|
Hayat

Çerkes mutfağı lezzeti

Bu hafta sizlere 21 Mayıs 1864 Çerkes sürgünü ve soykırımı günü anısına, Çerkes mutfağının en temel yemeklerinden olan şıps ve baste tariflerini sunuyoruz.

Ülkü Menşure Solak
04:00 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çerkes Mutfağı.

Çerkes Mutfağı.

Bugün 21 Mayıs. Dünya tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı tarih. 159 yıl önce Kuzey Kafkasya halkları, 300 yıl süren bir savaşın ardından teslim olmadıkları, Çarlık Rusya’sına boyun eğmedikleri için ana vatanlarından sürgün edildiler. Kayıtlara göre en az bir milyon insanın hayatını kaybettiği bu soykırım ve sürgünün üç yüz yıl süren trajik öyküsü, Çerkes mutfağının da bugüne yansıyan karakteristik özelliklerine önemli ölçüde etki etmiştir.

HIZLI PİŞİRİLEN YEMEKLERE YÖNELDİLER

Sert iklim koşulları gereğince orman içlerinde, ağaçlarla bütünleşik bahçecilik yapan, tarımı ve sebze yetiştiriciliğini bu şekilde sürdüren Çerkeslerin, yakılan bahçeleri, tarlaları, uzun süren kıtlık ve gıda yoksunluğu, bugün örneklerini başka ülkelerde gördüğümüzden çok da farklı değildi. Bu koşullar onları daha uzun süre saklanabilen, kolay taşınabilir, hızlı pişirilebilen yemeklere yöneltti. Eski kültürde darıyla daha sonra darının yerini alan mısırla yapılan mamursa veya pasteler, kaynayan suyun içerisine atılan mısır ununun pişirilmesiyle elde ediliyordu ve temel gıda buydu. Hızlıca hazırlanan bu yemeğin bir başka özelliği de doyurucu olmasıdır. Paste yanında katık niyetiyle tüketilen kuru, isli et, isli peynirler, bu dönemin en çok tüketilen gıdaları olmalıdır. Ekşi meyvelerle yapılan sızballar, doğadan toplanarak hazırlanan yerel ot yemekleri yine bu dönemde mevcudu en iyi şekilde değerlendirme, yaşamı sürdürebilme kaygısıyla oluşturulmuş olmalılar. Kuzey Kafkasyalıların mutfağındaki bir başka karakteristik gıda da karışım baharatlardır. Bir çeşit çemen olan howben bitkisinin yapraklarının tuz, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve acı biberle taşlar arasında ezilerek karıştırılmasıyla elde edilen şıbjiyçuğ yani “tuz biber”, ekmeğin banıldığı, yemeğe eklenebilen kullanım alanı çok geniş bir karışım baharattır. Buna benzer şıbjiy zinne ya da Abhaz mutfağının sevilen salçası acuka da taşlar arasında ezilerek yapılan diğer karışımlar olarak sayılabilir. Adiğe, Abhaz ve Çeçen mutfak kültürlerine dair başta Nimet Berkok hocamızın eseri olmak üzere, Türkiye’de yayınlanmış bir çok kitap var. Bu kitaplarda hamur işinden turşulara, içeceklere birçok yemeğin tarifini bulmak mümkün. Ben de bugün 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgün ve Soykırımı Günü anısına, hayatını kaybeden bütün masumlara, vatanını korumak uğrunda can veren şehitlerimize rahmet diliyor, Çerkes mutfağının en temel yemeği sayabileceğimiz şıps ve baste tariflerini vermek istiyorum. Güzel bir pazar günü dilerim.

Paste.

Paste

MALZEMELER:

2 su bardağı kavrulmuş mısır unu

2,5- 3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Tuzlu suyu kaynatalım. Mısır ununu eleyerek suyla karıştıralım. Kokusu çıkana ve kaşıktan ayrılana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Bir servis tabağına tepeleme basıp ortasını çukurlaştıralım ve tereyağını dolduralım.

Şıps.

Şıps

MALZEMELER:

1 kg kuru soğan

1 bütün tavuk

2 yemek kaşığı kavrulmuş buğday unu

1 yemek kaşığı çiğ buğday unu

Bir avuç ceviz içi

1 baş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı şıbjiyçuğ

Bir fincan sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI:

Tavuğu ayrı bir yerde haşlayalım, suyunu ayırıp didikleyelim. Cevizi çok inceltmeden dövelim. Soğanı ince ince doğrayalım veya rendeleyelim. Sarımsakları ezelim. Bir tencerede sıvıyağı kızdırıp soğanı ve sarımsağı kavuralım. Unları ilave edip karıştıralım. Cevizi ve şıbjiyçuğu ekleyelim. Didilmiş tavuk etlerini ve tavuk suyunu ekleyerek kaynamaya bırakalım. Ayrı bir yerde tereyağını eritip salçayı veya biberi kızartalım. Servise alırken üzerine bu sosu gezdirelim. *Şıbjiyçuğ bulunmadığında kişniş ve çok az toz çemen kullanabilirsiniz.



#Yemek Tarifi
#Çerkes Mutfağı
#Paste
#Şıps
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aydın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı