Çocukları ekrana kilitlemeyin ​

Türk Kızılay'dan azalan kan bağışını artırmak için yeni kampanya: Kan dostum

Türk Kızılay, kış günlerinde azalan kan bağışını artırmak için 'Kan dostum' etiketiyle yeni bir kampanya başlattı.



Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık sosyal medya hesabından kampanyayı, 'Ulusal Kan Stoklarımız azaldı. Hastalarımızın kan ihtiyacı arttı. Ağır kış ve pandemi nedeni ile azalan kan stoklarını artırmak için vatandaşlarımızı kan bağışına çağırıyoruz.' ifadesiyle duyurdu.



18-65 yaş arasındaki sağlıklı her vatandaş kan bağışı yapabiliyor.