Çocukları ekrana kilitlemeyin ​

Yarıyıl tatilinde çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanı kontrol altına almak için önerilerde bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, vaktin dengeli bir şekilde geçirilmesi için ebevenylere sorumluluk düştüğünün altını çizdi.
- Can sıkıntısı veya olumsuz duyguya kapılan çocukların teknolojik cihazlara yöneldiğini belirten Öztürk, “Çocuklarla sohbet edebilir, duygularını paylaşmalarına yardımcı olmaya çalışabilirsiniz. Ailece sessiz sinema, gözü kapalı resim çizmeyi deneme, hikaye oluşturma gibi alternatif etkinlik listesi oluşturabilirsiniz” ifadelerini kullandı.