Hayat Çocukları ekrana kilitlemeyin
GENEL SAĞLIK

Çocukları ekrana kilitlemeyin

Yarıyıl tatilinde çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanı kontrol altına almak için önerilerde bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, vaktin dengeli bir şekilde geçirilmesi için ebevenylere sorumluluk düştüğünün altını çizdi...

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Çocukları ekrana kilitlemeyin ​
Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Yarıyıl tatilinde çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanı kontrol altına almak için önerilerde bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, vaktin dengeli bir şekilde geçirilmesi için ebevenylere sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

  • Can sıkıntısı veya olumsuz duyguya kapılan çocukların teknolojik cihazlara yöneldiğini belirten Öztürk, “Çocuklarla sohbet edebilir, duygularını paylaşmalarına yardımcı olmaya çalışabilirsiniz. Ailece sessiz sinema, gözü kapalı resim çizmeyi deneme, hikaye oluşturma gibi alternatif etkinlik listesi oluşturabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Bir köy kara gömüldü

Bir köy kara gömüldü

​Köylüler kazdıkları tünelden evlerine ulaştı.
Antalyadasoba faciası

Antalya'da
soba faciası

​Anne ve bebeği hayatını kaybetti.
Yedi araçbirbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​TEM'deki zincirleme kazada çok sayıda yaralı var.
'Halkınla beraber olacaksın'

'Halkınla beraber olacaksın'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'balıkçı' göndermesi.
'Sanal hac'<br>diye bir şey yok

'Sanal hac'
diye bir şey yok

​Kabe'nin, Metaverse ile ziyarete açılması tartışma yarattı.
Tedirgin bekleyişte<br>yeni gelişme

Tedirgin bekleyişte
yeni gelişme

​Rusya sınıra kan bankası kurdu.
'Köstebekleri böyle yakaladık'

'Köstebekleri böyle yakaladık'

​Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Direktörü Yeni Şafak'a anlattı.
Buğday beyaz<br>örtüyle çimlendi

Buğday beyaz
örtüyle çimlendi

​Kar yağışı tarımda kuraklık riskini azaltacak.
Başkanı fena işlettiler

Başkanı fena işlettiler

​Komutan değil dolandırıcı çıktı.
Casus yazılımla diplomasi

Casus yazılımla diplomasi

​MBS Pegasus için Netanyahu'yu aramış.
Tetikçilere şafak baskını

Tetikçilere şafak baskını

Beş saatte bir adres değiştirmişler.
Ayazağa'ya da bilişim vadisi

Ayazağa'ya da bilişim vadisi

​Yerli ve yabancı yatırımcıya müjde.
Kıyıya ulaştı

Kıyıya ulaştı

Petrol sızıntısı nedeniyle plaj afet bölgesi ilan edildi.
Elli yaşında emeklilik mümkün

Elli yaşında emeklilik mümkün

​EYT'de son formüller belli oldu.

​Türkiye'nin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.