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Çocuklarının diş bakımını yapmayana hapis cezası

Çocuklarının diş bakımını yapmayana hapis cezası

04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

İsveç'te çocuklarının dişlerini fırçalamayan bir anne-babaya hapis cezası verildi.

Olay, İsveç’in batısındaki Boras şehrinde meydana geldi. Bir ailenin çocuklarını rutin diş hekimi kontrolüne götürmesi sırasında çocukların dişlerinde ileri derecede çürükler tespit edildi. Diş hekiminin ifadesine göre bazı dişler o kadar kötü durumdaydı ki çekilmek zorunda kalındı. Anne-baba, mahkeme sürecinde suçlarını kabul etmedi. Ancak mahkeme, tıbbi kanıtlar ve uzman görüşlerine dayanarak söz konusu anne-babayı çocuklarına karşı ağır ihmalkarlıktan suçlu bularak sekiz ay hapis cezası verdi. Karar, ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Bazı kesimler mahkemenin kararını ağır bulurken, uzmanlar ve sosyal hizmet temsilcileri, çocukların sağlığı ve güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini ve bu tür durumlarda sert önlemler alınmasının gerekli olduğunu savundu.



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