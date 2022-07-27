Hayat Cüneyt Arkınla Kemal Sunala rap yaptırdı
KÜLTÜR SANAT

Cüneyt Arkın’la Kemal Sunal’a rap yaptırdı

Sevilen rap sanatçısı Mirac, Cüneyt Arkın anısına hazırladığı rap şarkısından sonra şimdi de Kemal Sunal anısına bir şarkı hazırladı. Süreci anlatan Mirac, “Tabiri caizse Cüneyt Arkın’a veya Kemal Sunal’a rap yaptırıyormuşçasına oluyor” dedi.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
Cüneyt Arkın’la Kemal Sunal’a rap yaptırdı
Mirac

Rap sanatçısı Mirac’ın Cüneyt Arkın’ın anısına ‘Kara Murat’ filminin replikleriyle uyumlu olarak hazırladığı rap şarkısı dikkat çekmişti. Aynı müzisyen bu kez Kemal Sunal anısına bir şarkı hazırladı. “Yüzü gülen adam Kemal Sunal adı. Anladı adam, yüzümden anladı. Konuşmadan komik olmak hüneriniz. Aynen beni tarif ettiğiniz” gibi diyaloglardan oluşan şarkının hikayesini Mirac’la konuştuk.

Kemal Sunal
Kemal Sunal

Çocukluğundan beri filmlerini izlediği Cüneyt Arkın’ın rahmetli olmasıyla, onun anısına bir müzisyen olarak ne yapabileceğini düşünen Mirac, “Sadece onunla benim aramda olan bir şey bırakmak istedim geriye. O da çok beğenildi. Sonra Kemal Sunal isteği geldi. Benim de sevdiğim bir sanatçıydı ve ona da bir çalışma yaptım. Şimdi en çok Şener Şen isteniyor” diyerek anlattı şarkıların çıkış hikâyesini.

Cüneyt Arkın
Cüneyt Arkın

SANKİ RAHMETLİ YAŞIYORMUŞ GİBİ

20 yıldır rap yapan ve müziklerini kendi hazırlayan Mirac, bu çalışmanın da arkasında çok emek olduğunu söylüyor: “Bir insanın popüler sözlerini alıp müziğe oturtabilirsiniz. Ben bunu yapmıyorum. 10 veya 15 filmini izliyorum. İçerisinden karşılıklı diyalog oluşturabilecek, benim sözlerimle onun sözlerinin birbirini tamamlayacağı kısımları seçiyorum. Tabiri caizse Cüneyt Arkın’a veya Kemal Sunal’a rap yaptırıyormuşçasına bir edayla oluyor iş. Çünkü aldığım repliği ritme uyduruyorum. Mesela ‘bugün hava çok güzel, değil mi’ şeklinde geliyorsa replik, ben o kelimelerin uzunluğuyla kısalığıyla oynayıp müziğe oturtuyorum. Cazipliği oradan geldi. İnsanlar, ‘sanki rahmetli yaşıyormuş, karşılıklı konuşuyormuşsunuz gibi bir his var’ dediler.”

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