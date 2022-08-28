Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey yarışmayla anılacak

Fatih Belediyesi, İstanbul’un kadim ilçesi Fatih’te yaşamış olan, musiki tarihimizin çığır açmış isimleri İsmail Dede Efendi ile Tanburi Cemil Bey’in hatıralarını yad etmek ve Türk Musikisi alanında bestecilik faaliyetlerini canlandırmak amacıyla beste yarışması düzenliyor. Türk musikisi alanında bestecilik faaliyetlerini canlandırmak, son dönemlerde azalma eğilimi gösteren geleneğe dayalı formlarda eser bestelemeye ve yeni form arayışlarına teşvik etmek, Türk Müziği kültürüne nitelikli eserler kazandırmak amacıyla başlatılan yarışmaya başvurular 4 Kasım’da sona erecek.

Kategoriler ve ödüller ise şöyle: Sözlü eserler beste şekilleri: Kâr, kârçe, kâr-ı nâtık, beste, ağır semai, yürük semai, şarkı. Saz eserleri beste şekilleri: Peşrev, saz semaisi, medhal, oyun havası, tasviri saz eseri. İki ayrı kategorinin birincilerine 20 bin, ikincilerine 15 bin, üçüncülerine ise 10 bin TL ödül verilecek.