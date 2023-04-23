Deprem bölgesinden bayram sofrasına

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Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ve Ramazan’a hakkıyla eda edebilmiş olmayı dileyerek girdik bayrama. Bayram, İslam kültürünün dayanışma, birlik ruhunun en güzel simgelerinden biridir. Akrabalar, dostlar bu günlerde bir araya gelir. Bosna’dan Filistin’e, Anadolu’dan Orta Asya’ya sofralar, en güzel yemeklerle donatılır. Çocuklar sevindirilir ve yaşlılar ziyaret edilir. Tahılın memleketi Orta Anadolu’da börekler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da et yemekleri ile dolmalar, Ege’de yerel otlar ve et, Akdeniz’de zeytinyağlılar sofraları şenlendirir.
YEME İÇMEYE DİKKAT EDİLMELİ
Birlikte olmanın sevinciyle oturduğumuz sofralarda elbette yeme içmeyi biraz fazla kaçırabiliyoruz. Bu da çeşitli sindirim sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Küçük lokmalarla çok çiğneyerek, yavaş yavaş yemek daha az yemenin kurallarından biri. Anadolu’nun her bir köşesinde bayram için çeşit çeşit lezzetler pişer. Bunlardan bir tanesi de Hatay’ın kömbesidir. Ramazan ayında bayram için kömbe yapmak geleneğinin uzun yıllardır devam ettiği Hatay’da kömbe, evden eve ufak baharat farklılıklarıyla un, yağ, süt, susam gibi malzemelerden yapılır, fırınlara götürülür. Kömbe kokusu Hatay sokaklarının bayramlık kokusudur. Kahramanmaraş’ta ise kömbenin yerini Maraş çöreği alır. Artık tescilli bir tad olan Maraş çöreğinin kökü Osmanlıya kadar uzanıyor. Maraş çöreği de kömbe gibi uzun süre dayanan bir lezzet. Şekerli, pekmezli çeşitleri de var. Adıyaman’ın bayramlık lezzeti ise “bayram taplaması.” Tıpkı Maraş ve Hatay’daki gibi imeceyle, on beş gün önceden hazırlıkları başlayan bu lezzet, misafirlere ikram edilen geleneksel bir ekmek çeşidi. Bu üç güzel lezzeti yerinden, ustasının elinden yemek gerekiyor. En kısa zamanda bunu yapmalıyız. Ülkemizin çoğu bölgesinde misafirlerimize tatlı ikram etmek geleneğimiz olsa da, bu bayram mümkünse Türk mutfağının hazinelerinden biri olan o güzel şerbetleri tercih edelim. Sözü çok uzatmadan, bu bayramda Hatay’ın, Kahramanmaraş’ın bayram lezzetlerini paylaşalım istedim. Yaralarımızı sardığımız, hep birlikte mutlu olduğumuz nice bayramlara ulaşmak dileğiyle mutlu pazarlar.
Hatay bayram kömbesi
- 5 su bardağı un
- 250 g tereyağı
- Bir çay bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı şeker
- Bir çay bardağı su
- 2 paket vanilya
- 1 paket hamur kabartma tozu
- Bir fiske toz zencefil
- Bir fiske nutmeg rendesi
- Bir fiske toz tarçın
- Bir fiske toz karanfil
- Bir fiske yenibahar
- Bir fiske mahlep
- Bir tane dövülmüş damla sakızı
- 1 su bardağı susam
Tereyağını eritip zeytinyağı ile karıştıralım. Şeker, su, baharatlar, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edelim. Un ekleyerek ele yapışmayacak kıvamda fakat yumuşak bir hamur yoğuralım. Dinlendirelim. Bir ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp susama batıralım. Ardından susamlı yüzü altta kalacak şekilde kömbe kalıbına basıp yağlanmış tepsiye çıkartalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.
Killor (Adıyaman bayram çöreği)
- 5 150 gram tereyağı
- Bir kahve fincanı zeytinyağı
- Bir kahve fincanı yoğurt
- İki yumurta
- 2 çay bardağı toz şeker
- Yarım paket kabartma tozu
- Yarım kahve fincanı susam
- Bir yemek kaşığı çörek otu
- Alabildiği kadar un
- Bir tatlı kaşığı anason veya rezene
- Bir fiske tuz
- Üzerlik otu
Yoğurt, yumurta, zeytinyağı, şeker, susam, çörek otu, oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, kabartma tozu, rezene veya anasonu, tuz ile karıştıralım. Yavaş yavaş aldığı kadar un ekleyerek serte yakın bir hamur yapalım ve iyice yoğuralım. Hamurdan elimizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım ve yassılayarak yuvarlak biçim verelim. Üzerlik otunu dövelim ve üzerine ekelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişirelim. Afiyet olsun.