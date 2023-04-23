Deprem bölgesinden bayram sofrasına

Birlikte olmanın sevinciyle oturduğumuz sofralarda elbette yeme içmeyi biraz fazla kaçırabiliyoruz. Bu da çeşitli sindirim sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Küçük lokmalarla çok çiğneyerek, yavaş yavaş yemek daha az yemenin kurallarından biri. Anadolu’nun her bir köşesinde bayram için çeşit çeşit lezzetler pişer. Bunlardan bir tanesi de Hatay’ın kömbesidir. Ramazan ayında bayram için kömbe yapmak geleneğinin uzun yıllardır devam ettiği Hatay’da kömbe, evden eve ufak baharat farklılıklarıyla un, yağ, süt, susam gibi malzemelerden yapılır, fırınlara götürülür. Kömbe kokusu Hatay sokaklarının bayramlık kokusudur. Kahramanmaraş’ta ise kömbenin yerini Maraş çöreği alır. Artık tescilli bir tad olan Maraş çöreğinin kökü Osmanlıya kadar uzanıyor. Maraş çöreği de kömbe gibi uzun süre dayanan bir lezzet. Şekerli, pekmezli çeşitleri de var. Adıyaman’ın bayramlık lezzeti ise “bayram taplaması.” Tıpkı Maraş ve Hatay’daki gibi imeceyle, on beş gün önceden hazırlıkları başlayan bu lezzet, misafirlere ikram edilen geleneksel bir ekmek çeşidi. Bu üç güzel lezzeti yerinden, ustasının elinden yemek gerekiyor. En kısa zamanda bunu yapmalıyız. Ülkemizin çoğu bölgesinde misafirlerimize tatlı ikram etmek geleneğimiz olsa da, bu bayram mümkünse Türk mutfağının hazinelerinden biri olan o güzel şerbetleri tercih edelim. Sözü çok uzatmadan, bu bayramda Hatay’ın, Kahramanmaraş’ın bayram lezzetlerini paylaşalım istedim. Yaralarımızı sardığımız, hep birlikte mutlu olduğumuz nice bayramlara ulaşmak dileğiyle mutlu pazarlar.