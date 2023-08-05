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Deprem müzesinin ilk eşyaları

Depremde 250 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu yere yapılacak müze için zemin etüdü çalışmaları başladı. Sergilenecek eşyalardan ilk belirlenenler arasında enkazdan çıkan bez bebek, tespih ve ezilen laptop ile mutfak eşyaları bulunuyor. Burada yakınlarını kaybeden Eyüp İpekli, “Burası bizim için zaten anıt niteliğinde. Müze yapılması çok doğru olur” dedi.

Ali Kürşat Büyükada ve
04:00 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Depremde 250 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu yere yapılacak müze için sergilenecek eşyalardan ilk belirlenenler arasında enkazdan çıkan bez bebek, tespih ve ezilen laptop ile mutfak eşyaları bulunuyor.

Depremde 250 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu yere yapılacak müze için sergilenecek eşyalardan ilk belirlenenler arasında enkazdan çıkan bez bebek, tespih ve ezilen laptop ile mutfak eşyaları bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde en büyük yıkımlardan birisi de kentteki Ebrar Sitesi oldu. 28 bloktan oluşan sitenin, depremde 8 bloku yıkıldı ve geri kalan blokları ise kullanılamaz hale geldi. Arama kurtarma çalışmalarının en uzun sürdüğü yer olan Ebrar Sitesi’nde 250 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin anısının canlı tutulması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alana müze yapma kararı aldı. Sergilenecek eşyalar da belli olmaya başladı. İlk belirlenen eşyalar arasında deprem enkazından çıkan bez bebekler, dizüstü bilgisayarlar, tespihler bulunuyor.

TEK KATLI BİR MÜZE OLACAK

Alanda şu an zemin etüt çalışmaları devam ederken, deprem riskine karşı da müzenin tek katlı olması planlanıyor. Ayrıca deprem anına ve sonrasına ilişkin görüntülerin gösterileceği bir salon da müzenin içerisinde bulunacak. Belediye alanında uzman bir tasarım ekibi oluşturdu ve ilk olarak enkaz alanlarından nesne derlemesi yaptı. Müze için kullanılacak nesnelerde yaşanmışlıkları gösteren ve günlük kullanılan malzemelerin seçilmesine özen gösterildi. Bu nesneler arasında çocukların oynadığı bez bebeklerden dizüstü bilgisayarlara, tespihlerden bölge yaşantısını yansıtan tepsilere kadar birçok eşya bulunurken enkazlardan bulunan ve 04.17’yi gösteren saatler de Ebrar Sitesi’nin yerine yapılacak müzede yerini alacak.

ZEMİN ETÜDÜ SONRASI İNŞA BAŞLAYACAK

Müzenin rehberinin de oluşturulduğunu söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, “Müze en kısa sürede, zemin etüdünün yapılmasının ardından açılacak. Hayata geçirilecek projede, enkazlardan bulunan o gece yaşananları unutturmayacak sanat eseri niteliğindeki eşyalar sergilenecek, eğitsel ve interaktif alanlar, tematik ve anıtsal mekânlar ile atölyelerin yer alacağı bir proje de müze için planlanıyor” dedi.

BURASI BİZİM İÇİN ZATEN ANIT GİBİ

Ebrar Sitesi’nde ailesinden yakınlarını kaybeden Eyüp İpekli, siteyi mezarlıkları gibi gördüğünü ve önünden her geçtiklerinde Fatiha suresi okuduklarını söyledi. İpekli, “Burası bizim için anıt niteliğinde zaten. Ebrar Sitesi şehrin merkezinde, açık spor alanına ya da farklı bir alana çevrilmesini, anıtımız olan bir yerde gülüp eğlenilmesini istemeyiz. Buraya müze yapılması çok doğru bir hareket olur” diye konuştu.



#Deprem Bölgesi
#Deprem Müzesi
#Depremzede
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