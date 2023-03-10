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Hayat

Deprem sonrası karavan satışları patladı: Fiyatlar 250 bin liraya kadar çıktı

Deprem felaketinin ardından tüm yurtta tedirginlik yaşanıyor. Depreme hazırlıksız yakalanma korkusu, karavan ve kamp malzemelerinde dikkat çeken bir talep artışına neden oldu. Artan taleple beraber fiyatlarda da artış yaşandı. Özellikle karavan üreticileri siparişlere yetişemezken, beklenen İstanbul depreminden korkup da vatandaşlar çekme karavan veya motokaravan arıyor. Çekme karavanda ocak ayında 100 bin TL olan aracın fiyatının 250 bin TL'ye çıktığı öğrenildi.

13:02 . 10/03/2023 الجمعة
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Arşiv

Arşiv

Deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Herkes depremzedelerin yaralarının bir an önce sarılması için çaba gösterirken bir yandan da deprem bölgesi dışındaki ancak deprem riski olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Bu nedenle alternatiflere yönelen vatandaşların gözdesi karavanlar oldu. İşte karavanlardaki talep artışı ve fiyatlara etkisi...

Satışlar arttı

ATV Haber’de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş, “Herkes şu anda dışarıda yaşamaya bir hazırlık halinde” dedi. Bir başkası ise “İstanbul’daki depremden de korkup sürekli çekme karavan veya motokaravan arayanlar var” derken bir başka da “Bence yüzde 25 ile yüzde 30 arası artış gösterdi bu” ifadelerini kullandı.

En gözde seçenek karavan

Depremler alternatifleri, artan talep ise zamları tetikledi. En gözde seçenek de karavan oldu. Üreticiler siparişlere yetişemiyor. Sadece depremzedeler değil deprem korkusu da pek çok kişiyi karavan sahibi yapmaya başladı. Bu da karavan fiyatlarını artırdı. Örneğin 2 ay önce 500 bin TL olan bir karavanın fiyatı 1 milyon TL’ye kadar çıktı. Karavan satışlarında ve karavan talebinde depremin etkisinin olduğu belirtilirken deprem bölgesinde evleri yıkılan insanların özellikle çok fazla çekme karavan istediği ifade edildi.

Karavan fiyatları ne kadar?

Fiyat artışı internetteki ilanlarda da geçerli oldu. 5 ay önce 90 bin TL olan bir çekme karavanın fiyatı 170 bin TL’ye ulaştı. Talep, üretimi de artırdı. Dolayısıyla çalışmalar durmadan devam ediliyor. Normalde haftada 4-5 üretim yapılan bir tesiste şimdi siparişlere yetişilemiyor ve günde 7-8 sipariş geliyor. Karavan üreticisi Atıf Düzgün, “Çekme karavanlarda ocak ayında 100 bin TL iken şu anda 200-250 bin TL bandında. Motokaravanlarda da 500-600 bin TL bandındayken şu anda 900 bin TL-1 milyon TL bandına çıktı araçlar” dedi.



#İstanbul
#Atıf Düzgün
#karavan
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Deprem sonrası karavan satışları patladı: Fiyatlar 250 bin liraya kadar çıktı
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