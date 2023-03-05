Depremzedeler için müzayede

ürkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına müzayede evleri ve sanat galerileri çeşitli destek müzayedeleri gerçekleştiriyor. Artam Antik A.Ş. de 2023 yılı boyunca düzenlenecek müzayedelerin bir bölümünde, sanatçıların ve koleksiyonerlerin bağışladığı eserleri yardım amacıyla satışa sunulacağını duyurdu.

Artam Antik A.Ş. millet olarak üzüntüsünü derinden hissettiğimiz depremlerin ardından afet bölgesinde yaşayanların barınma, beslenme, giyim, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçları başta olmak üzere pek çok gereksinimlerini karşılayabilmek için çalışan kurumlara aktarılacak bağış satışlarına ev sahipliği yapıyor. Depremzedeler için ilk bağış satışı ise 382. Müzayede kapsamında bugün gerçekleştirilecek.

Hüsamettin Koçan.

ÜNLÜ İSİMLER VAR

Türk resminin usta isimlerine ait önemli eserlerinin yer aldığı 382. Müzayedede Zekai Ormancı, Ekrem Yalçındağ, Eren Eyüboğlu, Fahrel Nissa Zeid, Nejad Melih Devrim, Ahmet Oran, Hüsamettin Koçan, Zeki Faik İzer, Mehmet Gün, Haluk Özden, İsmail Ateş, Asım İşler ve Utku Varlık’ın yapıtları depremzedelere destek amacıyla satışa sunulacak. Müzayedede en yüksek teklifi veren alıcı, tüm tutarı AFAD, Ahbap veya TED deprem yardım hesaplarından birine yatırarak esere sahip olabilecek.

Asım İşler.

Müzayedede ayrıca Şevket Dağ, Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Ömer Uluç, Adnan Çoker, Selim Turan, Avni Arbaş, Neşet Günal, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Nuri İyem, Fikret Mualla, Komet, Abidin Dino, Burhan Doğançay, Leyla Gamsız, Mehmet Güleryüz’ün de aralarında bulunduğu Türk resminin simge isimlerinin imzasını taşıyan eserler yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden devlet sanatçısı, ressam ve akademisyen Turan Erol’un doğa görünümlerinin olduğu suluboya ve yağlıboya çalışmaları da bu müzayedede koleksiyonerlerle buluşuyor.

Zeki Faik İzer.

400’ün üzerinde seçkin eserin sanatseverlere sunulacağı müzayedede en dikkat çeken ve açılış fiyatı en yüksek yapıt ise Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Pazaryeri” oluyor.

Bugün saat 14:00’de Artam Antik’in internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek 382. Modern ve Çağdaş Tablolar Müzayedesi bağış eserlerle depremin yaralarını sarmayı amaçlıyor.







