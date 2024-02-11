Dergilik: 2023 şiiri

Değinmeler

Muhit dergisi yönetmeni İbrahim Tenekeci'nin adı güzel, kendi güzel kitabı Hak Sahipleri'ni (Muhit Kitap, Ağustos 2023) güz başında kitaplığıma katmıştım.

Okumak şimdiye nasip oldu. Eser, 12 yıl boyunca yazılmış 'edebiyatı merkeze alan' yazılardan oluşuyor. Güzel insanlar var. Güzel değerlendirmeler. Samimiyet, muhabbet, sevgi. İnsanlık yani. 'Sözü yormayan şair' Tenekeci, kaleminin kuvvetini ve farklılığını bu kitabında da göstermiş. Hak sahiplerinin haklarını teslim etmiş.

Bir oturuşta okudum ve şu cümleyi kaydettim 135. sayfanın üst kenarına: İbrahim benim için şair olmaklığının yanı sıra yolda olandır, yolalandır, candır!





2023 şiiri

Ayda bir yayımlanan Hece dergisinin 326. sayısı okuruyla buluştu. Ömer Faruk Ergezen yönetimindeki dergi 'derinlikli' muhtevasıyla dikkat çekiyor. Hilal Özder'in İsmet Özel illüstrasyonu ve İbrahim Demirci'nin 'Sağır Duvar ve Anka' başlıklı yazısıyla açılan 160 sayfalık Hece'nin şairleri, Faruk Uysal, Ahmet Edip Başaran, Eyyüp Akyüz, Emre Demir, Sinan Davulcu, Harun Yakarer, Nuray Alper ve Mustafa Uçurum. 'İlkler'de Ziyaretçi Saati şiiriyle Fatma Çam'ı görüyoruz. Bir de Edward Estlin Cummings'ten çeviri var. Mustafa Kara, Gazze için nazire kaleme almış. Feyza Akgün'ün hazırladığı Edebiyet Gündemi'nde 2023'e göz atılıyor. Ödüller, isimler, eserler, olaylar. Yeni sayıda üç söyleşi var. Hatice Bildirici, Mehmet Narlı'yla 'Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Edebiyatımız'ı konuşmuş. Fatma Aydar, Tarık Tufan'la Âşıklara Yer Yok ve yazmak üzerine bir söyleşi gerçekleştirmiş. Senail Özkan'la Zeynep Arslan 'çeviri' üzerine konuşmuş. Bu sayının dosya konusu 2023'te Şiir. Mehmet Solak'ın editörlüğündeki 44 sayfalık çalışmaya 11 yazar ve şair destek vermiş. Fatma Ünsal, son günlerde adından söz ettiren Şule Gürbüz'ün Kıyamet Emeklisi'sini ele almış. Mehmet Solak, önemli bir konuya dikkat çekiyor: Güncel Kıskacı Şairin Tanıklığı. Mustafa Everdi, Mehmet Aycı şiirini sorguluyan bir yazıyla dergide. Andıklarım dışında 15 ismin yazılarıyla katkı sağladığı 28 yıllık edebiyat yolcusuna, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0 312 419 69 13 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Hece'den:

... Modern Türk şiirinin oluşum yıllarında Batı dillerinden ... yapılan çeviriler yeni şiirin mantığını kavramak noktasında etkili olmuştur. Her türlü kayıttan kurtulan şiiri inşa eden yeni enstürümanların anlaşılması ve uygulanması da bu çeviriler yoluyla taklit edilmiş ve nihayetinde kendi yatağını bulmuştur. Bu anlamda Modern Türk şiirinin yetkinliğini ilan etmesi ... İkinci Yeni ile mümkün olmuştur. Yunus Emre Altuntaş

Edebiyatçının anlaşılma kaygısı

Şiraze dergisinin 2024'teki ilk sayısı yayımlandı. Yazıişleri müdürlüğünü İhsan Sert'in, editörlüğünü M. Sedat Sert'in yaptığı iki aylık dergiyi Kudret Ayşe Yılmaz yönetiyor. Dergi editörü Sert, Dibace'de dosya konularını 'Edebiyatçının Anlaşılma Kaygısı' başlığı altında oluşturduklarını ve böylece önemli bir konuya dikkat çekmek istediklerini belirtiyor. İlgi çekici dosyayı Kudret Ayşe Yılmaz'la Sert birlikte hazırlamış. On bir yazar ve şaire konuyla ilgili iki soru sorulup düşünceleri kayda alınmış. 21. sayıda Necmettin Türinay hoca, Geniş Açı'da Mehmet Narlı'nın Muhit'ten çıkan Eleştirinin Eleştisi isimli kitabını ele almış. Kitaplar Arasında'da Huzur var. Mehmet Samsakçı Dergâh'ın çok konuşulan eleştirel basımını değerlendiriyor. Yakup Öztürk, Fatma Barbarosoğlu'nun Müjgan'ını (Profil) irdelemiş. Mustafa Özçelik'in yazı konusu Ayşe Ünüvar'ın Ötüken'den çıkan Yaralı Badem Ağacı adlı eseri. Bu sayıda iki söyleşi var. Rıfat Elçiy'le yazarlık üzerine bir konuşma yapılmış. Diğer söyleşi konuğu Hakkı Suat Yılmazer. Yılmazer, Aynada Üç Ölüm ve 'edebiyat' üzerine konuşmuş. M. Sedat Sert'in 'anlaşılmak' üzerine yazdığı yazıyla son bulan 96 sayfalık dergiye yirmiye yakın kalem destek vermiş. Bursa'da yayımlanan kitap ve kültür dergisine irtibat@sirazedergisi.com e posta adresinden veya 0 542 726 71 89 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Hayat ve edebiyat için

13 yıldır yayında olan mahalle mektebi 75. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Genel yayın yönetmenliğini Ulvi Kubilay Dündar'ın yaptığı derginin yayın yönetmeniyse Abdullah Kasay. Kapağına Ömer Yalçınova söyleşisiyle Yakın Okumalar'a katılan isimlerin çıkarıldığı derginin yeni sayısına Kürşat Azılıoğlu'nun 'görsel' çalışmasıyla adım attıyoruz. Bu sayıya yedi şair katı sağlamış. Bir de çeviri şiir var. John Keats'ten Arif Demirci çevirmiş. Yakın Okumalar'ın yazar konukları Gülnaz Eliaçık, Hüseyin Hakan, Feyza Ay, Büşra Çelik. Misafirlere soruları sırasıyla Zeynep Sayman, Halil Ecer, Abdullah İpek ve Keziban Soylu sormuş. Elif Naz Baykuş, Tufandı Koptu isimli kitabı Ketebe'den çıkan Ömer Yalçınova'yla bir söyleşide bulunmuş. Samed Karataş da yazarın kitabı üzerine Orada Ne Oldu ya da Tufandı Koptu başlıklı bir yazı kaleme almış. Yeni sayıya hikâye, deneme, inceleme türü yazılarıyla aralarında Mehtap Gül, Mesut Doğan, M. Talha Özmen, Mehmet Kahraman, Zeynep Şakar ve Yasemin Bahar'ın olduğu 26 isim destek vermiş. Konya'da yayımlanan hayat ve edebiyat dergisine, mail@mahallemektebidergisi.com e posta adresinden veya 0 530 682 24 42 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Gülcan Tezcan

4 SORU: GÜLCAN TEZCAN

1-Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Son zamanlarda bu konuda eskisi kadar istikrarlı olamasam da diyebilirsiniz elbette. Ortaokul sıralarındayken Zafer ve Sur dergilerini okuyarak başladım. Sonrasında kültür ve edebiyat dergileri ile devam ettim dergi okuru olmaya.

2-Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Son dönemde Nihayet ve Lacivert'i takip etmeye çalışıyorum. Kapak dosyaları oldukça dikkat çekici.

3-En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Fatih Belediyesi'nin yayını olan Yeditepe Fatih dergisine Küçükayasofya semti ile ilgili bir gezi yazısı yazdım.

4-Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

O kadar çok ki hangi birini söyleyeyim. Ama bu aralar bilhassa İsmihan Şimşek'in Lacivert dergisindeki dijital medya ve yapay zekaya dair yazılarını ilgiyle okuyorum.



