DERGİLİK: Dolu dolu Post Öykü

İki ayda bir yayımlanan Post Öykü yeni sayısıyla okuruna “Merhaba” dedi. Aykut Ertuğrul'un yönettiği 152 sayfalık dergide hikâye öne çıkıyor. Cemal Şakar, Güray Süngü, E. Emin Akgün, M. Sami Yıldız, Arda Arel, Ryūnosuke Akutagawa, Şeyma Samur, Alkan Kılıç, Ersin Yılmaz, Tuğrul Karataş ve Ülkü Tamer bu sayıya katkı sunan hikâyeciler. Post Öykü'de yeni bir köşe açılmış: Öykücünün Gündemi. Köşede Mustafa Aplay ve Bartu Çay, edebiyat dünyasında neler olduğuna değiniyorlar. Epigraf'da Elias Canetti var. 53. sayının eleştirmenleri Cemal Şakar, Hacer Selçuk, Mustafa Aplay, Mürsade Meryem Kılıç ve Merve Uygun. Hikâyesi bölümünün konuğu f. Rüzgâr. Alman şair ve romancı Helmut Heiβenbüttel, Edebiyatta Sanrıya Dair başlıklı çalışmasıyla bu sayıda yer alıyor. Hikâyenin Kalbi'nde, Ülkü Tamer’in Karlı Geyik’in Düşü adlı çalışması Gülşen Funda tarafından irdeleniyor. Kitap bölümünde İrem Şimşek, Rasim Özdenören ile gerçek olmayan bir tartışmayı kaleme almış. Betül Sezgin, Feyza Ay ve Burak Genç yeni yayımlanan hikâye kitaplarına dair inceleme yazılarıyla Post Kitap'ın diğer yazarları. Çevirmen Diyor ki'de Nurullah Koltaş çeviri üzerine kişisel tecrübelerini aktarıyor. Gülşen Funda ve Mustafa Aplay, Çapraz Okumalar'da Evrenin Yatışmaz Yapısı kitabını değerlendiriyorlar. Feyza Hidayet, Ayşenur Önler, Merve Uygun, Sefa Fırat, Sümeyye Sevim, Büşra Çoşkun, Şeyma Samur ve Bartu çay da yeni çıkan diğer öykü kitaplarını tanıtıyorlar. Post Öykü, dolu dolu yaz sayısıyla okuyucusunu bekliyor. Post Öykü'ye, postoyku@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Post Öykü'den: Edebiyatçı, kimsenin inanmadığı ve kimsenin unutmadığı figürler icat eden insandır. Gerçek edebiyatçılar figürleriyle ancak onları yarattıktan sonra karşılaşırlar. Bazı roman figürleri öyle güçlüdür ki yazarlarını esir alır ve boğarlar.

Elias Canetti, Epigraf, s. 36.









Aşkın işi hayret...

Ötüken Neşriyat'ın iki ayda bir yayımladığı Söğüt'ün 16. sayısı bayilerdeki yerini aldı. Sinan Terzi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Söğüt'te dosya konusu büyük Türk şairi Şeyh Galip. 78 sayfa ayrılan bu bölüme Cengı̇zhan Orakçı, Nazı̇re Erbay, Fahrı̇ Kaplan, Servet Sena Çelı̇k, Emı̇ne Altınkaynak, Bı̇lal Yamak, Murat Kaymaz, Yağız Gönüler ve Recep Demir katkı sunmuş. Tema'da Deneysel Şiir başlığı altında M. Tuğrul Çolak, M. Sadı̇ Karademı̇r ve Eray Sarıçam'ın dereğerlendirmeleri var. Şeyh Galipli sayının deneme yazarları Ekı̇n Şener, Alı̇ Duymaz, Murat Saldıray, Orçun Üçer, Mehmet Alı̇ Kalkan, Mustafa Sarı, Şuheda Kabukçu, Burak Yetı̇şmez ve 'inceleme'siyle Kader Dede. 12 hikâyecinin imzasını gördüğümüz Söğüt'te, Hı̇kmet Şı̇mşek, Kader Kömürcü, Ahmet Ergı̇n, Elı̇f Kesı̇koğlu, Uğurcan Dı̇lber, Rümeysa Oğuz, Günel İmran ve Recep Yılmaz'ın eserleri dikkat çekici. Yılmaz'ın çalışmasını yine kendisine ait bir desen destekliyor. Şiire de geniş yer ayırmış dergi. 18 şiir içinde, Eda Fırat, İlhami Atmaca, Murat Serdar Çakıroğlu, İbrahim Daş, Ahmet Sefa Yalçın ve Oğuzhan Gündüz'ün şiirlerini beğenerek okudum. Farsça'nın büyük şairlerinden Hâfız-ı Şîrâzî'nin eserini Mehmet Çalışkan çevirmiş. Bu sayının konuğu Ali Günvar. Abdullah Ezik'in konuştuğu Günvar'ın dergiye konulan fotoğrafı daha dikkatli seçilmeliydi. Şeyh Galip'le bitireyim: Bu nükteyi reh-revan mukirdir / Hem-rah ile rah ikisi birdir.

Söğüt'e, sogut@otuken.com.tr e posta adresinden ulaşılabilir.





Misak-ı Millî'ye Cins bakış

Cins, Attila İlhan’ın “Elimden gelen bu, ben iki kişiyim” dizesiyle okuruna “Merhaba” diyor. 66 sayfalık derginin yönetmeni İsmail Kılıçarslan, “biraz üzgün ve Ömer öfkesinde biraz” başlıklı sunuşta, 'köpeklerin gecesi'nden, yeminlerden ve 'iyi bir dergi'den bahsediyor. Uvertür'de Nurettin Topçu var. 18 soru Özgür Taburoğlu'na sorulmuş. Başlama Vuruşu'nun misafiriyse Ali Ayçil. Hasan Aycın usta yeni bir çalışmasıyla Cins'te. Etimoloji'de 'yemin' işlenmiş. Cins Kafa'da Salih Zeki Bey'i görüyoruz. Bu sayının dosya konusu Misak-ı Milli. Dosya için Mustafa Budak’la bir röportaj yapılmış. İsmail Kılıçarslan ve Mehmet Doğan da yazıyla destek vermişler. 94. sayının diğer söyleşileri Saadettin Acar ve Safiyüddin Erhan ile yapılmış. Acar'la Zana Öngenç, Erhan ile Gülsena Afra Ersan konuşmuşlar. Hüseyin Atlansoy, Mustafa Çiftci, Ömer Erdem, Güray Süngü, Sadık Yemni ve Turgay Anar, 'cins' yazılarını sürdürüyor. Dergiye yazılarıyla katılan diğer isimler, Savaş Ş. Barkçin, Mustafa Uçurum, Ahmet Melih Karauğuz, Serkan Ünal, Gülsena Afra Ersan, Arslan Karadayı, Kâmil Engin, Fahri Yetim, Ömer Yalçınova ve Mehmet Zana Öngenç. 'İyi' bir sayı olmuş, kaçırmayın! Cins'e, 0 212 467 65 15 no'lu telefondan ulaşılabilir.





4 SORU: SUAVİ K. YAZGIÇ

1. Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Küçüklüğümden beri dergi okuruyum. İlkokulda Tercüman Çocuk, Türkiye Çocuk ve Milliyet Çocuk’u takip ederdim. O zamandan beri dergi takip etmediğim bir dönemim olmadı. Yazarlığımda da okurluğumda da dergilerin payı büyük.

2. Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Giderek zorlanıyorum dergi takibinde. Yine de devam etmeye çalışıyorum. Bugünlerde BirNokta, Muhit, Post Öykü, Nihayet, Buzdokuz, aydos, Notos, yitiksöz ve sabitfikir’i takip ediyorum. Düzensiz olarak diğer dergilere de göz atıyorum.

3. En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Çalışmalarımla BirNokta, Muhit, sabitfikir ve Aydos’da yer almaya çalışıyorum. Bu ay bir de Türk Edebiyatı’nda bir şiirim yayımlandı.

4. Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Buzdokuz’un teorik tartışmaları dikkatimi çekiyor. evelâhir ve yitiksöz’ün deprem özel sayıları da dikkat çekiciydi.

Suavi K. Yazgıç





Değinmeler...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dolunay’ı yeniden basarak dergiseverlere kazandırdı. Üç ciltlik ‘tıpkıbasım’ için başta Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere bütün emeği geçenlere; Duran Boz ve Duran Doğan dostlara teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık!

Geçtiğimiz yıl ülkemizde yayımlanan dergilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,3 azalmış. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de çıkan dergilerin yüzde 8,6’sı edebiyat/tarih içerikli. Bu yüzdeden (8,6) ‘tarih’i çıkarırsak ortada 'edebiyat' için dergi kalmıyor! Mevlâ sonumuzu hayreyleye.