Dergilik: Güzel bir iz bırakmak

İçin yola çıkan Geçerken dergisinin 59. sayısı okuruyla buluştu. Cafer Tayyar Doymaz yönetiminde ve Emin Gürdamur editörlüğündeki derginin kapağına Mehmet Aycı’dan bir dize alınmış: üzülünce iyileşen yaralar vardır / sonra anlarsın bunu, şimdilik büyü. Büyük boy ve 50 sayfa olarak yayınlan derginin bu sayıdaki söyleşi konuğu Emine Batar. Selma Maşlak’ın sorularını cevaplayan Batar, “Bende yazı muhakkak okumak eşliğinde gerçekleşir. Okumadığımda kalemimin mürekkebi çekilir” diyor. Ayaküstü Sorular’ı cevaplayan Atıf Bedir’in hayatında olmazsa olmaz dediği üç şey, doğa, çay ve kitap. Arka kapağının boş kalmasına bir türlü alışamadığım dergide bol ‘çizim’ kullanılmış. Mehmet Fatih Tekin, merhum Nurettin Topçu Hoca hakkında bir metin kaleme almış. Suavi Kemal Yazgıç son romanı Delirmeler Sarayı Ketebe’den çıkan Güray Süngü’yü okumak için gereken 10 sebebi sıralamış. Abdulbaki İşcan soruyor: İnsan Ne İster? Fatma Asiye Şenat’ın sorusu ise şöyle: Derdim Çoktur, Hangisine Yanayım? Mustafa Uçurum’un yazı konusu bir eylem olarak okumak. Mehmet Aycı’nın yazı başlığını sevdim; yazısını da: Sen Evlen de Düğününde Ben Kitaplar Takayım. Hacer Yeğin Güneş’in Emanet’i okunmadan geçilmemeli. Dergideki tek şiirden bir dizeyle bitireyim. Kübra Genç, Gülnaz Kutuyeva’dan çevirmiş. Su şiirinden: Su gibi şırıldayıp gül ve / Öne doğru git, olur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çıkardığı dergiye, gecerkendergi@gmail.com e posta adresinden veya 0312 295 86 61-62 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Lefkara, Kıbrıs Damla Derneği tarafından çıkarılan bir hayat, sanat ve edebiyat dergisi. Hemen söyleyeyim Larnaka’da bir köyün ismi Lefkara. Aynı zamanda Kıbrıs’ın önemli bir el sanatının. Üç ayda bir yayınlanan ve 10. sayıya ulaşan derginin yönetmeni Ebubekir Yıldız. Lise- üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu bir yazar kadrosuna sahip olan Lefkara’nın editörleri Tuğba Yaşar, Meryem Tanrıkulu, Zehra Erkan, Ali Hakan Öztürk, Şenay Yılmaz ve Hilal Kanlı. Büyük boy olarak beyaz kâğıda basılan 60 sayfalık derginin beş kişilik yayın kurulu da var. Kapak içlerini de değerlendiren derginin şiir, deneme, söyleşi metinleriyle fotoğraf ve çizimlerin de yer bulduğu 10. sayısında (Bahar 2025), yaklaşık 25 imza görülüyor. Dergiye lefkaradergi@gmail.com adresinden ulaşmak mümkün.

Kıbrıs Türklerine ve edebiyatın Lefkaralarına selâm olsun!

NÖBET TEPE HEP NÖBETTE

Nöbettepe, dergisiyle tanışmadan önce Kadriye Cesur hanımefendi ile tanıştım. Oturduk, sohbet ettik. Bulgaristan, Türklük, Yahya Kemal, dergicilik, yayıncılık vs. Nöbettepe, Bulgaristan’da özellikle Türk edebiyatı, sanatı ve kültürü alanında hissedilen boşluğu kapatma düşüncesiyle yola çıkan bir yayın. Dergi evveliyatsız değil aksine ülkede yayınlanmış Mecra-i Efkâr, Yeni Işık ve Yeni Hayat adlı yayınların devamı niteliğinde. Polovdiv’de, Türkçe ve Bulgarca olarak yayına hazırlanan yedi yıllık Nöbettepe’nin sahibi, Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü. 80 sayfalık dergiyi Kadriye Cesur yönetiyor. Şenar Bahar koordinatörlüğü sağlıyor. Yazı işleri ise Aziz Nazmi Şakir-Taş’a emanet. Derginin yayın kurulu Anton Baev, Elena Getova, Evdokiya Borisova, Harun Bekir, Hasine Şen- Karadeniz, Hüseyin Mevsim, Menent Şükrieva, Yordanka Bibina ve Vedat S. Ahmed’den oluşuyor. 28. sayısını incelediğim dergide yaklaşık 30 şair ve yazarın imzası var. İmzalı fotoğraf tercihleriyle dikkat çeken Nöbettepe’ye www.nebettepe.com internet adresinden veya nebettepe@gmail.com e posta adresinden ulaşmak mümkün. Sözü şiire verelim. Banu Sancak’tan: Dünya, dünya dediğin, kan kırmızı değil mi.

Türklük için, Türkçe için nöbette olanlara selam olsun!

Gölgeniz ne yana düşer?

İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin sahipliğinde yayınlanan Sürgün, 14. sayısıyla okuruna merhaba dedi. 58 sayfa olan ve küçük ebatta yayınlanan dergiyi yöneten Mehmet Bulayır, Sizin Gölgeniz Ne Yana Düşer? başlıklı giriş yazısında, “İnsanoğlu yola çıkarken istikametini doğru seçmeli değil midir” diye soruyor. Bulayır, dergi yazarlarının kalemlerini gölgelere ışık tutmak için ellerine aldıklarını da belirtiyor. Amine Kübra Çoşkun’un editörlüğündeki derginin bu sayısında Hanne Nur Özden’in çizimleri ve kadın şair, yazar ve çizerlerin çokluğu dikkat çekiyor. Şairler Ayşe Şimşek, Ayşe Zülal Günay, Emre Kiremitci, Feyza Şimşir, Fırat Selim Zirekoğlu, Mehmet Bulayır, R. Merve Taşdelen, Mukaddes Benzer, Mümtaz Özlen, Rumeysa Başaran, Şehnaz Fındık İnan, Yağmur Üstündağ ve Yasemin Şekerci şiirleriyle bu sayıda yer bulmuş. Eslem Ayşe Kılıç’ın Bay Lakamoz’un İkinci El Gölge Dükkânı başlıklı metniyle başlayan bölümdeyse Rabia Egemen, Berra Tellioğlu ve Edanur Kaya’nın olduğu 12 yazarın imzasını görüyoruz. Dergide yer bulan son çalışma Kuş Günceleri’nde Hanne Nur Özden’in çizimle desteklediği Şehrin Örtüsü başlıklı kısa yazı. Şiirle bitireyim. Fırat Selim Zirekoğlu’ndan: Mağaralar, kendi gölgesi insanların / kendi sessizliklerine yaslanan. İki ayda bir yayımlanan kültür ve edebiyat dergisine, surgun.editor@gmail.com e posta adresinden veya 0212 501 31 71 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Vardın mı?