DERGİLİK: Hayat ve edebiyat dergisi Mahalle Mektebi

Fotoğrafta gördüğünüz yer Muş. Sırtı aşınca bizim köy görünür. Önünden her geçişimde bu fotoğrafa bakıp iç çekiyorum.
Değinmeler...
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Konya Kitap Günleri başladı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde önceki gün başlayan etkinliğe 112 yazar ve 126 yayınevi katılıyor. Paneller, imza günleri ve atölye çalışmalarının yapılacağı kitap günleri, 15 Ekim'e kadar sürecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, dün başladı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki fuara 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşu katılıyor. 15 Ekim'e kadar sürecek etkinlik her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.
Hayat ve edebiyat dergisi: mahalle mektebi
Konya'da çıkan ve 13. yılına ulaşan mahalle mektebi'nin 73. sayısı güzel bir kapakla karşıladı beni. Tasarım F-Graphi'ye ait. Yönetmenliğini Abdullah Kasay'ın yaptığı 112 sayfalık derginin 'genel' yönetmeniyse Ulvi Kubilay Dündar. Kürşad Azılıoğlu'nun Kimlik Bunalımı başlıklı 'görsel' çalışmasıyla sayfalarını araladığımız dergiye hikâyeyle devam ediyoruz. Zeynep Sayman, Abdullah İpek, Fatma Nur Uysal Pınar, Hande İkbal, Feyza Ay, M. Talha Özmen, Beyhan Keçeli ve Türk Dünyası Edebiyat Ödülü sahibi Özbek hikâyeci İsacan Sultan bu sayının hikâyecileri. Sultan'ın çalışmasını Hande Öztürkçü çevirmiş. Hikâyelerin ardından şiirlerle yükseliyoruz. Biri çeviri olmak üzere sekiz şiir çalışması var. John Keats'in şiirini Arif Demirci çevirmiş. Burhan Sakallı, Zeki Altın, Ali Karahan, Kadir Korkut, Samed Cengiz Emirhan Eder ve Ömer Yalçınova diger şairler. Zeynep Arslan'ın, “James Hocam” diye hitap ettiği James Raven'le 'kayıp kütüphaneler üzerine' yapılan konuşma ilgi çekici. Söyleşinin İngilizce'den çevirisi de Arslan tarafından yapılmış. Yakın Okumalar'da dört isim var. Yönetmen Eser Tokaş'la Abdullah Kasay; romancı Esra Kâhya'yla Zeynep Sayman; şair Hasan Bozdaş'la Ebuzer Şamil; hikâyeci Vildan Külahlı'yla Şeyma Subaşı konuşmuş. Kalabalık bir yazar kadrosunun yer bulduğu bu sayıya yazılarıyla, aralarında Mehmet Kahraman, Gülcan Türkoğlu, Hacer Yeğin, Elif Can, Ümit Savaş Taşkesen, Abdullah Harmancı ve Şeyma Subaşı'nın olduğu 20 isim destek vermiş. Edebiyat ve hayat yolcularının mahalle mektebi'ne, 0 530 682 2442 no'lu telefondan ulaşılabilir.
Kayıp Kayıt inatla..
Rize'nin Mavi Yeşil'i
Mavi Yeşil dergisi, Rize'de yayımlanıyor. 143 sayıya ulaşan iki aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisini Hasan Öztürk yönetiyor. 32 sayfalık dergi, Deniz Depe'nin Fakir Baykurt üzerine yazdığı bir yazıyla açılıyor. Bu sayının şairleri, Veysel Çolak, Elif Burcu Özkan, Nurullah Ulutaş, Muhammet Hikmet, Aydın Batur ve arka iç kapaktaki şiiriyle Rıdvan Yıldız. Muhammet Hikmet'in Düz Dünya başlıklı şiirinin son kısmını alıntılayayım: Dünya düz olsaydı verilir miydi bunca ödül / Boşluğu kaldırana pehlivan yokluğu savuşturana / Dünya düz olsaydı ne hacet referandum / Kimin aklına gelirdi tesessül / Adalar odalar ve damdum. Dergideki iki hikâye metninin altında Uğur Terzi ve Murat Akan imzası var. Celal Karaca, masal ustası Cemalettin Etlikavaklığil'le masal çalışmaları üzerine bir söyleşi gerçekleştirmiş.
4 SORU: ZEYNEP KARACA
Diyebiliriz ama şöyle; çok yayın var, hepsini takip etmek neredeyse imkansız. O yüzden bazı dergilerin dikkatimi çeken sayılarını alıyorum. Böylece hem dergi okuma ihtiyacımı karşılıyor; hem de ortamda neler oluyor haberdar oluyorum. Dergi mutlaka okunmalı diyorum. Sizin rakibiniz ya da paydaşınız olan kişileri takipte olmak önemli. Ama artık dijitalleşmeyle yeni bir sürece girmiş oluyoruz. Online şiir mecraları var. Buraları da düzenli takip etmeye çalışıyorum. Zaman zaman da eser yayınlatıyorum.
Var. Akatalpa, Şiir Versus, Buzdokuz ve kitap-lık dergileri.
Şiir Versus’un son sayısında bir şiirim yayınladı. Eylül’de de Orlando’da bir şiirimle yer aldım.
Genellikle şiir teorisi üzerine yazılan yazılar dikkatimi çekiyor. Şiir üzerine düşünmeyi ve bu konudaki yeni süreçleri takip etmeyi seviyorum. Bunun dışında benden genç veya yaşlı ya da akranım olan kuşağın neler yazdığını, şiir evrenlerini nelerin beslediğini merak ediyorum. Bir tür de terzilik görevi görüyor benim için. Kendimde olan şiir dilinin imkanları üzerine ne yapabilirim, bunları düşünmeye fırsat tanıyor dergiler.