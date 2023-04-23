Dergilik: Kayıp Kayıt, Edebiyat Ortamı ve Yedi İklim

Dergilik.
Değinmeler...Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri sergisi açıldı. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ndeki sergide 1928’den günümüze kadar yayımlanmış 70’ten fazla çocuk dergisi yer alıyor. Birçok ünlü çizgi roman karakterinin ilk yayımlandığı dergilerle, Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı’nın kişisel koleksiyonundaki dergilerin görülebileceği sergi, 4 Haziran’a kadar sürecek.
Dergilerin feryadı sürüyor:
PTT Kargo’nun, kitap ve dergilere uyguladığı ücret tarifesinde değişikliğe gitmesi (zam), kültür hayatımıza büyük darbe vurmuştur. Yayıncılık sektörünü zor duruma sokan bu değişikliğin iptal edilmesi hayati bir zorunluluktur. Lütfen, bu feryadı kulak ardı etmeyin!
“Sessizlik daha iyi”
Yazıyı iki şairden (Aycı ve Fidancı) dizelerle bağlayayım: Bilemedim, ağıtları / Ne kadar yakılabilir / Çocuklarına sarılıp / Can çekişen annelerin (Asi),
Ah cânım / zemin katta göğsünü oyar bir neccar / üst katlarda ecel meleği / eğilip gözyaşı toplar (Kaknüs).
Kayıp Kayıt’tan
Bize bir ahlâk / gökyüzünden değil yeraltından / değil sözle ve görüntüyle örülen yalandan / azıcık suskunluktan / bize bir ahlâk.
Edebiyat Ortamı kitapla geldi
1987’den beri: Yedi İklim
4 soru: Mehmet S. Fidancı
Dergi okuru olduğum söylenemez. Zaman zaman ilgimi çeken dosyalar, metinler olduğunda merakımı gidermeye çalışırım.
Birkaç dergiyi takip ederim. Kitap-lık, Hece, Türk Dili, Yitik Söz, Çare, Söğüt gibi. Bunların bir kısmı adresime ulaşan dergiler. Beğenerek okuduğum yazılarla karşılaştığım olur.
Kayıp Kayıt’ta mütemadiyen yazıyorum. En son Yitik Söz dergisine bir şiirle katkı vermeye çalıştım.
Dergilerde metin türü ayrımı yapmam. Şiir, elbette önceliğimdir ancak Kitap-lık’ta bazı eleştirel metinlerle, bir döneme ışık tutan araştırmaları ilgiyle okurum. Hakeza, Hece dergisinin kapsamlı dosya çalışmaları da dikkatimi çeker.