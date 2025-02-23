Dergilik: Şiirde hayat var

Ferdi Tayfur’un 1980’de film de olmuş şarkısını adı. Tayfur’un ‘uzun metrajlı klipleri’ olarak görülen filmleri, zamanında 12 milyon kişi tarafından seyredilen Çeşme filmi gibi seyirci rekorları kırmıştı. Hafta ortasında Taksim Kahve’de düzenlenen Litros Sanat Konuşmaları’nda; müzisyen yazar Selçuk Küpçük ve radyo programcısı ve oyuncu Afrikalı Ali (Şentürk) vardı. Gazeteci Ali Demirtaş’ın moderatörlüğünde, Ferdi Tayfur’un müziği ve sanat dünyasındaki yeri etraflıca konuşuldu, çok ilginç anekdotlar konuklarla paylaşıldı. Afrikalı Ali, eserlerinde herkesin kendinden bir şeyler bulduğu Tayfur’un ‘arabeskçi’ denmesine çok kızdığından, çok iyi bir gözlemci olduğundan, kendi bestelerini gitarla yaptığından, bir eserinde NASA’dan ‘uzay boşluğu sesi’ alıp kullandığından, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ‘eser’ bestelediğinden ve Tayfur’un hayatının ‘ceza evinde yaşamak’ olarak özetlenebileceği gibi ayrıntılardan bahsederek sözünü, “Bu kadar çileyi çeken adamın RAP söyleyecek hali yoktu” diye bitirdi. Selçuk Küpçük’se, kendi dünya görüşünün gelişmesinde önemli bir yeri bulunan Tayfur’un öyküsünün ‘siyasal bir öykü’ olduğundan, Tayfur’un cahil bir insan olmayıp Muammer Sun’dan solfej dersleri aldığından, ‘baba kaybının’ onda ciddi bir travma oluşturduğundan, ‘itirazın müziği’ni yaptığından, toplumu sağlıklı olarak merkeze taşıyan isimlerden biri olduğundan söz ederek konuşmasını, sanatçının ‘huzuru olmayanlar’ın temsilcisi olduğunu dile getirerek bağladı. Bana göre Tayfur, ‘itirazın müziği’ne hayatını katan güzel adamlardan biriydi.