Dergilik: Şiirde hayat var

Beşinci yılına merhaba diyen Kayıp Kayıt, 25. sayısıyla raflarda. Önemli bir cümle var derginin ‘sunuş’unda, “Dergi çıkarmanın daha da önemlisi onu yaşatmanın çok zor olduğu ...” şeklinde. Kayıp Kayıt gibi bir yayının böylesi endişelerin ağırlığı altında ezilmeme çabası ne çok takdire değer ve hazin! Bu yazımda, “Şiirde hayat var” diyerek ilerleyeceğim. Eski ustalara seslenmiş Emrah Yolcu: Ben göğümü yapayalnız inşa ederim / yürürüm çabamın üzerinde inatla / nihayet, kanatlarım olur gayretim. İbrahim Yolalan Kış İçin Epizot’ta, ‘insan neticede yalnızdır’ diye haykırıyor. Cengizhan Orakçı’nın şiiri şöyle bitiyor: Başlayacak olan birdenbire başlar habersizken herkes / Dil bir özge evdir dersin sen de inanıp içinde soluklanırken. Gelincikler’i yazmış Faruk Uysal: Kan alev alıp tutuşuyor. “Tomurcuk ışıltıyla her sabah / yeryüzü konuşurken” dinliyor İsmail Karakurt. Sırtındaki ‘tamamlanmamış dua’yı ve ‘kalbe yük olmuş tarihleri’ işaretliyor Sevda Altınkaya. Çoğu insan gibi Mehmet Aycı da ‘bir kelime bekliyor Halep’in dudağından.’ “ikisi de şişede sakindi / ben mürekkebi seçtim” diyor Orhan Tepebaş. Kalbi elinde orta yerde kalakalmış Seda Şaffak. “acını satın almalarına müsaade mi edeceksin?” diye soruyor Mehmet Hasan Doğruer. Yolalan’la mühürleyelim: kışını da aldım yürüyorum işte / ne akrep/ne şefkat / ne şehvet/ne şiir / g e l m i y o r a r d ı m d a n. Sercan Ceylan, Meryem Kılıç ve Edward Estlin Cummings bu sayının diğer şairleri. Kültür, sanat edebiyat dergisine, kayipkayitdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.
Mehmet S. Fidancı Ankara’da yayımlanan Kayıp Kayıt’ın son sayısına güzel bir takdim yazısı yazmış. Türkçenin Toprağı başlıklı metinden: … “yeni sürülmüş bir tarlanın kokusu” ancak bu toprakların diline ve kültürüne aşina olanların alabileceği bir kokudur. Tarih boyunca Anadolu’da zahmetli bir macerası olan Türkler bu topraklarda yaşadığı asırlar boyunca kendine ait renkleri ve sesleri hep korumayı başardı. Genelde sanatımız özelde ise edebiyatımız bunun binlerce deliliyle süslüyor tarih sahnesini.
“Kelimelerle aram iyidir. Hiç ayrıştırmam, sınıflandırmam onları. Hele mahkûm etmem kökenleri sebebiyle. Genelde dil, özelde sözcükler üzerinden inançsal, düşünsel, ideolojik göndergeler ve iletiler aktarmaya çalışmak gereksiz olduğu kadar çok komik geliyor bana. Bir ezikliğin tezahürü bence en hafif biçimiyle. ... Kelime kelimedir benim için. Kökenine, yapay eklentilerine, yaftalarına bakmam hiç.
Mehmet Solak
HUZURUM KALMADI
- Ferdi Tayfur’un 1980’de film de olmuş şarkısını adı. Tayfur’un ‘uzun metrajlı klipleri’ olarak görülen filmleri, zamanında 12 milyon kişi tarafından seyredilen Çeşme filmi gibi seyirci rekorları kırmıştı. Hafta ortasında Taksim Kahve’de düzenlenen Litros Sanat Konuşmaları’nda; müzisyen yazar Selçuk Küpçük ve radyo programcısı ve oyuncu Afrikalı Ali (Şentürk) vardı. Gazeteci Ali Demirtaş’ın moderatörlüğünde, Ferdi Tayfur’un müziği ve sanat dünyasındaki yeri etraflıca konuşuldu, çok ilginç anekdotlar konuklarla paylaşıldı. Afrikalı Ali, eserlerinde herkesin kendinden bir şeyler bulduğu Tayfur’un ‘arabeskçi’ denmesine çok kızdığından, çok iyi bir gözlemci olduğundan, kendi bestelerini gitarla yaptığından, bir eserinde NASA’dan ‘uzay boşluğu sesi’ alıp kullandığından, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ‘eser’ bestelediğinden ve Tayfur’un hayatının ‘ceza evinde yaşamak’ olarak özetlenebileceği gibi ayrıntılardan bahsederek sözünü, “Bu kadar çileyi çeken adamın RAP söyleyecek hali yoktu” diye bitirdi. Selçuk Küpçük’se, kendi dünya görüşünün gelişmesinde önemli bir yeri bulunan Tayfur’un öyküsünün ‘siyasal bir öykü’ olduğundan, Tayfur’un cahil bir insan olmayıp Muammer Sun’dan solfej dersleri aldığından, ‘baba kaybının’ onda ciddi bir travma oluşturduğundan, ‘itirazın müziği’ni yaptığından, toplumu sağlıklı olarak merkeze taşıyan isimlerden biri olduğundan söz ederek konuşmasını, sanatçının ‘huzuru olmayanlar’ın temsilcisi olduğunu dile getirerek bağladı. Bana göre Tayfur, ‘itirazın müziği’ne hayatını katan güzel adamlardan biriydi.
2024’te Türk şiiri
Hece, 338. sayısıyla okurunu selamladı. Yayın kurulunda İbrahim Demirci’nin de bulunduğu Hece, klasik kapakla çıktı. Mehmet Solak, zahmetli bir işe girişerek 60 sayfalık ‘dosya’ koymuş ortaya: 2024’te Türk Şiiri. Şöyle diyor: Ne mutlu bize: Büyük köy projesinin çoktandır yürürlükte olduğu dünyamızda, Türk şiirinden bahsedebiliyoruz. Ali K. Metin, Hilmi Yavuz’u, Alâattin Karaca’ysa, Cevdet Karal’ı yazarak katılmışlar çalışmaya. Ali Günvar’ın kadrajında Cem Yavuz var. Ali Sali’nin yazı konusu Ömer Erinç şiiri. Selçuk Çınar, Hüseyin Atlansoy şiirine eğilmiş; Nuray Alper’se Emre Demir’in. Ertuğrul Rast’ın metni Hayriye Ünal odaklı. Aziz Mahmut Öncel, Felengecik’in şairi Salim Nacar’ı irdelemiş. Aziz Kağan Güneş, Mustafa Köneçoğlu şiiriyle ilgili metnini Kadir Tepe yazısı takip ediyor. Konu Ertuğrul Rast şiiri. Ali Yoksuz, Mikail Söylemez’in Çöpler-Kayıtlar’ına bakış atmış. Mert Mevlüt Gökçe, Zümrüt Karabudak şiiri üzerine bir yazı kaleme almış. Son katılımcı Bayram Tayyip Yaslıca şiirini ele alan M. Hüseyin Özer. Bu sayıda Doğan Hızlan’la bir konuşma yapılmış. Emin Gürdamur, Özlem Güner, Ali Necip Erdoğan ve Rüveyda Durmaz Kılıç’tan oluşan ekibe konuşan Hızlan, “Yok etmenin kolaylığı, var etmenin zorluğu vardır” diyor. İhsan Deniz’in dizesiyle bitireyim: Depremi beklerken lütfen fotoğraf çektirmeyiniz / Allah deyiniz. Aylık edebiyat dergisine, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.
‘Zarif kalem Meriç’ için
- 616 sayıyı geride bırakan Türk Edebiyatı raflardaki yerini aldı. İmdat Avşar yönetimindeki 80 sayfalık derginin bu sayıdaki dosya başlığı Bilincin Estetik Akışı Nezihe Meriç. Avşar, yazarı, “Hayatın kıyıda kalan detaylarına dikkat çeken” biri olarak niteliyor. Dosyanın ilk çalışması, Meriç’in samimiyetini yazan Funda Özsoy E.’ye ait. İdris Yılmaz, merhumun öyküleri üzerine psikanalitik bir değerlendirme kaleme almış. Mehtap Altan’ın metni yazarın öyküleriyle ilgili. Enver Aykol’sa Bozbulanık’tan Meriç’e uzanıyor. A. Yağmur Tunalı, yakında kaybettiğimiz usta edebiyatçı Selim İleri’nin sanatı, kişiliği ve Türk edebiyatına katkılarını konu etmiş. Zeynep Uluant da İleri’yle ilgili bir portre çalışması yapmış. Derginin hikâyecileri Anar Adil, Fatma Pekşen, Tülay Kale, Ayşe Ünüvar ve Salim Nizam. Bu sayıya katkı sunan şairlerse, Nurullah Genç, Nâzım H. Polat, Tarık Özcan, Lütfü Şahsuvaroğlu, Nazım Payam, Kemal Subaşı, Mehmet Aycı ve Şahin Kabakuş’tan oluşuyor. Şiirle bitirmek âdetten oldu. Kabakuş’tan: Kaşlarımızı çattıkça, dişlerimizi sıktıkça ölüyoruz. / Bir taraftan da kanımızda küheylanlar koşuyor; / Evin yolunu bulamadığımız fetihlere yürüyoruz. Fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0212 527 50 32 no’lu telefondan ulaşılabilir.