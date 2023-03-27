Dergilik: Şimdi üzgünüz arkadaş

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Değinmeler...
Son sayısında karalara bürünen Kayıp Kayıt'tan bir duyuru var: Yeni sayımızın abone ve satış geliri depremzedeye yardım olarak ödenecektir. Düşünmesi bile güzel, sıcak ve samimi. Koşup dergi almanın vaktidir, haydi!
Dergilerin bir feryadı var: PTT Kargo'nun, kitap ve dergilere uyguladığı ücret tarifesinde değişikliğe gitmesi (zam), kültür hayatımıza büyük darbe vurmuştur. Yayıncılık sektörünü zor duruma sokan bu değişikliğin iptal edilmesi hayati bir zorunluluktur. Lütfen bu feryada kulak verin!
Cins
Alıntımız, Cins'ten:
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Hece'de matem var
6 Şubat depreminin matemi içindeki Hece, dolu dolu bir sayıyla karşımızda. İbrahim Demirci'nin, deprem denklemini sorguladığı yazısı yaşadığımız acılara şahitlik ederken bir başka şeye dikkat çekiyor: 'pozitivizm depremi'. Hece'de, 19 şairden 21 şiir yeralıyor. Mehmet Solak'ın “Çavlan”, Selim Erdoğan'ın “Oyun”, Nadir Aşçı'nın “Parasız Yatılı”, Mehmet Yılmaz'ın “Yangında En Son Kurtarılacak”, Fatıma Şanlı'nın “Tanımsız” ve Gökhan Akçiçek'in çocuk şiirlerini beğendim. Cahit Koytak, Kur’an çevirilerine devam ediyor. Derginin yazı bölümününe, Necati Mert ve Kudret Ayşe Yılmaz katkı sunuyor. Hece’nin bu ayki dosya konusu “Çocuk ve Şiir”. Editörlüğünü Eyyüp Akyüz'ün yaptığı dosyaya Ali Galip Yener, Gökhan Akçiçek, Vural Kaya, Şeyma Subaşı, Ayşegül Sözen Dağ, Hüseyin Alemdar, Mehmet Özger, Mustafa Uçurum, Ayşe Altıntaş destek vermiş. “Yakın Bakış”ta iki şair var: Sezai Karakoç ve İbrahim Yolalan. Karakoç’un Hatıralar kitabını Şeyma Sarı ve Gülzar Mammadova değerlendirmiş. Kendisiyle bir söyleşi yaptığım Yolalan'ın şiiri, şair Orhan Tepebaş tarafından 'derinlikli' bir yazıyla ele alınmış. Bu sayıya katkı sağlayan diğer isimler, İbrahim Demirci, Ömer Aksay, Mehmet Aycı, Şükriye Şen, Hatice Bildirici, İsmail Irmacık, Nagihan Aydın ve Semiha Kavak. Mehmet Doruk Kandemir, “Çeşitkenar” bölümünde, Mert Mevlüt Gökçe ile konuşmuş.
Eskilerden: Hamle
70 yıl öncesinin yayını olan Hamle, bir lise dergisidir. İdare yeri Maraş Lisesi olan dergi 22 sayı çıkar. Yayın çizgininin istikrarlı olmadığı, sahibinin sık sık değiştiği, bazı yıllar çıkmadığı görülen Hamle, 1952'de iki sayı, '53'te dört sayı, '54'te yedi sayı, '55'te beş sayı çıkar. '56 ve '57'de yayımlanamayan dergi '58'de üç sayı yayımlanabilir. 22 sayıdan biri kayıptır! (18. sayı); bir sayının da hangi ay yayımlandığı belli değildir (19. sayı). Dergide ilginç isimler yer bulur. Cahit Zarifoğlu, M. Nuri Pakdil, Özdemir İnce, Salah Birsel, Samim Kocagöz, Sezai Karakoç, Şevket Yücel, Y. Kadri Karaosmanoğlu ve Y. Nabi Nayır bunlardan bazılarıdır. Bir okul dergisi olmasına rağmen Hamle, edebiyat ve fikir dünyasına önemli katılımlar sağlar, gençlerle ustaları buluşturur.
Derginin 21 sayısı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kültür dairesi tarafından biraraya getirilerek tekrar basıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan bu tıpkıbasımın editörlüğünü de Duran Boz yaptı.
Dört soru: Âtıf Bedir
Dergi de okurum mümkün olduğunca ama kitap okuru bana daha uygun gibi.
Düzenli bir dergi takipçisi olduğum söylenemez, daha çok şiire ağırlık veren dergileri okurum; günümüz şiirinin dergilerden takip edileceğini düşünürüm.
En son Maraş’ta çıkan Yitiksöz dergisi şubat-mart sayısında şahsımla ilgili bir dosya hazırladı. İçeride söyleşim, arka kapakta şiirim yayımlandı; dergi okurlara ulaştığı gün deprem oldu. Acılarla dolu bir anı olarak kalacak bende.
Okuduğum dergilerde şiire odaklanırım ama uzun zamandır dikkatimi çeken bir şiire rastlamadım.