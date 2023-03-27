Dergilik: Şimdi üzgünüz arkadaş

İsmail Kılıçarslan yönetiminde yayımlanan Cins, 90. sayısında depremi ele alıyor. Aylık Kırılmış Kuş Sesleri altbaşlığıyla çıkan derginin,

“Şimdi üzgünüz arkadaş…”

başlıklı sunuş yazısında depremle ilgili,

“Edebiyat ... bize yardım edebilir mi?”

diye soruluyor ve el cevap: İyiliği çoğaltmak için bir araç yapabiliriz onu. 66 sayfalık dergide, depreme yönelik sosyal medya yalanlarına 5 sayfa ayrılmış. Artık nerede bir 'sosyal' lafı duysak aklımıza hemen 'yalan' geliyor; çok hazin!.. Cins'te,

“Bizi Ayakta Tutan Biz”