|
Reklam
Reklam
Hayat

Dergilik: Şimdi üzgünüz arkadaş

Dergilik'te bu hafta yine 'deprem' ağırlıklı dergiler var. Cins ve Hece'nin mart sayılarının tanıtımı yaptık. Eski dergi tanıtımımız devam ediyor. Bu hafta Hamle'yi yazdık. Dört Soru'da konuğumuz Âtıf Bedir.

Hakkı Yanık
12:37 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Değinmeler...

Son sayısında karalara bürünen Kayıp Kayıt'tan bir duyuru var: Yeni sayımızın abone ve satış geliri depremzedeye yardım olarak ödenecektir. Düşünmesi bile güzel, sıcak ve samimi. Koşup dergi almanın vaktidir, haydi!

Dergilerin bir feryadı var: PTT Kargo'nun, kitap ve dergilere uyguladığı ücret tarifesinde değişikliğe gitmesi (zam), kültür hayatımıza büyük darbe vurmuştur. Yayıncılık sektörünü zor duruma sokan bu değişikliğin iptal edilmesi hayati bir zorunluluktur. Lütfen bu feryada kulak verin!

Cins

“Şimdi üzgünüz arkadaş…”
İsmail Kılıçarslan yönetiminde yayımlanan Cins, 90. sayısında depremi ele alıyor. Aylık Kırılmış Kuş Sesleri altbaşlığıyla çıkan derginin,
“Şimdi üzgünüz arkadaş…”
başlıklı sunuş yazısında depremle ilgili,
“Edebiyat ... bize yardım edebilir mi?”
diye soruluyor ve el cevap: İyiliği çoğaltmak için bir araç yapabiliriz onu. 66 sayfalık dergide, depreme yönelik sosyal medya yalanlarına 5 sayfa ayrılmış. Artık nerede bir 'sosyal' lafı duysak aklımıza hemen 'yalan' geliyor; çok hazin!.. Cins'te,
“Bizi Ayakta Tutan Biz”
bölümüne göz atmanızı tavsiye ederim. İsmail Kılıçarslan, Mustafa Sami, Gülsena Afra Ersan ve Mustafa Çiftçi'nin yazıları dikkat çekici. Bu sayının hikâyecileri Mehmet Şeker, kendine has kısa 'öykü'süyle Güray Süngü, Musa Yaşaroğlu ve Arslan Karadayı. Etimoloji'de 'iyilik' işleniyor. Uvertür’de, Turgut Cansever 'Osmanlı Şehri'ni ele alıyor. Mihail Nuayme, 'Çağdaş Putları'ı yazmış. Yusuf Genç, İHH yöneticisi Serkan Nergis'le, 'yardım gönüllüğü' hakkında konuşmuş. Ömer Erdem, Sezai Karakoç yazılarına devam ediyor. Turgay Anar 'Yaban' romanını inceliyor. Cins Kafa'da Bülent Yıldırım var. Bu sayıya ayrıca, Erdal Kurğan, Ömer Faruk Lekesiz, Şeyma Önder, Muhammed Yazıcı, Ahmet Melih Karauğuz, İrfan Tabanca, Sadık Yemni, Hasan Aycın, Hüseyin Atlansoy, Cemal Şakar ve Savaş Barkçin de katkı sağlıyorlar. Ali Ayçil'in Cins'in kapağına alınan dizesiyle bitirelim: Hem yaralı hem yakını bir yaralının / kırıldı kuş sesinden direkleri dünyanın...

Alıntımız, Cins'ten:

Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki:
"Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz bilir."
(Bakara, 215).

(...)

Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır.
(Bakara, 267).

Hece'de matem var

6 Şubat depreminin matemi içindeki Hece, dolu dolu bir sayıyla karşımızda. İbrahim Demirci'nin, deprem denklemini sorguladığı yazısı yaşadığımız acılara şahitlik ederken bir başka şeye dikkat çekiyor: 'pozitivizm depremi'. Hece'de, 19 şairden 21 şiir yeralıyor. Mehmet Solak'ın “Çavlan”, Selim Erdoğan'ın “Oyun”, Nadir Aşçı'nın “Parasız Yatılı”, Mehmet Yılmaz'ın “Yangında En Son Kurtarılacak”, Fatıma Şanlı'nın “Tanımsız” ve Gökhan Akçiçek'in çocuk şiirlerini beğendim. Cahit Koytak, Kur’an çevirilerine devam ediyor. Derginin yazı bölümününe, Necati Mert ve Kudret Ayşe Yılmaz katkı sunuyor. Hece’nin bu ayki dosya konusu “Çocuk ve Şiir”. Editörlüğünü Eyyüp Akyüz'ün yaptığı dosyaya Ali Galip Yener, Gökhan Akçiçek, Vural Kaya, Şeyma Subaşı, Ayşegül Sözen Dağ, Hüseyin Alemdar, Mehmet Özger, Mustafa Uçurum, Ayşe Altıntaş destek vermiş. “Yakın Bakış”ta iki şair var: Sezai Karakoç ve İbrahim Yolalan. Karakoç’un Hatıralar kitabını Şeyma Sarı ve Gülzar Mammadova değerlendirmiş. Kendisiyle bir söyleşi yaptığım Yolalan'ın şiiri, şair Orhan Tepebaş tarafından 'derinlikli' bir yazıyla ele alınmış. Bu sayıya katkı sağlayan diğer isimler, İbrahim Demirci, Ömer Aksay, Mehmet Aycı, Şükriye Şen, Hatice Bildirici, İsmail Irmacık, Nagihan Aydın ve Semiha Kavak. Mehmet Doruk Kandemir, “Çeşitkenar” bölümünde, Mert Mevlüt Gökçe ile konuşmuş.



Eskilerden: Hamle

70 yıl öncesinin yayını olan Hamle, bir lise dergisidir. İdare yeri Maraş Lisesi olan dergi 22 sayı çıkar. Yayın çizgininin istikrarlı olmadığı, sahibinin sık sık değiştiği, bazı yıllar çıkmadığı görülen Hamle, 1952'de iki sayı, '53'te dört sayı, '54'te yedi sayı, '55'te beş sayı çıkar. '56 ve '57'de yayımlanamayan dergi '58'de üç sayı yayımlanabilir. 22 sayıdan biri kayıptır! (18. sayı); bir sayının da hangi ay yayımlandığı belli değildir (19. sayı). Dergide ilginç isimler yer bulur. Cahit Zarifoğlu, M. Nuri Pakdil, Özdemir İnce, Salah Birsel, Samim Kocagöz, Sezai Karakoç, Şevket Yücel, Y. Kadri Karaosmanoğlu ve Y. Nabi Nayır bunlardan bazılarıdır. Bir okul dergisi olmasına rağmen Hamle, edebiyat ve fikir dünyasına önemli katılımlar sağlar, gençlerle ustaları buluşturur.

Derginin 21 sayısı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kültür dairesi tarafından biraraya getirilerek tekrar basıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan bu tıpkıbasımın editörlüğünü de Duran Boz yaptı.

Âtıf Bedir

Dört soru: Âtıf Bedir

1- Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergi de okurum mümkün olduğunca ama kitap okuru bana daha uygun gibi.

2- Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Düzenli bir dergi takipçisi olduğum söylenemez, daha çok şiire ağırlık veren dergileri okurum; günümüz şiirinin dergilerden takip edileceğini düşünürüm.

3- En son hangi dergiye katkı sundunuz?

En son Maraş’ta çıkan Yitiksöz dergisi şubat-mart sayısında şahsımla ilgili bir dosya hazırladı. İçeride söyleşim, arka kapakta şiirim yayımlandı; dergi okurlara ulaştığı gün deprem oldu. Acılarla dolu bir anı olarak kalacak bende.

4- Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Okuduğum dergilerde şiire odaklanırım ama uzun zamandır dikkatimi çeken bir şiire rastlamadım.

#Dergilik
#Cins
#Hamle
#Âtıf Bedir
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.