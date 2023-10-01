Dergilik: Sivas'tan yükselen ses

Sivas'ta çıkan serbest edebiyat dergisi aşkar, 67. sayısıyla okuruna “Merhaba” dedi. Üç ayda bir, 'eve dön! şarkıya dön! kalbine dön! altbaşlığıyla yayımlanan dergiyi Mustafa Melih Erdoğan yönetiyor. Erdoğan'ın uzun bir şiiriyle giriş yaptığımız aşkar'da, Özgür Ballı, Murat Özel, Osman Nuri Tolar, Yavuz Altınışık, Muhammed Sarı, Yunus Emre Altuntaş, Süreyya Altunkara, Ümit Çiçekli, Ahmet Emerce, Nafiye Yüksel, Sevde Yaşar Çimen, Hasan Bazı, Doğanay Dağlar, M. Emirhan Onhan, Taha Tayyip Karaaslan ve Bilal Çağlar çalışmalarına yerverilen diğer şairler. Örsan Gürkan, Mustafa Bilgücü ve Ahmet Ergin de hikâyeleriyle dergide. Kemal S. Sayar ve Süreyya Altunkara'yla 'şiir serüvenleri'yle alakalı birer söyleşi yapılmış. Sayar, “Şiir beni daha diri, daha dayanıklı ve doğru zamanlarda katlanılmaz kıldı” derken, Altunkara da, “Tenhalaştıkça şiirimin ciddileştiğine inanıyorum” ifadesini kullanıyor. Poligon'da Mahmut Öncel, Özgür Ballı ve İdris Ekinci'nin yazılarını görüyoruz. Ümit Çiçekli'yle Çağrı Subaşı, Osman Özbahçe'nin Zarifoğlu Efsane ve Şiir kitabını ele almışlar. Şöyle diyor Subaşı: Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adam şiir kitabı, isminin önüne geçmiş bir kitap. Başka hangi şiir kitabının dizisi yapıldı? Taarruzname'de Muammer Yavaş'la Yunus Emre Altuntaş var. Mesuliyet Meselesi'nde İsmet Özel konuşmaları sürüyor. Ferhat Nabi Güller ve Yavuz Altınışık'sa yazılarıyla bu sayıya katkı sunan diğer yazarlar. aşkar'a, 0 544 399 00 58- 0 505 260 93 47 no'lu telefonlardan ulaşılabilir.

aşkar'dan

bence bazı şairleri gayet görüyorlar ama bahsetmek istemiyorlar bazıları. konfor alanlarına dışarıdan girmek yasak. ama işte sıkı şiir o sitelerde değil, şiir kampüslerde, şiir caddelerde, şiir ara sokaklarda, parkta, çimende, meydanda, kalplerde, dizelerde . Bence, Özgür Ballı.

Dağ, dergi, yitiksöz

yitiksöz, kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Duran Boz yönetimindeki iki aylık derginin 18. sayısının kapağında İsmet Özel var: sen ol zihnimde yüzen dağınık şarkıları / bir harfin başlattığı yangın ile söndür. Başlığa çıkardığım 'dağ' ve 'dergi' kelimelerini aldığım 'giriş' yazısında şöyle deniliyor: Dağ ve dergi bir tefekkür mekânı olarak bir araya geliyor. Arka kapakta Ali Göçer şiiri var. Cahit Koytak, Nurettin Durman, İbrahim Gökburun, Ali Sali, Mustafa Gök, Şakir Kurtulmuş, Cahit Küçük, Âdem Turan, Yasin Mortaş, Ekrem Elmas, Hacı Ahmet Sevgili, Mustafa Gök, Derya Kurtoğlu, Hüseyin Ümit Yavuz, Yasemin Kelkit ve Mehmet Özer 112 sayfalık derginin şairleri. Gülçin Yağmur Akbulut, İlknur Eskioğlu, Yavuz Ahmet, İsmail Kılınç ve Emrah Atiş'se bu sayının hikâyecileri. Mustafa Kara'nın yazısı, Nurettin Topçu’nun Hz. Mevlânâ’ya dair değerlendirmelerinden oluşuyor. Yitiksöz ekibinin hazırladığı zengin Ali Göçer dosyasına Vefa Taşdelen, Ali Ulvi Temel, Arif Ay, İbrahim Demirci, Necip Evlice, Ertan Örgen ve Ethem Erdoğan destek vermiş. Bu sayının konuşmasını Göçer'le İsmail Karakurt yapmış. Dergiye katkı sağlayan diğer kalemler şunlar: Fatih Ertugay, Mustafa Kara, Sercan Ceylan, Ömer Aksay, Mehmet Işık, Erol Çetin, Emel Karagedik, Hanife Ünver, Şener Öktem, Anıl Ersoy, Ahmet Melih Karauğuz ve Recep Ayık. yitiksöz'e, yitiksoz@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Yapay zekâ edebiyat yapabilir mi?

Bir kitap dünyadan büyüktür albaşlığıyla çıkan sabitfikir 151 sayıya ulaştı. Derginin yönetmeni Mustafa Akar, Editörden'de, “Bu çölleşmeye de mi yapay zekâ yol açtı?” diye soruyor. Haberler ve Vitrindekiler gibi bölümlerini güzel bulduğum 66 sayfalık sabitfikir'de soruşturma ve dosya konusu 'yapay zekâ.' Dosyaya Tevfik Uyar, Murat Can Aşlak, Onur Atay'la İlker Nuri Öztürk destek vermişler. Bu sayıda, Tahsin Yıldırım, Feti Naci'yi yazmış. Eray Sarıçam'ın Mehmet Tepe'yle yaptığı söyleşi dikkat çekici. Ömer Yalçınova, Yakup Kadri Romanlarında Tiksinme'yi irdeliyor. Abdullah Harmancı Amâk-ı Hayal 'Açık Yapıt' mı diye soruyor. Suavi Kemal Yazgıç, Murat Pay'ın Yar Bana Bir Eğleance'sini ele almış. Mustafa Uçurum, Recep Seyhan'ın Bana Hikâye Anlatma'sını Güncel'e taşımış. Sağlık sorunları olduğunu duyduğum Seyhan'a Mevlâ'dan şifa diliyorum. Dergiye çalışmalarıyla destek veren diğer isimler, Selahattin Demirci, Muhittin Şimşek, Cem Tunçer, Ayşegül Genç, Hakkı Özdemir, Servet Sena Sorkun, Duygu Karslı, Rabun Güneş (mi Güreş mi?), Onur Atay, Ayşe Hicret Aydoğan, Pelin Duğan Güler, Betül Nurata, Halil İbrahim İzgi, Ali Emre ve Mehmet Deniz Öcal. sabitfikir'e, 0 212 354 30 00 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Hüseyin Akın

4 SORU: HÜSEYİN AKIN

1-Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Elbette diyebilirsiniz. Sağlam bir dergi okuru olduğumu söylersem sanırım abartmış sayılmam. Ayrıca dergi okumanın göz ardı edilen bir usulü olduğuna inanıyorum. Belki çıkaranlar için dergi süreli yayın olabilir, ama benim için süresiz yayın sınıfına dahildir. Geçmiş senelerin dergilerini dönüp tekrar okuduğum çoktur.

2-Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Aşk olsun! Olmaz olur mu? Dergiler edebiyatın biriciğidir. Hele bazıları var ki çıkmalarını hep iple çekerim. Söz konusu olan okumaksa şayet dergi seçmek gibi bir huyum yoktur. Bir dergide yazmaya gelince kendimi evimde hissettiğim dergileri seçerim.

3-En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Hangisini söyleyeyim bilmiyorum. Karabatak mı desem, Hece mi desem, geçerken mi, mahalle mektebi mi? Teke indirgemek zor.

4-Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Olmaz olur mu hiç? Mesela Zeynep Merdan’ın Muhit dergisinde yazdığı denemeleri dikkat ve rikkat sahibi okuyucu için celbedici buluyorum. Muhit dergisinin 44. (Ağustos) sayısında yer alan “Hakiki Muhatabı Tanıma Rehberi” bu evsafta bir yazı. Şiraze dergisini unutmuyorum elbette. Derginin son sayısında Mustafa Özçelik’in bu fakirin yeni çıkan deneme kitabı için yazdığı, “Gülümsetirken Düşündüren Bir Kitap: Kızım Seni Şaire Vereyim mi?” başlıklı yazı nasıl dikkatimi çekmez ki?

Değinmeler...

Dergiseverlerin her yıl merakla beklediği Uluslararası Dergi Günleri'nin, 14.'sü 12 Ekim'de başlayacak. Tarihî Sirkeci Tren Garı'nda yapılacak etkinlik 15 Ekim'de son bulacak. Bu sene 'Okul Dergiciliği'ni merkeze alan etkinlikte, millî ve uluslararası dergiler, gençlik dergileri, okul dergileri, fanzin dergiler, online dergiler, kurum ve kuruluşların kültürel yayın yapan dergileri müdavimleriyle buluşacak. Kültürel etkinlikler, söyleşi, buluşma ve seminerlerin de yapılacağı Dergi Günleri'ne kayıt olmak isteyen dergiler, www.dergibir.com internet sayfası üzerinden başvuru yapabilecek. Haydi dergiciler, Sirkeci'ye!







