Dergilik: Türk Masalları çelebi’de

Değinmeler...

14. Uluslararası Dergi Günleri, 12-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Sirkeci Garı'nda yapıldı. 250'den fazla derginin katıldığı fuarda, Diyanet'in çıkardığı Arapça İlmi Dergisi, İletişim Başkanlığı, Fatih Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği'nce Yılın Akademi Dergisi kategorisinde ödül aldı.

Bu 'zor' zamanlarda Dergilik'e ulaşan aşkar, Cins, Çâre, Ihlamur, yolcu, Hayal Bilgisi, Kayıp Kayıt, Mahalle Mektebi, Mavi Yeşil, Post Öykü, şiar, Şiraze, Türk Dili ve yitiksöz, dergileri emekçilerine alâkaları için teşekkür ederim. Dergilerimiz çoğalsın, dertlerimiz azalsın!..

Türk Masalları çelebi'de

Gaziantep'te çıkan tarih kültür ve düşünce dergisi çelebi'nin 11. sayısı yayımlandı. Dört ayda bir okurla buluşan derginin yönetmenliğini Ahmet Şahin yapıyor. 152 sayfalık çelebi’nin güz sayısı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithaf edilmiş. Dergi, dosya konusu olarak Türk Masalları’nı seçmiş ve sayfalarını bu konuya ayrılmış. Dosya kapsamında Saim Sakaoğlu’yla Türk masalları üzerine geniş bir söyleşi gerçekleştirilmiş. İlk yazı Ziya Gökalp’ten: Masalları Nasıl Toplamalı. Gökalp’ten aktarımı Halil İbrahim Burçluoğlu yapmış. Esma Şimşek, masal dünyasından sosyal hayata bakmış. Erhan Çapraz, masal ve hakikatı irdelemiş. Meral Ozan’ın metni, Anlatı Geleneğinde Farklı Bir Üslup: Oğuz Tansel Masalı Al’lı ile Fırfırı başlıklı. Meltem Yılmaz, Kohlberg’in Kuramı Işığında Padişahın Rüyası Masalının İncelenmesi’ni kaleme almış. Atiye Nazlı, Binbir Gece Masalları’nı konu almış. Burak Gökbulut’la Mustafa Yeniasır’ın yazıları Kıbrıs Türk Halk Masalları üzerine. Veysel Altuntaş Gerçeklikten Kaçış Aracı Olarak Masal ve Masalda Tekerlemenin Rolü başlıklı metni kaleme almış. Erdoğan Altınkaynak ve Dinara Ashimova Kazak edebiyatı üzerine yazmışlar. Üç Gardeş Masalının Kahraman Monomiti Bağlamında İncelenmesi’ni Mirza Polat üstlenmiş. Dosyaya eklenen Kitabiyat bölümünde Zafer Saraç ve Rümeysa Bedirhanoğlu’nu görüyoruz. Masallarımızla ilgilenenler bu sayıyı kaçırmasın!. Ahmet Hamdi Tanpınar’la bitirelim: Hepimiz, kendi masallarımızın kurbanıyız. çelebi'ye, celebidergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Çelebi'den

Çocuğa ana dilinin, bir işçi elindeki alet gibi, nasıl kullanıldığını ilk öğreten, ona bu dilin türlü hünerlerini: kıvraklığını zenginliğini, inceliğini ilk gösteren kişiye kendi dilini konuşmayanlardan uzaklaştırıcı, onu konuşanlara yakınlaştırıcı duyguyu ninnilerin, tekerlemelerin, türkülerin yanı başında, ama herhalde onlardan daha geniş ölçüde ilk aşılayan masaldır. Pertev Naili Boratav

Kitabın bayrağı Şiraze

İki aylık kitap kültürü dergisi Şiraze'nin 19. sayısı Türk bayraklı kapakla çıktı. Editörlüğünü M. Sedat Sert'in yaptığı son sayının 'Dibace'sinde yayıncılık dünyasını sarsan kağıt, baskı ve nakil masraflarından bahsedilerek 'abone olun' çağrısı yapılıyor. Sert'in derginin sonundaki Dergiler Kimin Umurunda başlıklı yazısını herkes okumalı. Özellikle devletliler! Bu sayının dosyası, Bir Asra Kitapla Bakmak başlığını taşıyor. Kudret Ayşe Yılmaz'la Sert'in hazırladığı dosyaya aralarında Yakup Öztürk, Taner Ay, Ali Sali ve Mustafa Kara gibi isimlerin olduğu 17 kalem erbabı katkı vermiş. Necmettin Türinay, Yayın ve Kültür Hayatında 1940'lara Vuran Gölge'yi yazmış. Mustafa Özçelik'in şair Hüseyin Akın'ın son kitabıyla ilgili yazısı okunmadan geçilmemeli. Halil Solak şu sıra okuduğu kitapları paylaşmış. Bu sayıda iki söyleşi var. İlki Gülten Dayıoğlu'yla 'Yüzler ve Sözler' kitabı merkeze alınarak yapılmış. İkinci kısa konuşmanın konuğu Ayfer Tunç. Ali Sali, İdris Ekinci'nin Direniş Mümkündür'ünü irdelemiş. Mukadder Gemici, Funda Özsoy E.'nin Ketebe'den çıkan kitabını ele alıyor. Bu sayıya yazılarıyla Ömer Lekesiz, Atabey Kılıç, Mehmet Fatih Birgül, Ali Utku, Kudret Ayşe Yılmaz, İsmail Alper Kumsar, Nevzat Çalıkuşu, Hakkı Özdemir, Zeynep Şenel, Tahsin Yıldırım, Tuba Yavuz, Hakan Yılmaz, Mehmet Çağan Azizoğlu destek veriyor. Bursa'da çıkan Şiraze'ye 0 542 726 71 89 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Nasip oldukça: şiar

Edebiyat, muhabbet ve kültür dergisi şiar'ın 48. sayısı yayımlandı. Serap Kadıoğlu'nun yönettiği derginin arka kapağında Kadıoğlu’na ait bir fotoğraf ve Sevde Yaşar Çimen’in şiiri yeralıyor. Eylül ayının dengeleyici yanına dikkat çekilen takdim yazısında, “Eylül ... tazelenmenin de başlangıcıdır” deniliyor. Nurullah Genç’in şiiriyle okumaya başladığımız yeni sayının diğer şairleri Serap Kadıoğlu, Hasan Nalçacı, Esma Polat, Eşe Özbek Demircan, Evliya Çelik, Nilüfer Zontul Aktaş, Büşra Badeci, Neslihan Döne, Akif Dut, Hüseyin Şahin, Muttalip Saydulla ve Mehmet Osmanoğlu. Kadıoğlu’ndan bir dizeyle kapatalım bahsi: unuttuğumuz çocuk bir şiirde ağlasa da / vurgunuz onurlu yalnızlığa. Nasip oldukça çıkan şiar’ın hikayecileriyse, Recep Çelik, Mehmet Gül, Yusuf Tosun, Ahmet Ergin, A. Furkan Demir ve Fatma Selin Kasarcı. Bu sayının konuğu ilk kitabı Ketebe’den çıkan Mürüvvet Özpehlivan. Konuşmayı Kuddisi Demir yapmış. Müberra Zirve’nin Yunan sineması üzerine kaleme aldığı metin ve Ayşe Öksüz’ün Edip Osman Güreci başlıklı yazısı dikkat çekici. Son sayıya katkı sunan diğer isimler, Vahdettin Oktay Beyazlı, Sevde yaşar Çimen, Semih Çar ve Esma Polat. şiar'a, 0 532 585 22 77 no'lu telefondan ulaşılabilir.

İlhami Atmaca

4 SORU: İLHAMİ ATMACA

1-Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Genel olarak 'okur' sınıfından sayılırım. Dergiler dahil. Okurluğun yanında dergiler çıkarmış, destek vermiş biri olarak dergi ve dergiciliği önemli bulurum. Bir ara olağanüstü bir dergi koleksiyonum oluşmuştu. Eve köye sığmayacak bir düzeye ulaştığında kurtuldum hepsinden. Son yıllarda dergi okurluğundan ziyade, takipçisi sayılırım. Neler oluyor bâbında.

2-Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Takip ettiğim hayli dergi var. Ülkemizde, niteliği tartışmasız dergi mevcudu maalesef az. Salt muhtevayı kastetmiyorum. Tasarımından, içeriğine herşey. Söğüt'ü takip ediyorum. Neredeyse her sayısında şahane şiirler yeralıyor. Sinan Terzi ve özellikle şiir editörü Mustafa Tuğrul Çolak takdiri hakediyor. Keşke niteliğini koruyarak aylık yayınlanabilse. Ayrıca Muhit, Post Öykü, Cins, kitap-lık, Şehir, Berdücesi (Kahramanmaraş), evelâhir, yitiksöz, Kafkaokur ve Ot dergilerini de takip ediyorum.

3-En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Gençliğimde, dergilerde boy gösteren 50’li yaşlardaki şair ve yazarları gördüğümde pek hoşlanmazdım. Bugün de aynı fikirdeyim. Genç şairlere meydanı bırakmayanları görüyor ve kendi adıma mümkün olduğunca uzak duruyorum. 2022-2023 yılında, Söğüt ve yitiksöz dergilerine şiir, Ayasofya dergisine İstanbul üzerine bir yazıyla katkıda bulundum.

4-Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Söğüt'ün hemen her sayısındaki dosya çalışmaları dikkat çekici. Ve elbette şiirleri. Sanıyorum şairlerinin çoğu da genç ve bu heyecan verici. Selâm ederim.







