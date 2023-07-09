Dergilik’te bu ay: Ülkü Tamer’i anıyoruz

Ülkü Tamer’e bakış

Yılda üç defa yayımlanan tarih, kültür ve düşünce dergisi Çelebi, 10. sayısına ulaştı. 184 sayfalık derginin dosya konusu Ülkü Tamer. Tamer için 29 yazar değerlendirmede bulunmuş. Dergiyi yöneten Ahmet Şahin sunuşta, daha önce Necdet Sevinç, Dündar Taşer ve Mitat Enç hakkında dosyalar hazırladıklarını ve teveccühle karşılandığını belirtiyor. Türkçeyi kullanmadaki maharetiyle tanınan Tamer, seksen bir yıllık hayatında oyuncu, öğretmen, çevirmen, yayıncı ve şair kimliklerini tek vücutta toplamayı başarmış biri. Çelebi’nin bu sayısında, Tamer’in hayatı, kişiliği, şairliği, öykücülüğü, hatıraları, çevirileri, yayıncılığı, çocukluğu/gençliği, edebiyatımızdaki yeri, düşünceleri, tiyatro ve sinemayla ilişkisi, dergiciliği, gazete yazarlığı ve bütün eserleri derinlemesine irdeleniyor. Reşit Güngör Kalkan’ın 33 sayfalık yazısı, Turgay Anar söyleşisi ve ‘soruştur’ma bölümü öne çıkan çalışmalar. Soruşturmaya katılan isimler, Haydar Ergülen, Feridun Andaç, Ahmet Menteş, Büşra Yalçınkaya, Ebru Özden Güroğulları, Hande İkbal, Işık Sungurlar, Şahin Taş, Veysel Altuntaş ve M. Tuğrul Çolak. Dergide kapaktaki de dahil on bir Ülkü Tamer fotoğrafına yer verilmiş. Sona da on yedilik bir mini albüm eklenmiş. Betül Nurata, Hasan Sakın, Emine Selcen Akkuş, İbrahim Daş, Nevin Balta, M. Fatih Kutlubay, Muhammet Erdevir, Mehmet Yılmaz, Sema Bayar, Yaşar Vural, Zafer Saraç, İsmail Kılınç, Yusuf Ziya Karaoğlu, Rümeysa Bedirhanoğlu, Serkan Özer ve Murat Serdar Çakıroğlu Ülkü Tamer sayısına katkıda bulunan diğer isimler. Çelebi’ye, 0 530 371 86 99 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

*Kütahyalı yazar Gülten Dayıoğlu’nun ölümsüz eseri Fadiş, beyaz perdeye aktarılıyor. Romanı filmleştirecek yapımcılar, Emet’te Dayıoğlu’nun yaşadığı ev, gittiği okul ve yaşantısını incelediler. Yazarın hayatından kesitler taşıyan ve ilk eseri olan Fadiş, 1971’de yayımlanmıştı.

*Dergiler iyidir. Bırakın çıksınlar! Televizyonların sayısını azaltsak programların kalitesi artar mı? (...) İnsanların sayısını azaltsak iyi adam sayısı artar mı? Devletlerin sayısını azaltsak insanlık için daha huzurlu bir yönetim olur mu? Yayınevlerinin sayısını azaltsak nitelikli kitap sayısı artar mı? Mustafa Aydoğan, dünyabizim.

Çelebi’den:

*”Yazdığım şiirleri yeniden yazıyormuş gibi bir duyguya kapıldığımda yeni yollar aradım ben de. Patikalara, keçiyollarına saptım. O arada acemilik denen şeyin heyecanını, çilesini yaşadım, tadını çıkardım. ‘Edebiyattaki duruş yerimi’ hiçbir zaman önemsemedim. (...) Ben buyum işte. Bir yerlerde duruyorum. Kim nerede durduğumu düşünürse düşünsün, bu beni pek ilgilendirmedi.” Ülkü Tamer

Kayıp Kayıt’tan 15. adım

Edebiyat, kültür, sanat dergisi Kayıp Kayıt 15. sayıya ulaştı. Mehmet S. Fidancı yönetiminde iki ayda bir çıkan dergi dolu bir sayıyla okurunu selâmlıyor. 40 sayfalık derginin arka kapağında Selçuk Azmanoğlu fotoğrafı var. “Biz yeni bir hayatın acemileriyiz” başlıklı metinle açılan yeni sayıya 13 şair katkı vermiş. Bunlar arasında, Vedat Barga, İsmail Karakurt, Mehmet Aycı, Mehmet Can Doğan ve Hasan Doğruer’in şiirlerini beğenerek okudum. Mehmet Can Doğan’ın bir şiirini alıntılayayım: İnsan da bir hayvan / post’u değil organları / kimi zaman gizli gizli / âşîkâre kimi zaman / alınıp satılan.

Bu sayının söyleşisi Ethem Baran’la yapılmış. Baran çok yönlü bir isim. Öğretmen, hikâyeci, yazar, çizer. Konuşmayı Emrah İnan yapmış. Dergiye 9 isim hikâyeleriyle katkı sunmuş.

Cengizhan Orakçı’nın ‘Tarkan’ denemesi, Tuba Dere’nin ‘Sihirli Kutunun Dışında’ başlıklı çalışması, Mehmet Aycı’nın ‘Acı Su’ yazısı dikkatlerden kaçmıyor.

Tavşanlı sayıda yeralan diğer isimler, Mehmet Can Doğan, Fatih Yerdemir ve Muhsine Arzu. Reşad Ekrem Koçu’dan dergiye alınmış dizelerle bitireyim: Çamurlu sokaklarda / Çıplak ayaklarımın izi / Bir dizi / Aşk şiiridir.

Kayıp Kayıt’a, kayipkayitdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Biberler kuruyacak, yerine kaldırılacak. Derken kış gelecek. Sabah çorbasında biber, radyoda Kerkük türküsü. Elhamdülillah!.

4 soru: TAYYİB ATMACA

1Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Yaklaşık kırk yıldır dergilerin hem okuru hem yazarıyım. Aşığıyım yani.





2Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Altımızdaki yer aynı gün içinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde sarsıldığından beri şehrimize posta ulaşmaz oldu. İnsanlar adresleriyle birlikte yer değiştirdiler. Bugünlerde Edebiyat Ortamı, Yitiksöz, Aydost, Teferrüç ve Gergef Edebiyat dergilerini takip etmeye başladım.





3En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Edebiyat dergilerinin kaptanları, “Modern şiir yazmıyorsunuz” diye aba altından yaba gösterdiklerinden ancak kendi efkârımla okuyup yazıyorum. Hece Taşları (şiir) ve Açıkkara (mizah) dergisilerinin yanısıra, Türkay Edebiyat dergilerinin mesul kâtipliğini yapıyorum. Hece Taşları’nda gelenekten kopmadan yeni hece şiiri talimleri yapmaya çalışıyorum.





4Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Günümüzde yayımlanan dergiler birbirlerinden şair/yazar/ öykücü kiralayarak, “Ben de varım ha!” demek için çıkıyorlar. Ruh akrabalığım olan ya da kanımın kaynadığı bir dergi çıkmadığından arafta dolaşıyorum. Arı duru bir Türkçeyle yeni, serbest ve yanaşık hece dolaylarında şiir talimleri yapıyorum. Hece Taşları’nda, şiir ve gelenek üzerine uzun süre söyleşilerin yanısıra, şair dosyaları ve özel sayılar yayımladım. Dergi ve kitaplarda güzel bir şiire rastladığımda şairine tebriklerimi iletiyorum.

E-Dergi: Hece Taşları

Yüze yüze ‘yüz’e gelen Hece Taşları bir şiir dergisi. Tayyib Atmaca’nın yönettiği 24 sayfalık dergi, 100. sayısına ulaştı. Kapağa konulan fotoğraf Atmaca’ya ait. Yüze Yüze Yüze Geldik başlıklı takdim yazısında aruz ve hece şiirine dikkat çeken Atmaca, “Hece Taşları dergisi, biraz da kendi köklerimize dönmek, aruz ve hece ölçüsüyle yazılan şiirlerin de devirlerinin kapanmadığını (...) hatırlatmak amacıyla yola çıkmıştı” diyor. E-(debiyat)Dergi(si) olarak yayımlanan derginin, bu sayısında, Ömer Demirbağ, Talip Ayan, Zakir Fxr, Mustafa Pınarbaşı, Yılmaz Öksüz, Haşim Kalender, Hanife Şebnem, Âşık Aliyar Arslan, Sezai Çiçek, Emine Savaş, Elvin Mütaliboğlu, Aslan Avşarbey, Sebahattin Karadaş, Üner Dilek, Osman Akçay, Ömer Ekinci Micingirt ve Metin Özarslan’ın ‘aruz’ ve ‘hece’yle yazılmış şiirlerine yer verilmiş. Dergide nesir olarak Atmaca’nın takdim yazısı ve konuşma var. Şairle şiir merkezli bu samimi konuşmayı Hüseyin Kaya yapmış. E-Dergi olabilir fakat hem edebiyat hem de muhabbet dergisi Hece Taşları. Muhabbet Yeri’nin adresi de Kahramanmaraş. Atmaca’nın azmi ve kararlılığı için ayrı bir bahis açmak lâzım. Takdiri hak ediyor. Selâm olsun bütün yoldakilere. Hece Taşları’na, 0 535 391 92 50 no’lu telefondan ulaşılabilir.







