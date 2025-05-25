Dergilik'te: Kiraz Çiçekleri

Geçtiğimiz ay okuruyla buluşan Türk Dili’nin 880. sayısı elime yeni geçti. Uğur Mantu’nun editörlüğünü yaptığı dergi klasik kapakla çıktı. Yazımın başlığını uzun zamandır emek verdiği ‘ağaç’ merkezli çalışmaları ilgiyle takip ettiğim şair İsmail Karakurt’un metninden aldım. Şairin yazısının başlığı, Tabiat Günlüğü: Kiraz Çiçekleri. Şöyle bitiriyor sözünü (bana göre şiir yazıyor): Yapabilseydim / düşen kiraz çiçeği gibi / söylerdim şiirimi. Abdullah Uçman hoca, Tanpınar ve Haldun Taner’in hikâyelerini konu alan bir çalışmaya imza atmış. Mustafa Çiftci’nin Tavuk Döner Aşkı başlıklı hikâyesini severek okudum. Bu sayının diğer hikâyecileri Ersin Özarslan, Salim Nizam, Durmuş Beyazıt, Nilay Erik ve Zeynep Sati Yalçın. Şairlerimizse Kaan Eminoğlu, Abdurrahim Cavit Özcan, İbrahim Halil Ergin ve Tacettin Şimşek. İsa Koyuncu’nun söyleşi konuğu Özlem Karapınar. Şöyle diyor: Yazar, ilk kitabında kendinden, yaşadıklarından, kendi çevresinden, şehrinden beslenebiliyor. Mustafa Kirenci, Sezai Karakoç yazılarına devam ediyor. Bu sefer üstadın sohbetleriyle ziyaretçilerini konu etmiş. Âlim Kahraman ağabey Geçmişe Ait Notlar’ıyla dergide. Gezgin Murat Cavlak, Ağdam intibalarını yazıya dökmüş. Kitap bölümünde dört isim dört eseri irdelemiş. Şair Eminoğlu’nun dizesiyle bitireyim: Gayret et, gül bahçesini sele ver, sevgilini kaybet / Onun yüzü kadar güzel, bir gül daha açmaz elbet. Dil ve edebiyat dergisine, turkdili@tdk.gov.tr e posta adresinden veya 0312 427 28 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

İsmail Karakurt aradı’ cep’ten. “Hüseyin Atlansoy’la geliyoruz, çayları hazırla” dedi. Yarım saate kalmadı, geldiler; onları gazetenin girişinde karşıladım. Yazıişlerine çıktık. Atlansoy’la uzun zamandır, görüşmemiştik. Sağlam bir hafızası var, unutmamış bizi. Gençliğindeki bakışı neyse şimdi de aynı. Aynı samimiyet, aynı sıcaklık. Kâmil Doruk ağabey, Ayşe Olgun, Karakurt ve Atlansoy oturduk bir köşeye; kitaplardan, şiirden, şairlerden konuştuk. Hece Yayınları’nca 4. baskısı yapılan İntihar İlacı kitabından hediye etti. Açık Kaplan Haykırışı’nı (Ketebe) imzaladı. Yemek sonra yine çay ve Ketebe ziyaretiyle devam ettik. İyi ki geldiniz dostlar. Ayağınıza sağlık ve kaleminize kuvvet.





BİTMEYEN KOŞU

İfadesini, Cemal Öztürk’ün Bitmeyen Koşusu / Aşk ile Koşan Yorulmaz isimli kitaptan aldım. Öztürk’ü anlatan eserin yazarı Rıfat Yörük.

Geçtiğimiz ay çıkan bu kitaptan yazıişleri müdürümüz Mustafa Kahraman ağabey sayesinde haberdar oldum.

Nirengi Yayınları’nca yayımlanan 200 sayfalık esere Öztürk’ün gazeteci, bürokrat, işveren veya emekçi arkadaşları da kısa yazılarıyla katkı sağlamış. Siyah beyaz fotoğraflar ve şiirlerle desteklenen kitabın bölüm başlıklarını alıntılayacağım ki eser hakkında bilgi vermiş olalım.

Önce Cemal Öztürk’ten bahsedeyim. 1958 Giresun (Görele) doğumlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu. FİSKOBİRLİK ve ÇAYKUR gibi kuruluşlarda yöneticilik yapmış, STK’larda hizmet vermiş, milletvekilliği görevinde bulunmuş. Sporla da uğraşan Öztürk, dört çocuk babası. Yörük’ün eseri 14 bölümden oluşuyor. İlk bölümde Kurnaz’ın soyu ve ailesi kaleme alınmış. Doğumu, çocukluğu, tahsil hayatı ve evliliğini anlatan bölümleri Askeri Darbe ve Askerlik bölümleri takip ediyor. Kişisel özellikleriyle bürokratlığı da anlatılan ve yakınlarının görüşleriyle ilerleyen bölümler ‘albüm’le nihayete eriyor. Bir insanı anlatmakla bir dünyayı anlatmış Yörük. Sayesinde kamyon üretiminden futbola, çaydan fındığa, yöneticilikten akademisyenliğe, sigortacılıktan siyasete kadar adım atmadığı alan kalmayan Cemal Öztürk’ü tanımış oldum.





Edebiyat ve bilim kurgu

Bir kitap dünyadan daha büyüktür alt başlığıyla çıkan Sabitfikir, 171. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Yazı işlerini İlker Nuri Öztürk’ün yürüttüğü derginin ön kapağına Geçmişten Bugüne Bilim Kurgu başlıklı dosyayla ilgili görsel bir kolaj konulmuş. Kitap sayfaları arasında gezinen Sabitfikir, bu dosyasıyla hayal dünyasının katmanlarına da adım atıyor. Dosya yazısı Barış Müptecaplıoğlu imzalı. Murat Can Aşlak’la Onur Atay da hazırladıkları iki sayfalık Kararsız Okur bölümünde 38 kitabı gündeme getirerek dosyaya destek vermişler. Sabitfikir’in iki söyleşi konuğu var. Bekir Salih Yaman, Dursun Çiçek’le; Nahide Nagehan Akyol’sa Hümeyra Yabar’la konuşmuşlar. Mustafa Uçurum da Yabar’ın Ruhum Gibidir adlı kitabını irdeleyen bir metinle konuşmaya katılmış. Ayşe Hicret Aydoğan, Başak Arslan’ın Sardunyalar Güneşe Bayılır’ını; Muhammed Bâkir Köse, Hüseyin Akın’ın hazırladığı Yozlaşmadan Şair Olmak’ı; Suavi Kemal Yazgıç da Seval Şahin’in Çok Sesli Bir Tanpınar Okuması’nı ele almışlar. H. Salih Zengin, dört eseri Kipat’a taşımış. Terskarga Orkun Galolar, Necati Tonga ve Onur Atay yazıları okunmadan geçilmemeli. Kitap ve edebiyat dergisine editor@sabitfikir.com e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Türk Mitolojisi-III

Türk Edebiyatı Vakfı’nın çıkardığı Türk Edebiyatı’nın 619. sayısı yayımlandı. İmdat Avşar yönetimindeki dergi, Türk Mitolojisi dosyasını üç sayıdır sürdürüyor. Başlarken ekibi ‘renk tercihleri’ için tebrik ediyorum. Dergiye Türk Mitolojisi-III başlıklı dosyanın Orhan Söylemez ve Ömer Faruk Ateş imzalı ilk yazısıyla giriş yapıyoruz. İkilinin kaleme aldığı metnin başlığı, Cengiz Aytmatov ve Mitoloji. Bu iki ismin yanı sıra Nükhet Okutan Davletov, Timur B. Davletov, Sultan Sarı Gerçek, Abdulvahap Kara, Fatma Tekin, Orhan Aras ve Nezahat Özcan dosyaya katkı sağlayan diğer kalemler. Osman Yıldız, anma yazısında Servet Somuncuoğlu’nun izini takip ediyor. Necati Tonga’nın Edebiyat Sandığı’nda Ahmet Muhip Dıranas var. İbrahim Özen’in makalesi Samipaşazade Sezai ve ailesi hakkında. Lütfü Şahsuvaroğlu Alper Kaan Bilir’in Mamak zindanlarında bulundukları zamanda (1981) doğan kitaplarını irdeliyor. Şerif Aydemir deneme yazılarının dördüncüsünü kaleme almış. İsa Kocakaplan Üsküp yollarında. Bu sayının şairleri Nurullah Genç, Sabir Sarvan, Tarık Özcan, Yasin Mortaş ve Dursun Kepçeoğlu. Son noktayı şiirle koyalım. Şair Mortaş’tan: mezar başında / sükûnet içen kuşlarla / tespihe dizili hüzünler çekiyoruz. Fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0212 527 50 32 no’lu telefondan ulaşılabilir.



