21. yüzyılda Türk şiiri

25. yılındaki İstanbul Bir Nokta, 279. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Feyza Rumeysa Altındal’ın yayın koordinatörü olduğu dergi, İstanbul Yayınları’nca basılan iki güzel şiir kitabıyla geldi. Kitaplardan ilki, Süleyman Çelik’in Eve Dönüş’ü. İkincisiyse Adnan Berber’e ait: Maviden Bulutlar Çizmek. İki şairden de birer dize alayım buraya. Önce Berber: ilk bahar çocuktu / her çocuk ilkbahar. Çelik: Kuşlar hangi çatıya konar Gazze’de / Kırılmamış hangi dalı bulur, tünemek için. İki kitabın da kaderi güzel olur inşallah. Yazımın başlığını ödünç aldığım yönetmen Mürsel Sönmez şöyle diyor takdim yazısında: İnsanın insandan, insanın kendi gerçekliğinden koptuğu, kopartıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Acı fakat öyle… Bu sayıda Yasemin Kuloğlu ve Yasin Mortaş’ın aralarında olduğu on bir şairden on iki şiir yer alıyor. Arka kapak içine Mustafa Aycın çizimi konulmuş. Suavi Kemal Yazgıç’ın Okuma Defteri’nde üç kitap var. Nurettin Durman ağabey, günlük yazılarına devam ediyor. Nisan sayısının söyleşi konuğu Mustafa Köneçoğlu. Şairle Enver Çapar görüşmüş. Hikâye, inceleme ve deneme metinlerine de yer verilen edebiyat dergisine, istanbulbirnokta@birnokta.net e posta adresinden veya 0216 324 36 05 no’lu telefondan ulaşılabilir.