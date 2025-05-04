21. yüzyılda Türk şiiri

Olağan Şiir’in 43. sayısı yayımlandı. Yunus Emre Koşar ve Mahsum Oğrak’ın editörlüğündeki 80 sayfalık derginin genel yayın yönetmeni Aykut Nasip Kelebek, bu sayıda 21. yüzyılın ilk bölümündeki Türk şiiri üzerine bir soruşturma yaptıklarını belirterek, “Birçok genç şairimizden yeni şiir kitapları okuyor ve gençlerin hem matbuatta hem dijital ortamda etkili bir şekilde var olma mücadelesi verdiklerini gözlemliyoruz, dolayısıyla sanılanın aksine mutlak bir durgunluktan bahsedemeyiz” diyor. Güzel bir ‘soruşturma’ olmuş. İşin güzelliği muhataplarına yöneltilen sorularla bağlantılı. Onun için Kelebek’i tebrik etmeli. 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri başlıklı soruşturmada, Hüseyin Peker, Zeynep Arkan, Ertuğrul Rast, Eray Sarıçam, Kaan Eminoğlu, Ali Oturaklı, Enes Talha Tüfekçi, Kadir Tepe ve Turgay Demirel’e yöneltilen altı soruya cevap aranmış. Cevaplar pek iç açıcı olmasa da Değinmeler’e hayli malzeme çıktığı ortada. Bu sayıda aralarında Hanife Sude Gökkaya, Ömer Yalçınova, Tuba Kaplan ve Eyüp Bacanlı’nın da olduğu 15 şairden 20 şiir yer alıyor. Sena Yağcı, Yolda Üç Kişi başlıklı metinle Olağan Şiir’de. Şiir bölümüne beş çalışmayla katkı sağlayan şair Kelebek’in Ziyan şiirinden dizelerle bitireyim: kulların sözleri iğneli terazisi hileli ve testleri şaibeli / ben asıl yaratanın yapacağı imtihanı bekliyorum /…/ hiçbir şey yok bu asrın şairlerinde insanı cezbeden / bizi kendimizden geçirecek bir gazelhan bekliyorum. Şiir dergisine, olagansiirdergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0212 581 69 12-0212 581 61 72 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.





Değinmeler..

Hüseyin Peker’in Olağan Şiir’in 43. sayısındaki soruşturmaya verdiği cevaptan: Şiir dergiciliği maalesef tıkanma noktasında, ekonomik gidişatın (kâğıt zammından PTT, kargo ücretlerine) en başta edebiyat ve yayıncılığı hırpaladığı ortada. Gene de direnen bir duruşu sürüyor yayıncılığın, buna rağmen telif eserlere vuran tarafı fazla. Şiir kitapları yayınlanmıyor, iyi şiirler kendini gösterse de yayıncılıkta şiirin sürümü eksik büyütüyor bu gelişimi. Çok yazanvari çok boş laf eden var. Ve zamlar çökertti oğlu çökertti. İnternet dergiciliği, parlak basın işin tuzu biberi.





Olağan Şiir’den:

“Türk şiiri inanılmaz bir şekilde ve hızda liberalleşiyor. Şairler dünya vatandaşı, yeryüzü şairi olmak için birbirleriyle yarışıyor. ... kutuplaşmayı kırma adına kendi değerlerini bile hiçe sayıyorlar. Beş vakit namaz kılan adam Queer özel sayısıyla çıkan bir dergide şiir yayımlıyor. Türk şiirinin bundan sonrası için önündeki en büyük mesele budur: Yeryüzü şairi mi olacağız, Türk şairi mi?”

Eray Sarıçam





Körebe

Başlıklı şiir, Kübra Okudan Apaydın’ın Dil ve Edebiyat dergisinde yayımlanan çalışmasının başlığı. Şöyle diyor şair: Matruşka yollu insancıklar / Kim bilir kimin içinde kim var / İnsanoğlu kendinde en olmayanı / Evinin en gösterişli duvarına asar. / Ahmaklar da gelir gider bunlara bakar. Dil ve Edebiyat, 196. sayısı yayımlanan ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nce çıkarılan bir dergi. Yönetmeni Üzeyir İlbak. Türk Telekom e-Dergi’den ve tded.org.tr sitesinden okunabilen dergiye, dilveedebiyatdergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0212 581 69 12-0212 581 61 72 no’lu telefonlardan ulaşmak mümkün. İlbak’la beraber dokuz kişilik yayın kurulu olan Dil ve Edebiyat’ın 196. sayısında dil üzerine yazılar, şiirler, hikâyeler, denemeler, makaleler, inceleme ve hatıra yazıları var. Zafer Acar’ın şiiriyle açılan ilk bölümde altı şairden şiirler yer alıyor. İsmail Güleç ‘akis’ konulu metniyle dergide. Leyla Yıldız, Cemil Meriç’i kaleme almış. Ersin Yamanlı’nın yazı başlığı, Niteliksizliğin Normalleşmesi Sürecine Arabeskin Katkısı. Yazının da başlığın da tartışılacağı muhakkak! Ayşe Kasap, okuma ve okur yazarlığın tarihine göz atmış. Bu sayının söyleşi konuğu Muhammed Emin Kaptan’a konuşan yönetmen Murat Pay. Konu, İslam Ansiklopedisi’nin hazırlanma sürecini anlatan Hep Otuz Üç Yaşında isimli film. Dilimize ve edebiyatımıza gönül verenlere selâm olsun!





Retorik ve Şiir

Uzun soluklu dergilerimizden Yedi İklim, 421. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Tasarımını Nuray Yüksel’in yaptığı derginin Yedi İklim imzalı Retorik ve Şiir başlıklı giriş yazısında, “Hayatımızda ve yazınsal metinlerimizde bir retorik (söz söyleme-ikna sanatı) olacaksa; bu hakikatin retoriği olmalıdır” deniliyor. Yedi İklim’in çizerleri, Mustafa Cemil Efe, Zeynep Hilal Özder ve Hasan Aycın. İsmail Kıllıoğlu ‘sanat’ yazılarını sürdürüyor. Ali Haydar Haksal iki metniyle dergide. Mahmut Babacan’ın yazı konusu Türk edebiyatı ve düşünce hayatını etkilemesi açısından Bergson. Sulhi Ceylan soruyor: Saat Neyi Ölçer? Önder Öztürk, Hüseyin Atlansoy’un Ketebe’den çıkan Yoksullar Gitti’sini değerlendirmiş. Bedia Ungurlu’ysa Ayşe Altıntaş’ın Verdonis Yayınları’nca yayımlanan şiir kitabı Kimsesizliğim’ini ele almış. Ali Büyükçapar, Yeni Okumalar/Değiniler’de Mehmet Kaşıkçı’nın Kürsüde Bir Ömür’ünü yazı konusu yapmış. Hikâyeler ve şiirlerin de yar aldığı dergiyle ilgili yazımı iki alıntıyla noktalayayım. Mustafa Uçurum’un Bir Kahve Molası’ndan: Kuşlar hep dalda kalsın avm’ler kapansın / Biraz kendimize bakıp bir kahve söyleyelim. Önder Öztürk’ün Zor Zamanlar Mescidi başlıklı şiirinin son dizeleri: Önümde sis, önümde tipi / Göğsümde kuş / Ötüşlerini zor zamanlara saklıyorum… Kültür, sanat, medeniyet ve edebiyat dergisine, yediiklim@yahoo.com e posta adresinden veya 0535 866 65 58-0216 35249 77 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.





İnsandan kopan insan

25. yılındaki İstanbul Bir Nokta, 279. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Feyza Rumeysa Altındal’ın yayın koordinatörü olduğu dergi, İstanbul Yayınları’nca basılan iki güzel şiir kitabıyla geldi. Kitaplardan ilki, Süleyman Çelik’in Eve Dönüş’ü. İkincisiyse Adnan Berber’e ait: Maviden Bulutlar Çizmek. İki şairden de birer dize alayım buraya. Önce Berber: ilk bahar çocuktu / her çocuk ilkbahar. Çelik: Kuşlar hangi çatıya konar Gazze’de / Kırılmamış hangi dalı bulur, tünemek için. İki kitabın da kaderi güzel olur inşallah. Yazımın başlığını ödünç aldığım yönetmen Mürsel Sönmez şöyle diyor takdim yazısında: İnsanın insandan, insanın kendi gerçekliğinden koptuğu, kopartıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Acı fakat öyle… Bu sayıda Yasemin Kuloğlu ve Yasin Mortaş’ın aralarında olduğu on bir şairden on iki şiir yer alıyor. Arka kapak içine Mustafa Aycın çizimi konulmuş. Suavi Kemal Yazgıç’ın Okuma Defteri’nde üç kitap var. Nurettin Durman ağabey, günlük yazılarına devam ediyor. Nisan sayısının söyleşi konuğu Mustafa Köneçoğlu. Şairle Enver Çapar görüşmüş. Hikâye, inceleme ve deneme metinlerine de yer verilen edebiyat dergisine, istanbulbirnokta@birnokta.net e posta adresinden veya 0216 324 36 05 no’lu telefondan ulaşılabilir.



