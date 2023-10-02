Derne’de tufanın izleri siliniyor

Daniel fırtınasının 10 Eylül’de vurduğu ve 11 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiği Libya’nın Derne kenti temizleniyor. Türkiye 700’ü aşkın personelle arama ve kurtarma çalışmalarına sahada destek vermeye devam ediyor. Felakette dörtte biri haritadan silinen 100 bin nüfuslu Derne’de enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra sokak aralarındaki enkaz kaldırma işlemleri için harekete geçildi.

Selden etkilenen tarihi yerlerin yeniden temizlenmesi ve ayağa kaldırma işlemleri için Türkiye’den teknik destek talep ediliyor. Bulaşıcı hastalıklara karşı da günlük ilaçlama yapılıyor. Denizin geri ittiği enkaz parçaları ile dolan koylarda da arama çalışmaları sürüyor. Yeni Şafak’a konuşan AFAD ekipleri felaketin boyutuna ilişkin, “Baraj patlamasının etkisi o kadar büyüktü ki. Selden ziyade sanki bir deprem yıkımı gibi. Evlerin beşinci altıncı katlarında kolonlar patlamış. Suyun yüksekliği 27-28 metrelere kadar çıkmıştı” bilgisini verdi.