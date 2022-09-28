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Devrim niteliğinde tedavi: Tüm hastalar görmeye başladı

İsveçli bilim insanları görme kaybına neden olan "kornea sivrileşmesi" rahatsızlığına alternatif bir tedavi bulduklarını açıkladı. Normalde kornea implantı ile çare aranan hastalık, hayvanlardan elde edilen bir protein sayesinde tedavi edilebilecek.

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Devrim niteliğinde tedavi: Tüm hastalar görmeye başladı
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İsveçli bilim insanları, görme kaybına yol açan kornea sivrileşmesi hastalığının tedavisi için devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı. Araştırma ekibi "Kornea sivrileşmesi yani tıbbi adıyla "keratokonus"u domuz derisinden üretilen maddeyle tedavi ettik" dedi.

Yeni sistemle domuz derisinden alınan kolajen, özel bir jel haline getiriliyor. Bu jel kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarla üretilen implant, hastaların gözüne yerleştiriliyor. Bu sayede incelen korneanın yırtılması önleniyor.

Bilim insanları geliştirilen özel maddenin bağışıklık sistemini tetiklemediğini vurguluyor.

Araştırmacılar, "Normal tedavide bağışçıdan alınan kornea kullanılıyor ancak her zaman vücudun reddetme riski var. Gıda endüstrisinin normalde çöpe attığı bir maddeyi kullanarak tedaviyi mümkün kılıyoruz" diye konuştu.

Araştırmacılar tedavi sayesinde tüm hastaların yeniden görebildiğini söylüyor.

Uygulamada ya ilişkin, "İmplantı kullanan tüm hastalar yeniden görmeye başladı. Bazı hastalarda daha başarılı sonuç verdi ancak hepsi artık çok daha iyi görüyor" ifadeleri kullanıldı.

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