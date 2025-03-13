Dil kanseri olan Libyalı hasta, tedavisi için Türkiye'yi tercih etti

Dilde şişlik, ağrı ve konuşma zorlukları şikayetleriyle Trablus'taki hastaneye başvuran Libyalı Abdülbasit Mahmoud Aboubakr Aldali de (70), kötü huylu tümör tespit edildi ve dil kanseri teşhisi aldı. Daha iyi bir tedavi alabilmek için Türkiye'yi tercih ettiğini söyleyen Aldali'nin, hastanede gerçekleştirilen operasyon sonucunda kanserli bölgesi temizlendi. En kısa sürede eski işine ve normal hayatına dönmek istediğini belirten Aldali, "Ameliyatım yapıldı, şimdiden ağrı ve şişkinlik hissi ortadan kaybolmaya başladı. İnşallah en kısa sürede eski işime ve normal hayatıma dönerim. Allah'a şükrediyorum" dedi.

Libya'nın Trablus kentinde yaşayan ve dilinde uzun süredir geçmeyen yaralarla mücadele eden Abdülbasit Mahmoud Aboubakr Aldali (70), hastaneye başvurduktan sonra dil kanseri teşhisi aldı. Bölgesindeki hastanelerin yetersizliği nedeniyle tedavisi için Türkiye'yi tercih ettiğini söyleyen Aldali, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle kanserli dokudan kurtuldu. Ameliyat sonrasında ağrıları hafifleyen ve yutma güçlüğü önemli ölçüde gerileyen hasta, kısa zamanda normal hayatına dönmeyi hedefliyor.





"Daha iyi tedavi alabilmek için Türkiye'ye gitmem önerildi"

Ameliyat sonrası ağrı ve şişliklerinin azaldığını dile getiren Libyalı Abdülbasit Mahmoud Aboubakr Aldali, “Libya, Trablus'tan geliyorum. Yaklaşık 4 aydır dilimde ve dil altımda ortaya çıkan şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdum. Şikayetim özellikle sol taraftaydı. Bu nedenle Trablus'taki Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümüne müracaat ettim. Orada MR çekildi ve MR sonucuna göre biyopsi yapılması gerektiği söylendi. Biyopsi alındıktan sonra patoloji sonucunda kötü huylu bir tümör tespit edildi. Trablus'taki hastanelerin imkanları yetersiz olduğu için, daha iyi bir tedavi alabilmek amacıyla Türkiye'ye gitmem önerildi. Zaten hem Trablus'taki doktorlar hem de Türkiye'deki arkadaşlarım burayı tavsiye etmişti. Ben de Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ni tercih ettim. Hastaneye geldiğimde yüzümün sol tarafı, sol boynum ve dilimin sol-alt kısmında bir şişkinlik ve ara ara gelen bir ağrı vardı. Burada PET-CT çekildikten sonra boyundaki lenf bezlerinde de şişkinlik olduğu ve kanser olabileceği söylendi. Ardından Tolga Hocamızla görüştüm, bana hem dille alakalı hem de lenf bezleriyle ilgili ameliyat yapacaklarını ve tekrar biyopsi alacaklarını anlattı. Ameliyatım yapıldı; şimdiden ağrı ve şişkinlik hissi ortadan kaybolmaya başladı. İnşallah en kısa sürede eski işime ve normal hayatıma dönmek istiyorum. Allah'a şükrediyorum. Medipol ailesine, Tolga Hoca'ya, yanında çalışan tüm sağlık personeline ve hastanenin bana sağladığı hizmetlere çok minnettarım. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.





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