Dini yayıncılıkta düşüş masada

Geçtiğimiz hafta Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneği üyelerini bilgilendirmek ve sektörde yaşanılan sorunları ve çözümlerini ilgililere aktarmak için “Yayımcılık Sektörü Çalıştayları” adı altında sektörel bir program düzenlenledi. Çalıştayda tartışılan konulardan birisi de dini yayıncılıktaki kitapların azalışıydı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, TBYM Başkanı Mustafa Doğru ve BYB Başkanı Emrah Kısakürek yaptı.

SORUNLARINI TARTIŞTILAR

Genel Müdür Ziya Taşkent, “inanç yayıncılığının ülke sosyolojisi, kitlesel yönelimleri ölçen bir aygıt olmasının yanı sıra üzerinde durulması gereken tabi önemli yönleri var” dedi. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru da “Dini yayınlar YAYFED kurulduğundan beri kategorize ettiğimiz en önemli başlıklardan birisi. 2013 de 53 milyonluk dini yayınlar sekmendi yaklaşık Türkiye’deki yayıncılığın yüzde 16’sına tekabül ederken 2019 yılına geldiğimizde bu rakam 36 milyona düşmüş ve Türkiye’deki toplam yayıncılığın içindeki payı da yüzde 8 olmuştur” dedi. Emrah Kısakürek de sorunun çözümü için ne gerekiyor bunu tespit edip, kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini sağlamak gerektiğini belirtti.

Sektör masaya yatırıldı

Protokol konuşmalarının ardından TBYM ve BYB Yönetim Kurulu Üyesi-Kayıhan Yayınları Yetkilisi Adem Koşkulu›nun moderatörlüğünü yaptığı Dini Yayımlar Çalıştayı’nın 1. Oturumuna Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı Yayınlar Daire Başkanı Bünyamin Kahraman, İnsan Yayınları Yetkilisi İsmail Akıncı, Beyan Yayınları Yetkilisi Ali Kemal Temizer Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık İşletme Müdür Vekili Murat Aydemir katıldı. TBYM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed Ağırakça moderatörlüğünde gerçekleştirilen Çalıştayın 2. Oturuma ise Erkam Yayınları Yetkilisi Doğan Gökmen, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları Temsilcisi ve TBYM Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Arslan, Ensar Vakfı Yayınları Yetkilisi Hüseyin Kader ve Mana Yayınları yetkilisi Latif Kınataş yer aldı. Çalıştayın 3. Oturumunda ise İTO Basın Yayın Sektör Meclis Üyesi Erhan Erken ise gün boyu devam eden çalıştayın değerlendirmesini yaptı.