Hayat Diyabet hastaları ayak sağlığına dikkat 12 adımda korunma yöntemleri
GENEL SAĞLIK

Diyabet hastaları ayak sağlığına dikkat: 12 adımda korunma yöntemleri

Ülkemiz nüfusunun yüzde 13,7’sinde görülen ve 10 milyondan fazla insanı doğrudan ilgilendiren diyabet hastalığı, en çok ayakları vuruyor. Diyabet hastalarının yaklaşık üçte birinde diyabetik ayak yaraları görülüyor. Bununla birlikte, bu kişilerin en önemli sorunları ve en sık hastaneye yatış sebepleri arasında ayak ülserleri bulunuyor. Sıcak havalarda şeker hastalarında görülen bu tarz yaralanmalara karşı uyarıda bulunan uzmanlar, diyabet hastalarında ayak yaralanmaları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Diyabet insülin hormonunun yokluğu, eksikliği ya da etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve yaşam boyu süren kan şekeri yüksekliği ile karakterize bir metabolizma hastalığıdır. İnsülin etkisinin yetersizliği sebebiyle, kandaki şeker hücre içine girememekte ve kandaki şeker düzeyi yükselmektedir. Kandaki şeker düzeyinin yükselmesine hiperglisemi denilmektedir. Sık idrara çıkma, ağız kuruması, çok su içme, halsizlik, çabuk yorulma ve kilo kaybı diyabetin bulguları arasında yer alırken, bu hastalık iyi tedavi edilmediği takdirde birçok soruna neden olabilmektedir.

En sık hastaneye yatış sebebi ayak yaraları

Hiperglisemi, diyabete bağlı kronik komplikasyonlara sebep olmaktadır. Mikrovasküler komplikasyonlar arasında göz, böbrek ve sinir hasarı, makrovasküler komplikasyonlar içinde ise kalp krizi, inme ve ayak ülserleri yer almaktadır. Ayak ülserleri, diyabetli kişilerin en önemli sorunları ve en sık hastaneye yatış sebepleri arasında bulunmaktadır.

Diyabet sinir ve damar hasarına neden olabilir

Diyabetin ayaklar üzerinde iki olumsuz etkisi olmaktadır. Birincisi sinir, ikincisi ise damar hasarıdır. Diyabet, ayak ve bacaktaki sinirlere hasar vererek, ağrıya ve sıcak ile soğuğun algılanamamasına yol açmaktadır. Sinir hasarının oluşturduğu bu his kaybına “diyabetik nöropati” adı verilmektedir. Diyabetik nöropati yaşayan hastalar ayaklarında meydana gelen travma, yara, kesik ve yanıkları hissedemezken, bu durum ilerleyen aşamalarda enfeksiyona da kapı açmaktadır.

Kangrene kadar götürebilir

Diyabetin yol açtığı ikinci önemli sorun ise ayak veya bacaktaki kan akımının azalması, yani damar hasarıdır. Periferik damar hastalığı adı verilen bu durum, yaraların iyileşmesini güçleştirmektedir. Diyabet hastalarının ayaklarında oluşan yara ve enfeksiyonlar tedavi edilmediği takdirde kangrene, hatta parmağın ya da ayağın bir kısmının kesilmesine neden olabilmektedir.

REKLAM
  • Kendi başınıza tedavi etmeye çalışmayın
  • Diyabetik hastalarda en sık görülen ayak sorunları arasında ayak cildinde kuruluk ve çatlaklar, mantar, su toplanması, halluks valgus deformitesi (Baş parmak ile birinci tarak kemiğinin birleşme yerinin dışa doğru büyüyerek deforme olması) ve bunyon, nasır, pençe ayak ve tırnak batması yer almaktadır. Hastaların bu sorunları küçümsememesi ve kendi başlarına tedavi yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu sorunlar için mutlaka uzman bir hekime danışılmalıdır.

Önlem şart

Ayakta görülen rahatsızlıkların zamanında fark edilememesi, bir yandan enfeksiyonun ilerlemesine neden olurken, diğer yandan kan şekerini kötüleştirebilmektedir.

Diyabet hastalarının bu durumun önüne geçebilmesi ve ayak sağlıklarını koruyabilmeleri için dikkat etmeleri gereken noktalar şu şekildedir:

  • 1. Ayaklar her gün kontrol edilmelidir. Cilt renginde değişiklik olup olmadığına, taban, parmak araları ve üst kısmına bakılmalı, alt kısımlar rahat görülemiyorsa ayna kullanılmalı ya da aile bireylerinden yardım istenmelidir.
  • 2. Ayakta yara, çatlak, kabarcık ve nasır varlığı kontrol edilmelidir. Ayakta nasır olursa kesici aletle müdahalede bulunulmamalı, hemen bir doktora başvurulmalıdır.
  • 3. Ciddi yanıklarla karşılaşmamak için ayaklara sıcak su torbaları veya diğer ısı kaynakları uygulanmamalıdır.
  • 4. Sigara ayak damarlarını bozan en önemli faktörlerden biridir. Sigara içmekten kaçınılmalıdır.
  • 5. Ayağa uygun, sıkmayan, yumuşak, deri ve bez ayakkabılar giyilmelidir. Ayağı zorlayan, önü sivri, yüksek topuklu ayakkabılardan sakınılmalı; yeni ayakkabılar ilk günlerde kısa süreli giyilip değiştirilmelidir.
  • 6. Denizde ve kumsalda yürürken evde olduğu gibi mutlaka terlik kullanılmalıdır. Bağ bahçelerde çıplak ayakla asla dolaşılmamalıdır.
  • 7. Parmak arası terlik ya da sandalet tarzı ayakkabılardan uzak durulmalıdır.
  • 8. Ayak tırnakları mümkün olduğunca düz kesilmeli ve köşeleri derin alınmamalıdır. Tırnak kesimi banyodan sonra tırnaklar yumuşakken yapılmalıdır.
  • 9. Çoraplar temiz, pamuklu olmalı ve her gün değiştirilmelidir. Çorapların bacakları sıkmamasına dikkat edilmelidir.
  • 10. Ayaklar her gün ılık su ve nötral beyaz sabun ile yıkanmalı, suyun çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Ayaklar durulandıktan sonra özellikle parmak araları iyice kurulanmalıdır.
  • 11. Yıkama işleminden sonra ayak derisi, parmak araları hariç vazelin ya da nemlendirici kremler ile yumuşatılmalıdır.
  • 12. Ayakta herhangi bir enfeksiyon ya da yara gelişmesi durumunda kişi kendi kendine müdahaleden kaçınmalı ve travmanın ilerlememesi için hemen bir doktora başvurmalıdır.

Günde bir bardak şalgam gribi önleyebilir
HAYAT
Günde bir bardak şalgam gribi önleyebilir
İdlibde işbirliği mesajı

İdlib'de işbirliği mesajı

İki lider, insani bir krizin önlenmesine vurgu yaptı.
F-35 şantajına devam!

F-35 şantajına devam!

​Pentagon, Türkiye'nin S-400 satın almasını hazmedemedi.
Memur zammıbelli oldu

Memur zammı
belli oldu

Hakem heyeti 2020 için 4+4, 2023 için 3+3 dedi.
Transfer sonuçlanıyor

Transfer sonuçlanıyor

Falcao transferi kura gününde açıklanabilir.
Alternatifleri ararız

Alternatifleri ararız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması.
Parlamentoya<br>Brexit bypassı

Parlamentoya
Brexit bypassı

​Başbakan Johnson istedi, Kraliçe Elizabeth tatil etti.

Rezervler arttı<br>Türkiye yükseldi

Rezervler arttı
Türkiye yükseldi

Türkiye, İngiltere'yi geçerek 18'inci oldu.
İdlib'de provokasyon

İdlib'de provokasyon

TSK'nın gözlem noktaları çevresinde kirli oyun.
Polis kılıktan<br>kılığa girdi

Polis kılıktan
kılığa girdi

​Dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi.
Servis otobüsü devrildi

Servis otobüsü devrildi

​Aydın'daki kazada 47 kişi yaralandı.
12 bin personel ataması yapıldı

12 bin personel ataması yapıldı

​Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ara-bul-yok et<br>nasıl işleyecek?

Ara-bul-yok et
nasıl işleyecek?

Uzmanlar, Kıran-2 Harekatı'nı değerlendirdi.
Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem

​Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.
Türkiye'nin acı kaybı

Türkiye'nin acı kaybı

​​Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.
FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Türkiye sorumlusu yakalandı

​MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda ailesiyle birlikte paketlendi.
ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

ABD'li Boeing'e Rusya'dan rakip

Türkiye ile savaş uçağının yanı sıra yolcu uçağı anlaşması da gündemde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.