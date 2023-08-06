Domatesli dondurma mı kek mi olsun?

Sultan Abdulmecid zamanında “frenk elması, frenk badlıcanı” gibi adlarla anılan domates daha sonra bugünkü adını almış. Anadolu’nun bir çok yöresinde domatesi önce yeşil haliyle yiyen halk, bulgurla, pirinçle yemeğe dönüştürmüş, turşusunu kurmuş. İlk başlarda kızardığında çürüdüğüne inanılsa da zamanla öyle olmadığı fark edilmiş ve bugün mutfağımızın önemli bir ögesi olan salça icat edilmiş. Kökü nerede olursa olsun, nereden gelirse gelsin Anadolu kadınının marifetli elleri, domatesi yerlileştirmeyi başarmış, onu birçok yemeğin, salatanın vazgeçilmezi haline getirivermiş. Bugün turşudan kurutmaya hatta reçele kadar birçok farklı ürünü olan domatesin artık dondurması, keki de yapılıyor. İçerisinde bulunan likopen maddesinin yaşlanma karşıtı bir antioksidan olduğu fark edildiğinde, gençlik iksiri gibi satılan domates haplarının icadını da anmadan edemeyeceğim. Bu haplar her ne kadar bugün çok popüler olmasa da domates hâlâ çiğ tüketildiğinde iyi bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Ayrıca bol miktarda A vitamini de içerir ki, bu da göz sağlığı için çok önemlidir. Gelin bugün tarifine pek rastlamadığımız domatesli kek ve sorbeye göz atalım. Sağlıklı, mutlu bir pazar günü dilerim.