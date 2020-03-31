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DSÖ: ABD, İtalya ve İspanya Çin'i solladı

Bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinden tüm önlemlerde bile pandemi devam ettiği sürece bölgedeki bulaşma riskinin ortadan kalkmayacağını söyledi. Enfeksiyonların şu anda dünya çapında 770 bin vakayı aştığını da belirten yetkili, ABD, İtalya ve İspanya'nın teyit edilmiş vakalarda Çin'i solladığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İlk olarak Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili DSÖ, pandemi ilan ederek tüm ülkelerin tedbir alması gerektiğini duyurmuştu.

Çin'den şu an yayılımı duran ve Avrupa ülkelerinde hızla ilerleyen virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinden yeni bir açıklama geldi.

The Guardian'ın haberine göre DSÖ Batı Pasifik Bölge Müdürü Takeshi Kasai, tüm önlemlerde bile pandemi devam ettiği sürece bulaşma riskinin ortadan kalkmayacağını söyledi.

Türkiye'de gün gün koronavirüs vakaları ve ölümler
FOTOĞRAF 21
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Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken alınan tedbirler daha da sıkılaştırılmaya başlandı. Türkiye'de son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün gün açıklıyor.
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İlk vakadan günümüzü kadar her yeni hasta ve hasta kaybını kamuoyu ile paylaşan Koca, Bilim Kurulu ile yürüttüğü toplantılarının sonuçlarını da açıklamaya devam ediyor. İşte Koca'nın gün gün yaptığı koronavirüs açıklamaları:
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11 Mart 2020
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13 Mart 2020
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15 Mart 2020
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16 Mart 2020
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16 Mart 2020
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18 Mart 2020
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18 Mart 2020
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19 Mart 2020
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20 Mart 2020
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21 Mart 2020 Cumartesi
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22 Mart 2020 Pazar
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23 Mart 2020 Pazartesi
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24 Mart 2020 Salı
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25 Mart 2020 Çarşamba
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26 Mart 2020 Perşembe
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27 Mart 2020 Cuma
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28 Mart 2020 Cumartesi
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29 Mart 2020 Pazar
Türkiye'de gün gün koronavirüs vakaları ve ölümler
Koronavirüs dünyada yayılmaya başladığı andan itibaren Türkiye'de çalışmalara önceden başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların görülmesi ile bu çalışmaları daha hızlandırdı. Bir yandan koronavirüs ile mücadele için en iyi tanı ve tedavi yöntemleri üzerine çalışan Koca, bir yandan da süreci en şeffaf şekilde yürütmeye çalışıyor. İlk vakadan günümüzü kadar her yeni hasta ve hasta kaybını kamuoyu ile paylaşan Koca, Bilim Kurulu ile yürüttüğü toplantılarının sonuçlarını da açıklamaya devam ediyor.

Dünya çapında 770 bin vakayı aşmasına karşın ABD, İtalya ve İspanya'da teyit edilmiş vakaların Çin anakarasını solladığını belirten Kasai, "Açıklığa kavuşturayım. Salgın Asya ve Pasifik'te çok uzak. Bu uzun vadeli bir savaş olacak ve koruyucumuzu bırakamayız ”dedi.

Her ülkeye büyük ölçekli yardım aktarımına ihtiyaç olduğunu belirten Kasai, vakaların azaldığını gören ülkelerin virüsün geri dönmemesi için tedbirlerini devam ettirmeleri gerektiğinin söyledi.

Virüs bitse bile güvende değiliz

Dünya Sağlık Örgütü teknik danışmanı Matthew Griffith, ise koronavirüs bitse dahi hiçbir ülkenin güvenli olmayacağını söyledi. Griffith, bir ülkede vaka tamamen bitse bile yurt dışından gelen biri ile tekrar sürece dahil olabileceğini anlattı. Salgınların yeni yerlerde ortaya çıkmaya devam ettiğini ifade eden Griffith, "Salgının odağı şimdi Avrupa. Ancak bunun muhtemelen diğer bölgelere kayacak" dedi.

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