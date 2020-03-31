DSÖ: ABD, İtalya ve İspanya Çin'i solladı

Bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinden tüm önlemlerde bile pandemi devam ettiği sürece bölgedeki bulaşma riskinin ortadan kalkmayacağını söyledi. Enfeksiyonların şu anda dünya çapında 770 bin vakayı aştığını da belirten yetkili, ABD, İtalya ve İspanya'nın teyit edilmiş vakalarda Çin'i solladığını belirtti.
Dünya çapında 770 bin vakayı aşmasına karşın ABD, İtalya ve İspanya'da teyit edilmiş vakaların Çin anakarasını solladığını belirten Kasai, "Açıklığa kavuşturayım. Salgın Asya ve Pasifik'te çok uzak. Bu uzun vadeli bir savaş olacak ve koruyucumuzu bırakamayız ”dedi.
Her ülkeye büyük ölçekli yardım aktarımına ihtiyaç olduğunu belirten Kasai, vakaların azaldığını gören ülkelerin virüsün geri dönmemesi için tedbirlerini devam ettirmeleri gerektiğinin söyledi.
Virüs bitse bile güvende değiliz
Dünya Sağlık Örgütü teknik danışmanı Matthew Griffith, ise koronavirüs bitse dahi hiçbir ülkenin güvenli olmayacağını söyledi. Griffith, bir ülkede vaka tamamen bitse bile yurt dışından gelen biri ile tekrar sürece dahil olabileceğini anlattı. Salgınların yeni yerlerde ortaya çıkmaya devam ettiğini ifade eden Griffith, "Salgının odağı şimdi Avrupa. Ancak bunun muhtemelen diğer bölgelere kayacak" dedi.