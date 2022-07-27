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DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakalarının sayısı 18 bini aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği vakalarının sayısının 18 binin üzerine çıktığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakalarının sayısı 18 bini aştı
Arşiv.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, maymun çiçeği salgınına dair son gelişmeleri paylaştı.

Şimdiye kadar DSÖ'nün 78 ülkeden 18 bin vakayı doğruladığını aktaran Ghebreyesus, "Vakaların yüzde 70'ini DSÖ'nün Avrupa Bölgesi, yüzde 25'ini de Amerikalar Bölgesi oluşturuyor." dedi.

Vakaların yüzde 10'u hastaneye kaldırıldı

  • Ghebreyesus, an itibarıyla vakaların yüzde 10'unun hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Ülkeler, topluluklar ve şahıslar bu riski ciddiye alır ve yayılımı önlemek için gerekli tedbirlere başvurursa bu salgın durdurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.
  • Maymun çiçeğinin erkek erkeğe cinsel ilişki dışında kucaklama, öpüşme, kirli havlu ve çarşaf kullanımı yoluyla da bulaşabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "DSÖ, maymun çiçeğine yakalanan ve yakalanma riski olan kişiler için aşılanma tavsiyesinde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
  • Ghebreyesus, şu an çiçek aşılarından MVA-BN'nin Kanada, Avrupa Birliği ve ABD tarafından onaylandığı bilgisini paylaşarak, "LC16 ve ACAM2000 aşılarının da maymun çiçeğine karşı kullanımı üzerinde duruluyor." diye konuştu.

"Toplu aşılamalara şimdilik gerek yok"

Çiçek aşılarının maymun çiçeğine karşı etkisi ve kaç doz aşı gerektiğine dair verilerin yetersiz olduğunu vurgulayan Ghebreysus, elinde aşı bulunduran DSÖ üyesi ülkelere bilgi paylaşımı çağrısında bulundu.

Toplantıda bulunan DSÖ'nün maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeğine karşı toplu aşılama yapılmasının beklenip beklenmediği sorusuna, "Toplu aşılamaları şimdilik tavsiye etmiyoruz. Virüs belli bir gruba mensup kişileri etkiliyor ve davranışsal müdahaleler de virüse karşı etkili olabiliyor." cevabını verdi.

​Dünya maymun çiçeği virüsüne yakalanan Türk'ü konuşuyor: Öleceğim diye düşündüm
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​Genelde Afrika’nın belirli bölgelerinde ortaya çıkmasına rağmen son aylarda aralarında Türkiye, İspanya, Fransa, ABD ve İngiltere’nin olduğu maymun çiçeği salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni bir açıklama geldi.
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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması BM’nin resmi internet sitesinde yayınlandı.
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Açıklamada DSÖ’den yetkililerin, “Maymun çiçeği durdurulabilir” açıklamasının yer aldığı haberde, Londra’da maymun çiçeği virüsüne yakalanan ve uzun bir tedavi ve tecrit sürecinden sonra sağlığına kavuşan Harun Tulunay’ın fotoğrafları paylaşıldı.
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'SANIRIM ÖLECEĞİM'<br><br>Bu ay başında Londra’da maymun çiçeği virüsünü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen 35 yaşındaki Tulunay yaşadıklarını da anlattı. Reuters’ın aktardığı haberde Tulunay, “‘Sanırım öleceğim’ dediğimi net olarak hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum” ifadelerini kullandı.
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En ağır Maymun çiçeği hastası<br><br>Öte yandan ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider da Tulunay’ın yaşadıklarını aktardı. Hastanede 11 gün tedavi olduktan sonra sağlığına kavuşan Tulunay’a doktorların, “Tedavi ettiğimiz en ağır maymun çiçeği hastası sensin” dediklerini aktardı.
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Önce Covid-19 olduğunu düşündüğü için test olduğunu fakat test sonucunun negatif olduğunu söyleyen Tulunay, “Sanki derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim. Yüksek ateşim vardı ve boğazım ağrıyordu” dedi.
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Ağır kesici ve ateş düşürücü almasına rağmen iyileşemediğini söyleyen Tulunay daha sonra hastaneye gittiğini de dile getirdi.
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​Dünya maymun çiçeği virüsüne yakalanan Türk'ü konuşuyor: Öleceğim diye düşündüm
Dünya genelinde vaka sayıları hızla artan maymun çiçeği virüsüne İngiltere'de yakalanan 35 yaşındaki Harun Tulunay, yaşadıklarını anlattı. DSÖ'nün ve BM'nin resmi internet sitelerinde röportajı yayınlanan Tulunay, "Sanırım öleceğim' dediğimi net olarak hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum. Sanki derim kemiklerimden çekiliyor gibi hissettim.” dedi.
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