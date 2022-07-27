DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakalarının sayısı 18 bini aştı

'SANIRIM ÖLECEĞİM'<br><br>Bu ay başında Londra’da maymun çiçeği virüsünü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen 35 yaşındaki Tulunay yaşadıklarını da anlattı. Reuters’ın aktardığı haberde Tulunay, “‘Sanırım öleceğim’ dediğimi net olarak hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum” ifadelerini kullandı.