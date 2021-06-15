Prof. Dr. Eva de Vitray-Meyerovitch, (1909-1999) Fransız aristokrat bir ailede yetişmiş, Mevlana’nın bir eseriyle tesadüfen tanıştıktan sonra bu büyük bilgenin izini sürerek İslamiyet’i tanımış, nihai yolculuğunu Müslüman olarak tamamlamış bir entelektüel.

İslamiyet ile tanışıklığını anlattığı, çok bilinen otobiyografik kitabı İslam’ın Güler Yüzü büyük ilgi görmüştü. Mevlana’nın kitapları sayesinde Müslüman olan Eva de-Meyerovich’un mezarı ise Konya’dadır. Yazar Duanın Ruhu, adlı kitabında ise İslam’ın güzelliklerinin kapısını aralar. Kitabın mütercimi Cemal Aydın’ın cümlesi ile söyleyecek olursak “Batılı okurlarına ve gönül ehli olanlara” hitap eden, onlara İslam’ın dualara ve ibadetlere yansıyan derinliğini anlatan bir kitaptır. Özetle İslam’ın nasıl paha biçilmez bir nimet olduğunu, gerçek huzura ve mutluluğa ancak günlük hayatımızda bu dini hakkıyla yaşarsak erişebileceğimize dikkat çeken yazar ibadetlerin önemine dikkat çekiyor. Kitapta İslam’ın temel ibadetlerinden olan namazdan oruça, Haç vazifesinden zekata kadar temel ibadetlerin felsefesi verildiği gibi yaşamın ve ölümün dualar ile örtüşen incelikleri de hadis ve ayetlerin rehberliğinde okura aktarılıyor. Böylece bir Müslüman’ın Allah’a nasıl yaklaşması icap edeceği hususunda okura mihmandarlık ediyor kitap.