Dünün yabancı öğrencileri bugünün devlet adamları

Türkiye’de farklı düzey ve alanlarda eğitim alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerine devam eden “Türkiye Mezunları”, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından geçtiğimiz günlerde Türkiye Mezunları Forumu’nda bir araya geldi. Yabancı ülkelerden gelerek lisans ve lisansüstü eğitimlerini ülkemizde tamamlayan ve sayıları 150 bini aşan Türkiye Mezunları olarak adlandırılan alanında uzman kişileri bir araya getirmek için gerçekleştirilen “Türkiye Mezunları Forumu” iki gün sürdü ve foruma 60 ülkeden 200 mezun katıldı.

Forum aracılığıyla ise Türkiye Mezunlarının; Uluslararası çaptaki etkisinin ortaya konulması,

kamu diplomasisindeki etkilerinin gösterilmesi, Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkilere katkılarının vurgulanması, Türkiye ve Türk halkıyla hissi bağlarının kamuoyuna yansıtılması, başarılarının Türkiye’deki tüm paydaş sektör temsilcileri arasında, iş birliğine yönelik motivasyon oluşturması sağlandı. Biz de Türkiye’de farklı düzey ve alanlarda eğitim alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerine devam eden ve üstün nitelikli çalışmalarıyla kendilerinden söz ettiren Türkiye’nin gönül elçileri; Türkolog Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Makedonya Devlet Bakanı Furkan Chako ve Azerbaycanlı Gazeteci Yakut Mısırhanlı ile konuştuk.

BABA-OĞUL TÜRKİYE MEZUNU

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı olan Fikrim Damka.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı olan Fikrim Damka, lisans eğitimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nde tamamlamış. “Artık ikinci nesil, kendi oğlum Türkiye’de okuyor” diyen Damka, oğlunun da şu an Türkiye burslusu olarak, İzmir’de gastronomi bölümünde okuduğunu dile getiriyor. “Önümüzdeki sene hem baba hem oğul Türkiye mezunu olmuş olacak” diyor. Damka, mezun olduğu yıllarda savaştan hemen sonra, 1999 yılında Prizren Ekonomi Lisesi’nde öğretmen olarak çalışmaya başlamış. 2007 yılında parti içi seçimlerde Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş. Ardından 2008 yılında Çevre ve Bölge Planlama Bakanlığı danışmanlığına getirilen Damka, 2009 yılında Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim Bakan Yardımcılığına atanmış, 2010 yılında gerçekleştirilen Genel Seçimlerde ise ilk defa milletvekili olarak seçilmiş. 2014, 2017 ve 2019 yılında gerçekleşen seçimlerde yeniden milletvekilliğine seçilen Damka, 2016 yılında Kosova Meclis Başkanvekilliğine seçilmiş, hâlihazırda ise Kosova Demokratik Türk Partisi, Genel Başkanı olarak Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görev yapıyor. Damka, şu an diplomat olmasında Türkiye’nin çok büyük bir etkisi olduğunu dile getirerek, “Sonuç itibariyle prestijli bir üniversiteden mezun olmuş oluyorsunuz” diyor.

“Türkiye, özellikle Türkiye dışında soydaş, akraba topluluklarına çok güzel bir eğitim hizmeti sunuyor” diyen Türkiye Mezunu Damka, “Türkiye Cumhuriyeti dünyanın kalkınmasında az gelişmiş ülkelerde ve diğer ülkelerde gerçekten eğitime önem vererek o ülkenin kalkınmasına ciddi bir destek sunuyor” ifadelerini kullanıyor. Türkiye mezunlarının Türkiye’nin gönül elçileri olduğunu söyleyen Damka, “Aramızdaki gönül bağı, dostluk bağı. Türkiye mezunları aynı zamanda Türkiye ile o ülke arasında kültürel, ekonomik ve sağlık anlamında iş birliğini geliştiriyor, artırıyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye mezunları sayesinde daha da güçlü olduğunu görüyorum” diyor.

ARNAVUT ÖĞRETMENİMİN TÜRKÇE KONUŞMASINDAN ETKİLENDİM

Türkiye Mezunları “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne layık görülen Türkolog Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Türkiye burslusu olarak 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doktora eğitimini tamamlamış.

Küçük yaşlardayken Arnavut öğretmeninin Türkçe konuşmasından etkilendiğini söyleyen Hafız, “Öğretmenimin Türkçe konuşması beni o kadar çok sevindiriyordu ki, ileride Türkçe öğretmeni olma düşüncem vardı” diyerek anlatıyor. Hafız, Türkiye’de doktora eğitimi aldığı zamanlarda Kosova’da ise, Tarih Koruma Kurumu’nda çalışıyormuş. “Bir sürü tarihi eseri devlet koruması altına koydum” diyen Hafız, “Bu şekilde bilimsel çalışmalara kendimi verdim” diyor. Hem edebiyat, hem de tarih, dil anlamında çalışmalar yapmaya çalıştığını dile getiren Hafız, Türkiye’de “Türk Halk Edebiyatı Metinleri ve Ağız Hususiyetleri” doktora tezine çalışırken Kosova’da Türk Halk Edebiyatı metinleri derlemelerine giriştiğini ve derlediklerini “Türk Halk Edebiyatı Metinleri” kitabı olarak yayınladığını söylüyor.

Prof. Dr. Nimetullah Hafız -Akademisyen, Türkolog.

EN GENÇ DOKTOR UNVANINA SAHİPTİM

Daha sonra ise 1974’te Kosova Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü’nün kurucu öğretim görevlisi kadrosunda yer almış. Türkiye’de doktora eğitimi aldığı sıralarda çok genç olduğunu ifade eden Hafız, “O zaman çok gençtim. Hatta, Priştine Üniversitesi’nde Felsefe Fakültesi çerçevesinde en genç doktor unvanına sahiptim” diyor. Şarkiyat bölümünde çalıştıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün boşluğunu hissettiğini ve açılması için birçok girişimde bulunduğunu da dile getiren Hafız, “Hiç kolay olmadı. Mücadelem 10 yıl sürdü” diyor. Hafız’ın Kosovada’ki Türkçe dil eğitimine en büyük katkısı, 1988 ve 1989 yıllarında Priştine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurmak olmuş. Hafız, 2000 yılından sonra eşi ile birlikte Prizren’de Balkanların Güneydoğu Avrupa’nın ilk Türkoloji araştırmaları merkezi olan Türkoloji Araştırmaları Merkezi ve Yeni Pazar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurduğunu söylüyor. Aynı zamanda 1991 yılında Priştine Üniversitesi, Prizren Yüksek Pedagoj Okulu’nda Türkçe Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nün kuruculuğunu ve 2000 yılında ise Prizren Eğitim Fakültesi, Türkçe Bölümünün kurucu heyeti başkanlığını yaptığını dile getiriyor.

KENDİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM

Yakut Mısırhanlı-Gazeteci.

Azerbaycan’daki Türkiye Şark Gazetesi’nin Türkiye büro şefi olan Yakut Mısırhanlı, 26 senedir gazetecilik yapıyor. Azerbaycan’da aslında İngilizce bölümü mezunu olan Mısırhanlı, yurt dışında okumanın kendisi için en büyük arzusu olduğunu söylüyor ve Türkiye’ye okumaya geliyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde hem Halkla İlişkiler ve Reklamcılık hem de İşletme bölümünden mezun olmuş olan Mısırhanlı, aynı zamanda Azerbaycan’da bakanlıklarda, sivil toplum örgütünde basın sözcüsü olarak çalışmış. Türkiye’de mezun olduktan sonra ülkesine dönmeyip yaklaşık 11 senedir Türkiye’de kalan Mısırhanlı, “Gazeteceyim. Bir kalemimiz, bir kağıdımız var. Azerbaycan’daki medya kuruluşlarına buradan yazılar gönderdim ve son iki senedir ve Şark Gazetesi’nin Türkiye temsilcisiyim” ifadelerini kullanıyor. Türkiye’de iletişim fakültesinde okuduğu kitapların gazetecilik mesleğine çok büyük katkısı olduğunu dile getiren Mısırhanlı, “İyi ki Türkiye’de okudum. Daha önce gazetecilik yapsam da okuduğum iletişim kitaplarının mesleki anlamda tecrübeme çok büyük katkısı oldu” diyor. Aynı zamanda Türkiye’de okurken kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Mısırhanlı, “Burada okurken hiç yabancılık çekmedim. Kendi evim gibi hissettim. Dinim, dilim, milletim bir. Hatta belki size ilginç gelebilir ama bazen bazı sokaklardan geçerken sanki çocukluğumda buradan geçmişim, gençliğimde buraları gezmiş, görmüşüm gibi duygular” şeklinde dile getiriyor.

TÜRKİYE'DEN CESARET ALDIM

Furkan Chako -Makedonya Devlet Bakanı.

Makedonya Devlet Bakanı Furkan Chako. Üniversite eğitimini Türkiye Burslusu olarak Ankara’da devam etmiş. Chako, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş. “Bir gün diplomat olmak hayalimdi” ifadelerini kullanan Chako, “Bu yüzden Uluslarası İlişkiler okudum ve Türkiye’yi seçtim. Türkiye’de çok kaliteli bir eğitim aldım ve Türkiye’den almış olduğum cesaretle şu anki devlet bakanlığı görevimi üstlenebiliyorum” diyor. “Dünyanın değişik ülkelerinden, evinizden dahi online eğitim alabilirsiniz ama Türkiye cesaret verdi” ifadelerini kullanan Chako, “Türkiye’de almış olduğum eğitimden sonra hayatıma çıkan değişik sınamaları farklı ve büyük bir cesaretle üstesinden gelmeye çalışıyorum. Gerek Türkiye’de birlikte okumuş olduğumuz yabancı öğrenciler üzerindeki arkadaşlıklar gerekse Türkiye’deki dostlarımız üzerindeki arkadaşlıklar bize dünyanın birçok yerinde kapı açmış oldu. Bu da size kolaylık sağlıyor” diyor.

Cahako, 2014 tarihinde ise Devlet Bakanı görevine seçilmiş. Chako, Makedonya ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan tarihi ve kültürel iş birliği ile kadim dostluğun daha da ileri taşınması noktasında bir köprü görevi görüyor.







