Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti

Koronavirüs Çin'de yaklaşık 1 ay önce ortaya çıktı ve en az 16 ülkede görüldü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan basın toplantısında DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel ölçekte acil durum ilan edilmesinin nedeninin "Çin'de değil, diğer ülkelerde yaşananlar" olduğunu belirtti.

DSÖ, virüsün sağlık sistemleri zayıf ülkelere yayılmasından endişe duyuyor.

Virüs şu ana kadar en az 16 ülkede görüldü.

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıkarken, Perşembe günü Tibet'te de bir vakanın doğrulanmasıyla Çin anakarasındaki bütün bölgelere hastalığın yayıldığı anlaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Perşembe günü koronavirüsün bulaştığı hasta sayısını 7 bin 711 olarak açıkladı, 81 bin kişinin ise hastalık şüphesiyle gözlem altında tutulduğu bildirildi.