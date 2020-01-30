Hayat Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti
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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs Çin'de yaklaşık 1 ay önce ortaya çıktı ve en az 16 ülkede görüldü.
Koronavirüs Çin'de yaklaşık 1 ay önce ortaya çıktı ve en az 16 ülkede görüldü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan basın toplantısında DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel ölçekte acil durum ilan edilmesinin nedeninin "Çin'de değil, diğer ülkelerde yaşananlar" olduğunu belirtti.

DSÖ, virüsün sağlık sistemleri zayıf ülkelere yayılmasından endişe duyuyor.

Virüs şu ana kadar en az 16 ülkede görüldü.

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıkarken, Perşembe günü Tibet'te de bir vakanın doğrulanmasıyla Çin anakarasındaki bütün bölgelere hastalığın yayıldığı anlaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Perşembe günü koronavirüsün bulaştığı hasta sayısını 7 bin 711 olarak açıkladı, 81 bin kişinin ise hastalık şüphesiyle gözlem altında tutulduğu bildirildi.

DSÖ acil durum ilan etti

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