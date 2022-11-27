Eksik sodyum epilepsiyi tetikliyor

Beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollamasıyla ortaya çıkan epilepsi, halk arasında sara hastalığı olarak biliniyor. Dünyada 50 milyon epilepsi hastası olduğuna işaret eden Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Ferda İlgen Uslu, kandaki sodyum değerinin düşük olmasının epilepsiyi tetiklediğini söyledi. Sodyum bozukluklar içinde Hiponatremi Elektrolit Bozukluğu’na işaret eden Uslu, bu hastalığın birçok nörolojik semptoma neden olduğunu vurguladı.

Ferda İlgen Uslu.

AŞIRI SIVI KAYBI ÖNEMLİ ETKEN

Hiponatremi hastalığı kandaki sodyum değerinin normalden düşük olması anlamına geliyor. Uslu, bu durum birçok farklı neden bağlı olabildiğini belirterek, “Aşırı sıvı kaybı, aşırı sıvı alımı, özellikle idrar söktürücüler olmak üzere çeşitli ilaçlar, böbrek, ağır kalp, ağır karaciğer yetmezliği ile zatürre gibi bazı enfeksiyonlara bağlı olarak kanda kan sodyum düşüklüğü görebiliyor” diye konuştu.

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RİSK EN AZA İNİYOR

Sodyum seviyesinin düşüklüğü ve bu düşüklüğün süresine bağlı olarak ortaya çıkan klinik yakınma ve bulgulara işaret eden Uslu, “Hafif baş ağrısı, kolay sinirlenme, dikkat dağınıklığı ve eksikliği olabildiği gibi kan sodyum seviyesi düşüklüğüne bağlı ağır nöbetler görülebiliyor. Komaya kadar değişebilen durumlar da gözleniyor. Burada sodyum eksikliğinin erken tespiti ve tedavisi, eksikliğe neden olan hastalığın tespiti ve tedavisi ile kalıcı bir durum olmadan olası riskler en aza indirilebiliyor” şeklinde konuştu.

HİPONATREMİ NÖBET NEDENİ

Nöbet ve epilepsinin birçok nedene bağlı olarak ortaya çıktığını söyleyen Uslu, “Hiponatremi önemli nöbet etkenlerinden biri olurken, erken tanı, doğru tedaviyle iyileşme mümkün” dedi.

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TOPLUM DAMGALIYOR!

Epilepsi hastalarının toplumda damgalandığının altını çizen Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğru tanı ve tedaviyle hastaların büyük kısmı nöbetsiz bir yaşam sürebiliyor. Bazı toplum taramalarında epilepsinin bulaşıcı bir hastalık olduğu düşünülüyor. Bu son derece yanlış bir inanış. Epilepsi bulaşıcı değil. Birçok hasta özel başka bir durum yoksa diğer sağlıklı bireyler gibi normal bir yaşam sürüyor, hatta tamamen iyileşiyor.”

UZUN NÖBETTE TIBBİ YARDIM ŞART

Nöbetlerle kendini belli eden bu hastalıkta, bilinç kaybı, kontrolsüz vücut hareketleri görülebiliyor. Çoğu epilepsi nöbeti 30 saniye ila 2 dakika arası sürüyor. 5 dakikadan daha uzun süren bir nöbet varsa acil tıbbi yardım alınması gerekiyor. Nöbet geçirmenin her zaman epilepsi anlamına gelmediğini söyleyen Uslu, “Nöbet gelip geçici, bazen tekrar etmeyecek nedenlere bağlı olabiliyor. Akut semptomatik nöbet olarak adlandırılan bu durum ortadan kalktığında muhtemelen bir daha tekrar etmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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