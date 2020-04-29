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Hayat Elazığda ailece koronavirüsü yenip immün plazma bağışçısı oldular
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Elazığ'da ailece koronavirüsü yenip immün plazma bağışçısı oldular

Elazığ'da ailece koronavirüsü yenip immün plazma bağışçısı oldular

Elazığ'da koronavirüs testleri pozitif çıkan Adem Gözütok, eşi Ayşe Gözütok ile kızları Pınar ve Bahar, hastaneye kaldırıldı. Bir haftalık tedavilerinin ardından koronavirüsü yenen aile üyelerinden 3'ü, gönüllü immün plazma donörü oldu.

Haber Merkezi DHA
Taburcu olan Adem Gözütok, kızları Pınar ve Bahar ile birlikte immün plazma tedavisi için gönüllü donör olmayı kabul etti.
Taburcu olan Adem Gözütok, kızları Pınar ve Bahar ile birlikte immün plazma tedavisi için gönüllü donör olmayı kabul etti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde bünyesinde koronavirüs salgınına karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başlandı. Koronavirüsü yenenlerin bağış yapmalarıyla gerçekleşen immün plazma yönetiminde, Türkiye'de ilk defa bir aile aynı anda donör oldu.

Elazığ'da 31 Mart'ta koronavirüse yakalanan Adem Gözütok (47) ve eşi Ayşe (45) ile kızları Pınar (23) ile Bahar (20), Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Pandemi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözütok ailesi, hastanede bir hafta süren tedavilerinin ardından koronavirüsü yenerek, taburcu oldu. Taburcu olan Adem Gözütok, kızları Pınar ve Bahar ile birlikte immün plazma tedavisi için gönüllü donör olmayı kabul etti. Anne Ayşe Gözütok'un ise yeni doğum yaptığı için bağışçı olamadığı öğrenildi.

Plazmada ilk hasta iyileşti: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt tedavi sürecine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu
KORONAVİRÜS
Plazmada ilk hasta iyileşti: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt tedavi sürecine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu

DHA
Bir haftalık tedavilerinin ardından koronavirüsü yenen aile üyelerinden 3'ü, gönüllü immün plazma donörü oldu.

Baba Adem Gözütok, ailesiyle birlikte bir haftalık tedavilerinin ardından koronavirüsü yendiklerini ifade ederek, "Yaklaşık bir ay önce eşim rahatsızlandı. Hastaneye başvurduğumuzda koronavirüs tespit edildi. Ardından ben ve iki kızım da yaptığı testte koronavirüs belirlendi. Bir haftalık tedavimizin ardından taburcu olduk. İyileştikten sonra immün plazma bağışçısı olmaya karar verdik. Eğer bir can kurtarmaya faydamız varsa her zaman seve seve kanımızı vermeye hazırız" dedi.

DHA
Bir haftalık tedavilerinin ardından koronavirüsü yenen aile üyelerinden 3'ü, gönüllü immün plazma donörü oldu.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Gözütok ailesinin gönüllü olarak donör olmayı kabul ettiklerini belirterek, aileden alınan plazmayı, ihtiyacı olan hastalara immün plazma yönetimiyle ulaştıracaklarını söyledi.

Rektör Demirdağ, "Başka hastalarımız da var, inşallah onların da bu tedavi süreleri bittikten sonra onlar da gönüllü olursalar aynı işlemi yapmayı planlıyoruz. Gönüllü olan Gözütok ailesine teşekkür ediyorum. İmmün plazma tedavisi, birçok bulaşıcı hastalıklarda böyle antikorun ihtiyaç olduğu hastalıklarda pasif immünizasyon için uygulanan bir yöntem" diye konuştu.

Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
FOTOĞRAF 11
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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Koronavirüse karşı plazma tedavi yöntemiyse ilk olarak Çin'de uygulandı. Bu tedavi yöntemi Çin'den sonra dünyada ve Türkiye'de ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de başlatıldı.
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Tedavisi başarıyla sonuçlanan hastaların 14 gün sonra kanından ayrıştırılarak alınan plazmalar, koronavirüs tedavisi süren hastaya nakledilmesiyle başarı elde edildi. İl olarak dün akşam saatlerinde tedavisi tamamlanan hastadan alınan plazma, koronavirüsle tedavisi süren hastaya nakledildi.
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48 ile 72 saat arasında tedavinin yüzde 80 başarıyla sonuçlanması düşünülen bu yöntemle ilgili, Sağlık Bakanlığı ülkedeki tüm aferez merkezlerinde başlatılması talimatını verdi.
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MODERN AŞININ ATASI<br>​<br>​ Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de ilk defa dün gece iyileşen plazmayı yoğun bakımdaki Covid-19 evre-4 olan ciddi durumdaki hastaya uyguladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu an durumu stabil. Tabii ki bulguların anlaşılabilmesi için 48-72 saat süreye ihtiyaç var. Bu süreyi bekliyoruz. Bu tedavi ilk defa Çin'de uygulandı. Çin'den sonra bütün dünyada ilk defa Türkiye'de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kullanılmaya başladı. Bu tedavi içerisinde iyileşmiş hastalardaki bulunan antikorların bu hastalığı geçiren hastalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası olarak kabul ediliyor.
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Aşı bulununcaya kadar bu hastaların özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş şu anda Türkiye'de yaklaşık 2 bin 400 tane bu tip hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak. Fiyat maliyeti ve etkinliği en üst düzeyde olan bir tedavi. Bir tane hastamızdan yaklaşık 50 dakikada 800-900 cc plazma toplayabiliyoruz. Bu topladığımız plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu olarak ilk planda veriyoruz. Bundan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz.
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Bu tedavi ilk defa dediğim gibi; dünyada ilk Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi ve hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu. O yüzden Kovid-19 enfeksiyonunda günümüzde şu ana kadar kanıtlanmış standart bir tedavi yok bunu tüm dünya biliyor. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şu ana kadar gördük ki özellikle yoğun bakım hastalarında en etkili tedavi yöntemi bu 'İmmum Plazma' iyileşen plazma. Bu tedavi ilk defa dün itibariye Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımdaki bir hastamıza uyguladık.
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UYGUN DÖNÖRLERDEN PLAZMA TOPLAYABİLİYORUZ<br>​<br>​ Tedavinin 56 yaşında erkek hastaya uygulandığını, donörün de 56 yaşında olduğunu belirten Erkurt, Bu hastalıktan taburcu olduktan 14 gün sonra plazmasını aldık. Bu plazmayı tabi Sağlık Bakanlığı'nın plazma alma kriterleri var. Yayınlanan tebliğde; 18 ile 55 yaş arasındaki kan verebilen, kan verme kriterlerine uygun donörlerden plazma toplayabiliyoruz. Tabi gönüllülük esasına göre ve bu donörlerimizden plazma toplamadan önce hastalarımızın testlerini bakarak virüsün negatif olduğunu yani bulunmadığını teyit ediyoruz dedi.
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Erkurt, Sağlık Bakanlığı'nın, tüm Aferez Merkezleri, ülke genelinde bulunan kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Kızılay'a bu yetkiyi verdiğini, bu sayede tüm Türkiye'de bu yöntemin hayata geçeceğini söyledi.
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Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Çin'den sonra yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisi dünyada Çin'in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başladı. Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi için koronavirüs bulaşması nedeni ile tedavi görerek taburcu edilen kişilerden, tedavisi devam eden hastalara plazma bağışlaması isteniyor.


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