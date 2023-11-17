Emine Erdoğan, 3 dilde "Filistin İçin Tek Yürek" çağrısına destek istedi: Toplumu hareket etmeye çağırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla 'Filistin için tek yürek' temalı Lider Eşleri Zirvesi, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan zirve kapsamında hazırlanan "Filistin İçin Tek Yürek Küresel Çağrı Metni"ni eklediği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
Zirvenin ortak çağrı metni
Emine Erdoğan, 15 Kasım Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ev sahipliği yaptığı, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirve sonrasındaki basın toplantısında, zirve kapsamında hazırlanan ortak çağrı metnini okumuştu.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden duyulan derin endişenin vurgulandığı metinde, şu ifadelere yer verilmişti: