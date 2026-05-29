Emine Erdoğan İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü kutladı

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber müjdesi olan İstanbul’un fethi; yalnızca bir şehrin değil; ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir. Bu kutlu fethin 573'üncü yıl dönümünü kutluyor; cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han’ı, kahraman ordusunu ve bu aziz toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.