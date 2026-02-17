Emmy ödüllü dizi 'Tahran'ın yapımcısı Dana Eden ölü bulundu

İsrail devlet televizyonu KAN, ülkenin önde gelen yapımcılarından ve Mossad'ın faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü "Tahran" dizisiyle uluslararası başarı yakalayan 52 yaşındaki Dana Eden'in pazar günü öldüğünü açıkladı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ YOK

Eden'in ünlü dizinin 4'üncü sezonun çekimleri için geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir otelde ölü bulunduğu duyuruldu. Adı açıklanmayan Yunan polisi, ilk işaretlerin İsrailli yapımcının intihar ettiğini gösterdiğini ve cinayet şüphesi bulunmadığını söyledi.

Eden'in Donna and Shula Productions yapım şirketinin Facebook hesabından yapılan açıklamada ise ünlü yapımcının öldürüldüğüne dair söylentilerin doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Ölümünün suç veya siyasi nedenli olduğuna dair söylentilerin yanlış ve asılsız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz" denildi.

TAHRAN DİZİSİYLE EMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI