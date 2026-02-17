Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Emmy ödüllü dizi 'Tahran'ın yapımcısı Dana Eden ölü bulundu

Emmy ödüllü dizi 'Tahran'ın yapımcısı Dana Eden ölü bulundu

11:3817/02/2026, الثلاثاء
Diğer
Sonraki haber
52 yaşındaki Dana Eden'in pazar günü öldüğü açıklandı.
52 yaşındaki Dana Eden'in pazar günü öldüğü açıklandı.

İran'da İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü 'Tahran' dizisinin yapımcısı Dana Eden, yeni sezon çekimleri için geldiği Yunanistan'da bir otelde ölü bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN, ülkenin önde gelen yapımcılarından ve Mossad'ın faaliyetlerini anlatan Emmy ödüllü "Tahran" dizisiyle uluslararası başarı yakalayan 52 yaşındaki Dana Eden'in pazar günü öldüğünü açıkladı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ YOK

Eden'in ünlü dizinin 4'üncü sezonun çekimleri için geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir otelde ölü bulunduğu duyuruldu. Adı açıklanmayan Yunan polisi, ilk işaretlerin İsrailli yapımcının intihar ettiğini gösterdiğini ve cinayet şüphesi bulunmadığını söyledi.

Eden'in Donna and Shula Productions yapım şirketinin Facebook hesabından yapılan açıklamada ise ünlü yapımcının öldürüldüğüne dair söylentilerin doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Ölümünün suç veya siyasi nedenli olduğuna dair söylentilerin yanlış ve asılsız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz" denildi.

TAHRAN DİZİSİYLE EMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

2020 yılında İsrail'de ve Apple TV'de prömiyeri yapılan "Tahran", İsrail'de büyümüş ve İran'ın hızla büyüyen nükleer programını çökertmek için ülkeye sızmak üzere görevlendirilen İran doğumlu bir casusun hikayesini anlatıyor. Dizi, Kasım 2021'de düzenlenen 49. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi drama dizisi seçilmişti.

#Emmy Ödülleri
#Dana Eden
#Tahran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları: 500 bin konut Sakarya TOKİ kazananlar tam isim listesi