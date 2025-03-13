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TRT dizisinin sevilen oyuncusundan üzücü haber

TRT dizisinin sevilen oyuncusundan üzücü haber

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:5613/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Erdinç Gülener, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de rol almıştı
Erdinç Gülener, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de rol almıştı

TRT1'in sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu'da 'Çağrı bey' karakterini oynayan 54 yaşındaki oyuncu Erdinç Gülener, hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Oyuncu Deniz Uğur’un eşi Gülener, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

TRT’de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Ömer Mella karakterini oynayan 54 yaşındaki oyuncu
Erdinç Gülener,
hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi.

2007’den bu yana Kurtlar Vadisi Pusu, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Alparslan Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol alan deneyimli oyuncu, kalp krizi geçirdi.



Evinde kalp krizi geçirdi


Oyuncu Deniz Uğur ile evli olan Erdinç Gülener'in evinde geçirdiği kriz sonrasında acilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.


Alınan bilgiye göre tedavi altında tutulan oyuncu Erdinç Gülener, bir süre daha hastanede kaldıktan sonra istirahat etmek üzere taburcu edilecek.





#Erdinç Gülener
#Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
#Kurtlar Vadisi
#Deniz Uğur

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