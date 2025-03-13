TRT’de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Ömer Mella karakterini oynayan 54 yaşındaki oyuncu Erdinç Gülener, hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi.





2007’den bu yana Kurtlar Vadisi Pusu, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Alparslan Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol alan deneyimli oyuncu, kalp krizi geçirdi.









Evinde kalp krizi geçirdi





Oyuncu Deniz Uğur ile evli olan Erdinç Gülener'in evinde geçirdiği kriz sonrasında acilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.





Alınan bilgiye göre tedavi altında tutulan oyuncu Erdinç Gülener, bir süre daha hastanede kaldıktan sonra istirahat etmek üzere taburcu edilecek.















