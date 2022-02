Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında 'Her şeyolog' kavgası: Tartışma alevlenince reklama gidildi Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, katıldığı canlı yayında, her konu hakkında fikir beyan eden meslektaşlarına, "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde." diyerek tepki gösterdi. Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Epözdemir'in sözlerine alınınca canlı yayında sert bir tartışma çıktı. Moderatör, ikili arasındaki tansiyonu düşüremeyince programa reklam arası verildi.

Abone Ol