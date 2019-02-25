Hayat Eşeğe özel protez
GENEL SAĞLIK

Eşeğe özel protez

Aydın’da kötü huylu tümör nedeniyle bir ayağını kullanamayan yaşlı eşek için kemik ölçülerine uygun özel protez yapıldı.

Haber Merkezi IHA
Eşek
Eşek

Çine ilçesinde hayvanseverler tarafından dağda bulunan ve sol ayağının uç kısmı kötü huylu bir tümör nedeniyle çürümeye başlayan yaşlı eşek, tedavisinin yapılması için ADÜ Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Eşeğin muayenesini yapan Veteriner Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın ve ekibi, eşeğin bacağındaki tümörün temizlenmesi ve hayvanın kalan ömrünü rahat bir şekilde geçirebilmesi amacıyla protez takılmasına karar verdi.

Çekilen röntgenlerde piyasada bulunan protezlerin uygulanabileceğinden daha büyük bir kemik iliğine sahip olduğu tespit edilen eşek için, ölçülerine özel bir protez yapıldı. Yapılan operasyonla çıkartılan tümörlü kısmın yerine bu özel protez monte edilen eşek, hem çektiği acılardan kurtuldu hem de dört ayağıyla birlikte normal bir şekilde yürümeye başladı.

İlerisi için önemli alt yapı oluşturacak

Gerçekleştirdikleri operasyonun Türkiye'de hayvan sağlığı çalışmaları için önemli başarı olduğuna işaret eden Doç. Dr. Akın, “Bu işlemde kullandığımız protez eşeğe özel olarak hazırlandı. Röntgen ölçülerine ve diğer verilere bakılarak özel bir protez hazırladık. Normal protezlerden daha kalın olarak eşeğin kemik iliği ölçülerine uygun olarak yapıldı. Bildiğimiz kadarıyla eşeklerde böyle bir uygulama daha önce hiç yapılmadı. Ayağını kullanamayan bir hayvanı tekrar yürüyebilir hale getirdiğimiz bu uygulamanın ileriki süreç için önemli bir alt yapı hazırlayacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

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ADÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla çektiği acılardan kurtulan ve kalan ömrünü kaliteli bir şekilde geçiren yaşlı eşeğin bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

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