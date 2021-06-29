Hayat Eşine refakatçi olarak gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı 15 santimlik tümörü olduğunu öğrendi
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Eşine refakatçi olarak gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı: 15 santimlik tümörü olduğunu öğrendi

Kütahya’da böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eşi Süleyman Uluten’ın (54) yanında refakatçi olarak kalan Elmas Uluten (52), bel ve karın ağrısı şikayetleri görünce yapılan kontrollerinde sağ leğen (pelvis) kemiğinde çok nadir görülen 15 santimlik tümör belirlendi. Elmas Uluten, yaklaşık 8 saat süren ameliyatla kemikteki tümör temizlenerek sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi DHA
Eşine refakatçi olarak gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı: 15 santimlik tümörü olduğunu öğrendi
Elmas Uluten

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Süleyman Uluten’in eşi Elmas Uluten de yanında refakatçi olarak kaldı. Hastanede olduğu sırada bel ve karın ağrıları artan Elmas Uluten, kontrolden geçti. Kontrollerde, sağ leğen kemiğinde çok nadir görülen 15 santimlik tümör tespit edildi. Bunun üzerine Uluten ameliyata alındı. Dr. Selçuk Yılmaz ve ekibince yaklaşık 8 saat süren operasyonla kemikteki tümör temizlendi.
Hastayı hemen ameliyata aldıklarını ifade eden Dr. Selçuk Yılmaz, “Bu tarz kemik tümörleri çok nadir görüldüğü için az yapılan ameliyatlardır ve Kütahya’da leğen kemiği ameliyatı ilk kez yapıldı. Ameliyatı kalp damar cerrahi kliniğinin desteğiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yaklaşık 8 saat kadar sürdü ameliyatımız. Hastamızın ameliyat sonrası genel durumu gayet iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ediyoruz” dedi.

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EŞİNİN ISRARIYLA DOKTORA GÖRÜNDÜ

Bel ve karın ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini ve tümör olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını ifade eden Elmas Uluten ise, “Hastaneye eşimin refakatçisi olarak gelmiştim. Kendi bel ağrılarım vardı ufak tefek onlara aldırmıyordum. Eşim ısrar etti tesadüfen bir doktora görünmemi istedi. Öylelikle bel ağrısı diye gelmiştim, bu kitle çıktı ortaya. Kitlenin burada tedavi olacağını açıkçası düşünmüyordum. İlk kez başıma gelen bir şey olduğu için korkmuştum. Allah da sabrını verdi. Çok iyi hissediyordum kendimi bir de doktorumuzun yüzü çok güleç, güler yüzü bana gerçekten çok cesaret verdi. Hocama ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk: 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı
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Doğuştan Distoni hastası olan 11 yaşındaki Hüseyin Yiğit Tosun’un ailesi, tedavi için Muş’tan Fırat Üniversitesi Hastanesine geldi. Yapılan tetkikler sonucu Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk, beyin pili ameliyatına karar verdi.
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Beyin cerrahi, nöroloji ve anestezi bölümlerinin desteğiyle beraber ilk defa uyanık bir çocuk hastaya beyin pili ameliyatı yapıldı. Ameliyat anı ise kayıt altına alındı. 2 gün hastanede müşahede altında tutulan Tosun taburcu oldu. Hastanın önceki ve sonraki hali ise ameliyatın başarısını gözler önüne serdi.
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Türkiye ilk defa 11 yaşındaki bir çocuğa uyanık beyin pili ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Sait Öztürk,“Normalde beyin pili ameliyatları mümkün mertebe uyanık yapılması gereken ameliyatlardır. Ancak çocuk yaş gurubunda ise çocukların uyumu çok zor olduğu için genellikle yapılamaz. Biz FÜ Tıp Fakültesi Hastanemizde beyin cerrahi, nöroloji ve anestezi bölümlerimizin desteğiyle beraber ilk defa uyanık bir çocuk hastaya beyin pili ameliyatı yaptık...
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Hastamızın sorunu Distoni hastalığı dediğimiz, doğuştan gelen vücutta kasılmalar, kırılmalar ve bükülmeler gibi sorunlarla karşımıza çıkan rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta tabi ki öncelikli tedavi ilaçtır. Ama belli bir gurup hastada ilaç tedavisi çok yetersiz ve etkin olmamaktadır. Bu sebeple bu tip hasta gurubuna beyin pili dediğimiz bir ameliyat yöntemimiz var” dedi.
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Beyin pili ameliyatında beyin içerisine pil yerleştirilmediğini vurgulayan Öztürk, “Ön planda beynin her iki tarafına küçük iki delik açarak o deliklerden kabloyu ilgili alanlara yerleştiriyoruz. Hassas ve milimetrik bir şekilde. Ardından da o kabloların ucuna bir pil takıyoruz. Hastayı uyanık ameliyat etmemizin sebebi ise yerleştirmiş olduğumuz kabloların uygun yerlere hatasız bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol etmektir...
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Çünkü bizim kabloyu yerleştireceğimiz yer beyinde çok milimetrik hedeflerdir. Çok ufak sapmalarda bile istediğimiz kadar klinik etkinlik alamaya biliyoruz. Bu nedenle de biz ilk defa çocuğumuzun da aşırı uyumuyla, bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyattan 2 gün sonra pilini çalıştırıp, yeni hayatına dönmesi için bir kapı açmış olduk” diye konuştu.
Türkiye'de bir ilk: 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Sait Öztürk, 11 yaşındaki çocuğa uyanık halde beyin pili takarak bir ilke imza attı.


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