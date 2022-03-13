Eurovision silahı yeniden çekildi: Rusya diskalifiye edildi Ukrayna favoriler arasına yükseldi

Bir müzik etkinliği olmaktan çok, politik kimliğiyle öne çıkan Eurovision Şarkı Yarışması’nın bu yılki misyonu Ukrayna’ya birincilik vermek olacak. 66. kez 10-14 Mayıs tarihleri arasında ve İtalya’nın Torino kentinde düzenlenecek organizasyonu Ukrayna’nın kazanması için kampanya başlatıldı.

KALUSH ORCHESTRA ‘STEFANİA’ ŞARKISIYLA KATILIYOR

Sosyal medyadan yapılan çağrılar, gazete yorumları ve ülkelerin Eurovision ulusal finallerinden hep aynı mesaj veriliyor. Ukrayna’yı bu yıl müzik grubu Kalush Orchestra ‘Stefania’ adlı parça ile temsil edecek. Savaşın başlamasının ardından Eurovision tahminlerinin yapıldığı sitelerde şans verilmeyen Kalush Orchestra, şimdi en büyük favori konumunda. Önceki hafta, üye ülkelerin baskılarıyla Rusya diskalifiye edildi.

DÜNYA Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı

İŞGAL ALTINDA EUROVİSİON’U KAZANAN İLK ÜLKE OLACAK

Yüzde 50 televoting (halk oylaması) yüzde 50 profesyonel jüri oyuyla belirlenecek olan şampiyonun Ukrayna olması için kamuoyu çalışmaları şimdiden başladı. Buradaki asıl mevzu ise Ukraynalıların dünya kamuoyunda artan sempati sonrası oldukça güçlü bir altyapıya sahip etnik özellikli şarkılarıyla birincilik kazanması değil. Eleştirilen nokta, insani krizin ortasında bırakılan Ukraynalılara, moral olması için Eurovision propaganda aracının yeniden devreye girmesi. Bu senaryo gerçekleşirse yarışma tarihinde ilk kez işgal altındaki bir ülke Eurovision’u kazanmış olacak. Yarışmanın 2023’te nerede yapılacağı ise muamma. Peki ama Eurovision’u nasıl bilirsiniz? İzleyenler için ülke şarkılarının yarıştığı bir etkinlik olsa da dünyanın bu en büyük televizyon şovu ülkelerin politik mesajlarının bir aracı olmuş durumda.

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TÜRKİYE, HAKSIZLIĞI PROTESTO EDİYOR

Araştırmacı Stephen Oliver’a göre, Eurovision›un her zaman gizli bir gündemi var. Bu siyasi ajanda da yarışma her zaman Batı ve Batılı değerlerin dünyaya tanıtılmasına hizmet ediyor. O dönemin ekonomik, toplumsal ve politik iklimine göre yarışma bir propaganda silahına dönüşüyor. Nitekim oylama sistemindeki adaletsizlikler nedeniyle Türkiye ve Bosna Hersek gibi ülkelerin yıllardır yarışmaya katılmadığını hatırlatalım. Eurovision, şimdiden tartışmalı bir hal almış gibi görünüyor.

YIL 2016 UKRAYNALI JAMALA BİRİNCİ

Eurovision öyle bir siyasi matematik içeriyor ki 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından da aynı senaryo devreye alınmıştı. Hatırlanacağı üzere 2016’daki yarışmada Ukrayna’yı Kırım Tatarı Jamala’nın (Cemile) temsil etmiş ve birinciliği kazanmıştı. Herkesin ilgisini birden Sovyet dönemindeki Tatar sürgününe çeviren 1944 isimli şarkı Avrupa’da sempati kazanmış ancak Kırım meselesinin çözümüne dair bir şey yapılmamıştı.

Rusya’ya yoğun mesaj

Kısacası, o dönemde de Eurovision siyasi makinesi işlemiş, Ukrayna halkının ağzına bir parmak bal çalındıktan sonra, yarışma ertesi yıl Kiev’de yapılmıştı. Böylece Rusya’ya da Ukrayna’nın artık Avrupa ailesinin parçası olduğu mesajı verilmişti.