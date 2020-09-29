Evde lahmacun nasıl yapılır? Pratik ve kolay lahmacun tarifi Evde lahmacun nasıl yapılır? Pratik ve kolay lahmacun tarifi Son zamanlarda ülkemizde gündemden hiç düşmeyen lahmacunun, uzmanlar tarafından masum olduğu açıklandı. “Yeter ki sağlıklı üretilsin.” dendi. Biz de boş durmadık sizler için tamamen sağlıklı bir lahmacun hazırladık. Peki evde lahmacun nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay lahmacun tarifi...

Haber Merkezi 29 Eylül 2020, 10:47 Yeni Şafak