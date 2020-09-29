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Evde lahmacun nasıl yapılır? Pratik ve kolay lahmacun tarifi

Evde lahmacun nasıl yapılır? Pratik ve kolay lahmacun tarifi

Son zamanlarda ülkemizde gündemden hiç düşmeyen lahmacunun, uzmanlar tarafından masum olduğu açıklandı. “Yeter ki sağlıklı üretilsin.” dendi. Biz de boş durmadık sizler için tamamen sağlıklı bir lahmacun hazırladık. Peki evde lahmacun nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay lahmacun tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lahmacun
Lahmacun

Sofralarınızı şenlendirecek, tadını ağızlarda bırakacak misler gibi lahmacun tarifiyle karşınıza geldik. Enfes yemek tarifi olan lahmacun için tarifimize buyurun...

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Lahmacun Tarifi

Malzemeler

1/2 (Yarım) Su Bardağı Yulaf Ezmesi

1/2 (Yarım) Su Bardağı Buğday Rüşeymi

1 Su Bardağı Karabuğday Unu

1 Çimdik Tuz

Yeteri Kadar Su

Harç Malzemeleri

150 Gram Az Yağlı Kuzu Kıyma

1 Adet Küçük Boy Rendelenmiş Kuru Soğan

2 Diş Rendelenmiş Sarımsak

1 Çorba Kaşığı Biber Salçası

1 Avuç Kıyılmış Maydanoz

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Kıyılmış Kırmızı Biber

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Servis Malzemeleri

İstenilen Kadar Maydanoz Yaprakları

İstenilen Kadar Limon

Lahmacun

Lahmacun Yapılışı

Hamur malzemelerini yoğurma kabında karıştırın ve azar azar su ilave ederek yoğurun.

Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin.

Hamurdan cevizden küçük parçalar koparın ve yaklaşık bir karış çapında unlu tezgahta açın. Oldukça ince bir hamur olacak.

Harç malzemelerini ayrı bir yerde karıştırın ve açtığınız hamurların üzerlerini ince bir tabaka halinde kaplayacak şekilde paylaştırıp yayın.

Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında kenarları kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Maydanoz ve limonla servis edin.

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