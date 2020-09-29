Evde lahmacun nasıl yapılır? Pratik ve kolay lahmacun tarifi

Sofralarınızı şenlendirecek, tadını ağızlarda bırakacak misler gibi lahmacun tarifiyle karşınıza geldik. Enfes yemek tarifi olan lahmacun için tarifimize buyurun...
Lahmacun Tarifi
Malzemeler
1/2 (Yarım) Su Bardağı Yulaf Ezmesi
1/2 (Yarım) Su Bardağı Buğday Rüşeymi
1 Su Bardağı Karabuğday Unu
1 Çimdik Tuz
Yeteri Kadar Su
Harç Malzemeleri
150 Gram Az Yağlı Kuzu Kıyma
1 Adet Küçük Boy Rendelenmiş Kuru Soğan
2 Diş Rendelenmiş Sarımsak
1 Çorba Kaşığı Biber Salçası
1 Avuç Kıyılmış Maydanoz
1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Kıyılmış Kırmızı Biber
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Toz Karabiber
Servis Malzemeleri
İstenilen Kadar Maydanoz Yaprakları
İstenilen Kadar Limon
Lahmacun Yapılışı
Hamur malzemelerini yoğurma kabında karıştırın ve azar azar su ilave ederek yoğurun.
Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin.
Hamurdan cevizden küçük parçalar koparın ve yaklaşık bir karış çapında unlu tezgahta açın. Oldukça ince bir hamur olacak.
Harç malzemelerini ayrı bir yerde karıştırın ve açtığınız hamurların üzerlerini ince bir tabaka halinde kaplayacak şekilde paylaştırıp yayın.
Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında kenarları kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
Maydanoz ve limonla servis edin.