Hayat Oyuncu Fırat Tanış CHPyi eleştirince sosyal medyada linç edildi
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Oyuncu Fırat Tanış CHP'yi eleştirince sosyal medyada linç edildi

Her fırsatta fikir ve ifade özgürlüğünden bahsederek algı operasyonu yapmaya çalışan muhalif medya ve sanatçılar bu kez hedef kendileri olunca çark etti. Oyuncu Fırat Tanış, "Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi "ötekilerin" hakkını hukukunu korumaya talipsiniz?" ifadeleriyle CHP ve muhalif kesimi eleştirince sosyal medyada linç kurbanı oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Tanış ne dedi neden gündemde? Cumhuriyet Gazetesi, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlunu eleştirince linç edildi
Fırat Tanış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini iddia ederek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı şu ifadelerle eleştirmişti:

"Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün."

  • Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti.

FIRAT TANIŞ'I HEDEFE KOYDULAR

Spor yorumcusu Bilgin Gökberk, Cumhuriyet'teki köşesinde Fırat Tanış'a gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz."

TANIŞ'TAN CUMHURİYET'E: GAZETEYİ ALTILI BÜLTENİNE ÇEVİRDİNİZ

Cumhuriyet Gazetesi, Bilgin Gökberk'in yazısını Twitter'dan paylaşınca Fırat Tanış söz konusu haberi alıntılayarak CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek tepkisini şu sözlerde dile getirdi:

"Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi "ötekilerin" hakkını hukukunu korumaya talipsiniz?"

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FIRAT TANIŞ LİNÇ KURBANI OLDU

Her fırsatta fikir özgürlüğünden bahseden CHP ve muhalif kesim gazeteci ile sanatçıları oyuncu Fırat Tanış'ı hedefe koyarak sosyal medyada adeta linç kampanyası başlattı.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN 'TROLLUK' SUÇLAMASI: TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ

Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fırat Tanış'ı "trol" olmakla suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tevazuda Fırat Tanış gibi ol! Adama troll demiştim az demişim; Kibirli Troll ! Cumhuriyet'in yaptığı haber için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor, Ekrem İmamoğlu'na laf sokuşturuyor, 'gelin oyun çıkışı dövün' diyor, ganyan bayilerine sallıyor... Tutmayın küçük enişteyi!"

  • Günlerdir, "Sanatçı özgür olmalı" yaygarası kopararak Sezen Aksu'nun bir Peygambere yönelik çirkin sözlerini savunanlar, eleştiri kendilerine gelince, Fırat Tanış'ı hakaret yağmuruna tuttu. Fırat Tanış'a destek olanlar ise durumu 'hazımsızlık' olarak nitelendirdi.

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