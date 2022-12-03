Hayat Fırtınayı seven liseli
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Fırtınayı seven liseli

Yazıişleri müdürlerimizden Mustafa Kahraman iyi gazeteci olmaklığının yanında iyi bir okurdur. Dil bilgisi sağlamdır; Türkçesi hakeza. Bazı kitapları okuması konusunda kendisini zorlamamı hep hoş görür. Geçenlerde, bir seyahat dönüşünde, elinde incecik bir kitapla geldi. “Sana iş çıkardım.” dedi, “Bu şiirleri okumalısın.” Emir telakki ettik.

Abone Ol Google News
Hakkı Yanık Yeni Şafak
Fırtınayı seven liseli
​Fırtınayı seven liseli.

Ali Ramazan Yücesoy, Kahta Anadolu Lisesi’nde okuyan bir kardeşimiz. Kitabının adı: Onun Şiirleri. Eski Babil Yayınları tarafından yayımlanan 76 sayfalık kitaba 120 şiir sığdırılmış. Şiirler sayfalara arkalı önlü konulmuş çünkü. Hatta aynı sayfada iki-üç şiir yeralmış. İyi de olmuş.

“Ben fırtınayı sevdim / Beni batıran fırtınayı...” (s. 34) diyor genç şair. (Nihayet ‘genç şair’ ifadesini bir cümle içinde kullanabildim!) Batmaktan korkmuyor çünkü aşk ipine sarılmış. Ayrıca şiir adında bir canyeleği var! Kitapta ilk şiir çok dikkatimi çekti. (Annem’e, s. 9). ‘Gül’lü dizeler umut vadediyor: İsmi songül ... / ... kıskandırır diğer gülleri / Bir gül gülüyor.

Alıntılanacak dizeler de var: Bütün melekler uçardı / Sen doğmadan önce (s. 12), Eczanede satılmalı bence senin gözlerin. (s. 21), Ve anladı (o) insan / Ne kadar görünürsen / O kadar kaybolacağını. (s. 46) gibi. Zikrettiğimiz dizeler, aynı zamanda bizzat şiirin kendisi. Buradan da anlıyoruz ki kısa şiirleri, dizeleri daha etkili Yücesoy’un. Bu yönü işlemek, geliştirmek gerekir. Ali Ramazan kardeşime tavsiyem şudur ki: Oku. Bir sistem dahilinde şiir oku; şiiri yazanı, okuyanı oku. Bir yandan hayatı diğer yandan da hayatın akıp gittiği yolu oku. Yazarak oku. Bıkmadan... Şiir, uzaktan ‘tek ve hür’ bir ağaç gibi gözükür, aldanma. Yaklaş. Gür, derin bir ormanla karşılaşacaksın. Mesele o ormana girmekte. Kaybolup kaybolmamak tâli konudur. Korkma, dal kaderine!

Kitaptaki şiirler, “saygılarımla” denilerek bitirilmiş. “Saygılar bizden genç şair.”

Ufarak hikâye: Çatıkkaş

Öyle diyorlar. Yüzüm hiç gülmüyormuş. Böyle nasıl yaşıyormuşum. Somurtkanlığın kalpten mideye bütün bünyeye zararı varmış. Bu hâl psikolojimi de altüst edermiş. Çevreye ‘negatif’lik yayıyormuşum. Baktığım gül soluyormuş. Kabus görmemeleri için suratımı çocuklardan sakınmalıymışım. Kaşlarımın arasındaki çifte çizgi bir cerrahın sihirli dokunuşuyla ‘puf!’ olmalıymış. Devamlı Kemal Sunal filmi seyredip gülme krizine girmeliymişim. Hatta kendimi hocaların efsunlu nefesine teslim etmeliymişim. Her daim Yaradan’dan gülmeklik dilemeliymişim.

Öylece dalmış, oturduğum yerde oflayıp puflayarak bunları düşünüyordum. Karşımda oyun oynayan Gülay bana dönüp, “Güler abi, senin kulakların kepçeymiş ya! Yeni farkettim” dedi, kikirdeyerek.

“Kepçe mi? Güldürme beni!.”

İhracatta adım adım rekora

İhracatta adım adım rekora

​Hedeflenen 250 milyar dolara az kaldı.
Nekbenin 75. yılında tarihi karar

Nekbe'nin 75. yılında tarihi karar

​BM İsrail soykırım yaptı dedi.
Yine DEAŞ tiyatrosu

Yine DEAŞ tiyatrosu

​ABD Türkiye'nin kara harekâtını durdurmak istiyor.
Dijital terör güvenlik tehdidi

Dijital terör güvenlik tehdidi

​Türkiye ile hesaplaşmayı artık kesin.
60 kez buluştular ortada bir şey yok

60 kez buluştular ortada bir şey yok

​Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Yeni Şafak'a konuştu.
DEAŞ'la yalnızca biz mücadele ediyoruz

DEAŞ'la yalnızca biz mücadele ediyoruz

​Sizin müttefikiniz PKK değil Türkiye.
7 şehidin katili

7 şehidin katili

​PKK'lı terörist tır dorsesinin altında yakalandı.
En rahat maçımdı

En rahat maçımdı

​Statta alkol yasağı kadın taraftarları tacizden korudu.
2 dakika hayat kurtarır

2 dakika hayat kurtarır

​112'de 'elektronik vaka sistemi' dönemi.
Sanat üretimi 'mal' mıdır

Sanat üretimi 'mal' mıdır

​Türkiye'de geçen yıl 79 milyar 530 milyon 334 bin liralık kültür harcaması yapılmış.
Gardiyana yaka kamerası

Gardiyana yaka kamerası

​Cezaevlerine kör nokta önlemi.
Son 16 eşleşmeleri belli oldu

Son 16 eşleşmeleri belli oldu

​Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı.
Galibiyetle <br>veda ettiler

Galibiyetle
veda ettiler

​Kamerun Aboubakar'ın attığı golle Brezilya'yı mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.