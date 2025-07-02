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Forklift Eğitimi kapsamında usta çırak buluşmaları

Forklift Eğitimi kapsamında usta çırak buluşmaları

17:132/07/2025, Çarşamba
IHA
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Bartın'da Forklift Eğitimi Kapsamında usta çırak buluşmaları gerçekleştirildi.
Bartın'da Forklift Eğitimi Kapsamında usta çırak buluşmaları gerçekleştirildi.

Bartın'da Forklift Eğitimi Kapsamında usta çırak buluşmaları gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle, denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylere yönelik mesleki eğitim düzenlendi.

BAKKA tarafından yapılan açıklamada düzenlenen Forklift Eğitimi sayesinde katılımcılar hem iş gücüne katılım hem de özgüven açısından önemli kazanımlar elde ettiği belirtildi. Bununla birlikte kadın istihdamını teşvik etmek için yüzde 30 kadın kotası uygulandı. Ayrıca "Usta-Çırak Buluşmaları" ile sahaya dair tecrübe aktarımı sağlandı. Etkinlik ile katılımcıların bireysel gelişimin yanı sıra eğitimin toplumsal kalkınmaya da katkı sunması amaçlandı.

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