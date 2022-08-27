Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine 1200 lira burs

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamaları ile harekete geçirilmesi ile ailelere destek olacak önemli adımlar attı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''Bir anne olarak çocuklarımdan biliyorum. Okullar açılınca aileler büyük telaş içine giriyor. Belediye olarak bize düşen bir nebze de olsa ailelere destek olmak. 1’inci sınıfa başlayan 75 bin miniğe çanta ve kırtasiye, 12 bin 500 öğrencimize okul kıyafeti desteği vereceğiz'' dedi.

Bir anne olarak çocuklarımdan biliyorum. Okullar açılınca aileler büyük telaş içine giriyor.



Belediye olarak bize düşen bir nebze de olsa ailelere destek olmak.



1’inci sınıfa başlayan 75 bin miniğe çanta ve kırtasiye, 12 bin 500 öğrencimize okul kıyafeti desteği vereceğiz. 📒 pic.twitter.com/q77O4mF3mU — Fatma Şahin (@FatmaSahin) August 26, 2022

“Bize düşen bir nebze de olsa ailelere destek olmak”

Şahin, “Bir anne olarak çocuklarımdan biliyorum. Okullar açılınca aileler büyük telaş içine giriyor. Belediye olarak bize düşen bir nebze de olsa ailelere destek olmak. 1’inci sınıfa başlayan 75 bin miniğe çanta ve kırtasiye, 12 bin 500 öğrencimize okul kıyafeti desteği vereceğiz” açıklamasında bulundu.

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Lise öğrencilerine, bin 200 TL destek

Şahin, öğrencilere yıllık olarak bin 200 TL destek verileceğini belirterek, annelerin başvuruda bulunabilmeleri için Kadın Dostu Gaziantep uygulamasında başvuru alanının oluşturulacağını duyurdu.

“Başvurular 25 Ağustos’ta başlıyor”

Şahin konuya ilişkin açıklamasında, “Öğrencilerimize, eğitime desteğimiz sürüyor. 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimize yıllık 1200 TL destek vereceğiz. Gaziantep Büyükşehir “Kadın Dostu Kent Gaziantep” uygulamasının içinde annelerin başvuru yapabilecekleri alan oluşturulacak. Başvurular 25 Ağustos’ta başlıyor” ifadelerini kullandı.

70 bin lise öğrencisi destekten yararlanacak

Alınan bilgilere göre; program kapsamında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında, ihtiyaç sahibi olan ve Gaziantep sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 11’inci ve 12’nci sınıfta örgün eğitim gören çocuklarına, eğitime destek amaçlı kullanılması amacıyla 1’nci dönem ve 2’nci dönem 600’şer lira olmak üzere toplamda 1.200 TL nakdi destek sağlanacak.

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Destek kapsamında, 11’inci sınıfta 38 bin, 12’nci sınıfta ise 32 bin öğrenci bu destekten yararlanacak. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için toplamda 84 milyon TL maddi yardım sağlanırken Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yapacağı 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye ile 12 bin 500 öğrenciye kıyafet yardımlarıyla, toplamda 110 Milyon TL eğitime yatırım yapmış olacak.

Son başvuru tarihi 25 Eylül

Maddi destek sağlanacak öğrencilerin tespiti İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılarak Büyükşehir Belediyesi’ne iletilecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi “Kadın Dostu Kent Gaziantep” mobil uygulamasının içerisinde de annelerin başvuru yapabilecekleri bir alan oluşturulacak.

Uygulama üzerinden 25 Ağustos- 25 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. 5 Eylül itibariyle başvurular değerlendirilip maddi destekler annelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak.