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Hayat

Gençlerin MİT’te bulunmalarını teşvik ediyoruz

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 97. kuruluş yılına ithafen hazırlanan “Temas İstanbul” isimli sergi, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı. “İstihbarat ve strateji” temalı dijital sergide, “Vatan”, “Gelenek”, “Gelecek” ve “Gurur” başlıkları altında tanımlanan dört kavram seti ile kurum kültürünü ve dijital dönüşümünü anlatan alanlar yer alıyor.

R. Rüveyda Okumuş
04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 02:52 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sergi, 11 Şubat’a kadar pazartesi günleri hariç 11.00-20.00’de görülebilir.
Sergi, 11 Şubat’a kadar pazartesi günleri hariç 11.00-20.00’de görülebilir.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu serginin açılışında AKM’nin kapısının hem devlet kurumlarına hem de özel sektöre daima açık olduğunu belirterek, “Güçlü bir devlet olmak istihbaratınızın gelişmiş olmasıyla mümkün. Bu anlamda çok iyi bir geleneğe sahibiz. O yüzden tüm vatandaşlarımızı AKM’ye bekliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımızı görmesi, anlaması açısından çok önemli bir sergi” ifadelerini kullanıyor.


İç ve dış misyonlarda ele geçirilmiş malzemeleri de sergiliyoruz

Serginin küratörü Zihni Tümer ise serginin bölümlerine ilişkin şunları anlatıyor: “Vatan, bu topraklarda istihbarat geçmişini 1000 yıl kadar geriye götürebileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Gelenek ise tarihimiz, hafızamız, bütün bilgilerimizin derlendiği bir nokta. Gelecek bölümü ise çocuklarımıza neler anlatabileceğimizle alakalı. Çünkü kurumun genel misyonlarından bir tanesi müreffeh bir ülke ve vatana giden yolda emniyet ve müdafaa faaliyetleridir. Bütün bunları bir araya getirdik. Gurur bölümünde ise Türkiye’nin küresel ölçekte oyun bozucu ve oyun kurucu olmasını gösterdik. Son dönemde MİT’in bu noktada nelere aracı olduğu noktasındaki bir bölümü sunduk.”

Sergide, ziyaretçilerin heyecanla izleyebilecekleri birçok metafor kullandıklarının altını çizen Tümer, “Çağdaş sanat işlerini de getirdik. Çünkü özellikle gelecekte teknolojinin gelişmesiyle sanat ve teknoloji bağlamında benzer algoritmaların kullanıldığı ama birbirinden bağımsız işlerin bir araya getirildiği işleri sergimize koyduk. Dama odası var. Bu da bizim için çok önemli bir metafor. Türk daması olarak tanımlanmış bir başlığın altını çizme arzusunda olduk. İçinde berabere kalma fonksiyonunu içeriyor. Bu bir centilmenlik anlaşması. Bugünkü karşılığı ‘kazan-kazan’ olan bir şeyin bir oyun içerisinde nasıl fonksiyon kazandığını göstermeye çalıştık. Bu odanın içerisinde çeşitli operasyonlarda ele geçirilmiş birçok obje ve nesne bulunuyor. İç ve dış misyonlarda ele geçirilmiş olan malzemeleri de sergiliyoruz” ifadelerini kullanıyor. Tümer, temel mesaj olarak özellikle gençlerin MİT’i doğru tanımalarını sağlamayı ve MİT’te bulunmalarını teşvik etmeyi hedeflediklerini dile getiriyor. Sergi, 11 Şubat’a kadar pazartesi günleri hariç 11.00-20.00’de görülebilir.


#MİT
#AKM
#sergi
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