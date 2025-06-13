Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker 13. Vefat yıldönümünde anıldı

“Bugün burada dedemi ve onun değerlerini büyüklerimizin anlatımlarıyla dinlemek, bize en kıymetli mirasın kocaman bir aileye sahip olmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu kültürü yaşatan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benim için Sabri Bey sadece dedem değil, aynı zamanda büyük bir öğretmendi. Yaz aylarında evde olduğum zamanlarda bile, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini görürdüm. Onun disiplinini, çalışma azmini ve işine duyduğu tutkuyu birebir gözlemleyerek öğrendim. Bugün de ondan aldığım bu vizyon, girişimci ruh ve çalışma disiplini yolumu aydınlatıyor, aynı sorumlulukla onun mirasını geleceğe taşımayı sürdürüyoruz”