Hayat Gözünü aldırdı
GENEL SAĞLIK

Gözünü aldırdı

İngiltere Toni Crews ve onun sıra dışı hikayesini konuşuyor. Sürekli olarak baş ağrısı çekiyor ve bulanık görmekten şikayet eden Crews, doktora gidince kanser olduğunu öğrendi. Kısa sürede ameliyat olan Crews'ın hikayesi de işte bundan sonra başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Toni Crews
Toni Crews

İngiltere'de yaşayan Toni sürekli olarak baş ağrısı çekiyor ve bulanık görmekten şikayet ediyordu. Toni şikayetleri artınca doktora gitmeye karar verdi.

29 yaşındaki genç kadın, tüm bunlara bir kanserin sebep olduğunu öğrendi ve kısa sürede ameliyat olup sağ gözünü aldırdı.

Ancak Kasım ayında kanserin vücudundan tam olarak temizlenmediğini öğrendi ve bir ameliyat daha geçirdi. Bu zorlu ameliyatın ardından genç kadının kafasına 34 dikiş atıldı.

  • Ancak genç kadın hiçbir şekilde pes etmediğini ve bu görüntüsünün onu mutsuz etmediğini söyledi. Kimi zaman gözüne kendi tasarladığı bantlarla kimi zaman ise doğal haliyle sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor.
Toni kendisine benzer durumda olanlara destek ve kendisine de iş olması açısından tasarladığı göz bantlarını internetten satıyor.

Toni, bu halinin kendisine kanserle ettiği mücadeleyi gösterdiğini belirtti. Onlarla gurur duyduğunu ve paylaşımlarına devam edeceğini söyleyen iki çocuk annesi genç kadın, bu halinin başka insanlara da ilham olmasını istediğini söyledi.

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